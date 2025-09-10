货币 / MCD
MCD: McDonald's Corporation
303.37 USD 1.32 (0.44%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCD汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点302.70和高点305.99进行交易。
关注McDonald's Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCD新闻
- Stifel维持Dutch Bros公司买入评级，食品测试范围扩大
- Dutch Bros stock holds Buy rating at Stifel as food test expands
- 美国咖啡价格为何暴涨20.9%?干旱、关税与供应短缺成主因
- Popular breakfast chain plans to solve a growing customer problem
- 9月16日财经早餐：美联储决议前投资者调整仓位，金价触及3685附近，美国再次袭击委内瑞拉船只
- 美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.11%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Can DJI Continue To Rise?
- 伯恩斯坦将麦当劳公司股票目标价从310美元上调至320美元
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- Wall Street indexes end higher ahead of Fed meeting; Tesla and Alphabet rally
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla rallies
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla jumps
- McDonald's Focus On Extra Value Deals May Drive Easier FY2026 Comparisons (NYSE:MCD)
- McDonald's: Red Flags Are Increasingly Being Waved At Investors (NYSE:MCD)
- McDonald's: A Solid Defensive Play, But Unlikely To Outperform The Index (NYSE:MCD)
- Battle of Top Dividend Stocks: Waste Management vs. McDonald's
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- McDonald's: Consistent Dividends And Premium Valuation Leave Limited Upside (NYSE:MCD)
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- McDonald's (MCD) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- PLAY to Post Q2 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
日范围
302.70 305.99
年范围
276.53 326.32
- 前一天收盘价
- 302.05
- 开盘价
- 303.77
- 卖价
- 303.37
- 买价
- 303.67
- 最低价
- 302.70
- 最高价
- 305.99
- 交易量
- 5.492 K
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- -3.10%
- 6个月变化
- -3.19%
- 年变化
- -0.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值