MCD: McDonald's Corporation
303.37 USD 1.32 (0.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCD за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.70, а максимальная — 305.99.
Следите за динамикой McDonald's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
302.70 305.99
Годовой диапазон
276.53 326.32
- Предыдущее закрытие
- 302.05
- Open
- 303.77
- Bid
- 303.37
- Ask
- 303.67
- Low
- 302.70
- High
- 305.99
- Объем
- 5.492 K
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- -3.10%
- 6-месячное изменение
- -3.19%
- Годовое изменение
- -0.02%
