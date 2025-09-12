クォートセクション
通貨 / MCD
MCD: McDonald's Corporation

301.07 USD 3.93 (1.29%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCDの今日の為替レートは、-1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり297.88の安値と302.68の高値で取引されました。

McDonald's Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
297.88 302.68
1年のレンジ
276.53 326.32
以前の終値
305.00
始値
302.07
買値
301.07
買値
301.37
安値
297.88
高値
302.68
出来高
8.904 K
1日の変化
-1.29%
1ヶ月の変化
-3.83%
6ヶ月の変化
-3.92%
1年の変化
-0.78%
