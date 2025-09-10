Moedas / MCD
MCD: McDonald's Corporation
305.00 USD 1.63 (0.54%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCD para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 303.91 e o mais alto foi 306.56.
Veja a dinâmica do par de moedas McDonald's Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
303.91 306.56
Faixa anual
276.53 326.32
- Fechamento anterior
- 303.37
- Open
- 304.67
- Bid
- 305.00
- Ask
- 305.30
- Low
- 303.91
- High
- 306.56
- Volume
- 4.380 K
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- -2.58%
- Mudança de 6 meses
- -2.67%
- Mudança anual
- 0.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh