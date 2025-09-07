КотировкиРазделы
Валюты / MCD
Назад в Рынок акций США

MCD: McDonald's Corporation

303.37 USD 1.32 (0.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCD за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.70, а максимальная — 305.99.

Следите за динамикой McDonald's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MCD

Дневной диапазон
302.70 305.99
Годовой диапазон
276.53 326.32
Предыдущее закрытие
302.05
Open
303.77
Bid
303.37
Ask
303.67
Low
302.70
High
305.99
Объем
5.492 K
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
-3.10%
6-месячное изменение
-3.19%
Годовое изменение
-0.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.