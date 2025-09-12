通貨 / MCD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCD: McDonald's Corporation
301.07 USD 3.93 (1.29%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCDの今日の為替レートは、-1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり297.88の安値と302.68の高値で取引されました。
McDonald's Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCD News
- McDonald's (MCD) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Uber Inks Deal on Drone Delivery: Is the Growth Thesis Strengthening?
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Investors Heavily Search McDonald's Corporation (MCD): Here is What You Need to Know
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Krispy Kreme: Waiting For The Donuts To Get Cheap Again (NASDAQ:DNUT)
- スティーフェル社、ダッチブロスの食品テスト拡大で買い推奨を維持
- Dutch Bros stock holds Buy rating at Stifel as food test expands
- Popular breakfast chain plans to solve a growing customer problem
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Can DJI Continue To Rise?
- バーンスタイン、マクドナルドの目標株価を310ドルから320ドルに引き上げ
- McDonald’s stock price target raised to $320 from $310 at Bernstein
- Wall Street indexes end higher ahead of Fed meeting; Tesla and Alphabet rally
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla rallies
- S&P 500, Nasdaq hit record highs ahead of Fed meeting; Tesla jumps
- McDonald's Focus On Extra Value Deals May Drive Easier FY2026 Comparisons (NYSE:MCD)
- McDonald's: Red Flags Are Increasingly Being Waved At Investors (NYSE:MCD)
- McDonald's: A Solid Defensive Play, But Unlikely To Outperform The Index (NYSE:MCD)
- Battle of Top Dividend Stocks: Waste Management vs. McDonald's
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- McDonald's: Consistent Dividends And Premium Valuation Leave Limited Upside (NYSE:MCD)
1日のレンジ
297.88 302.68
1年のレンジ
276.53 326.32
- 以前の終値
- 305.00
- 始値
- 302.07
- 買値
- 301.07
- 買値
- 301.37
- 安値
- 297.88
- 高値
- 302.68
- 出来高
- 8.904 K
- 1日の変化
- -1.29%
- 1ヶ月の変化
- -3.83%
- 6ヶ月の変化
- -3.92%
- 1年の変化
- -0.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K