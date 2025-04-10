- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
IVVB 환율이 오늘 0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.64이고 고가는 32.82이었습니다.
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVVB News
자주 묻는 질문
What is IVVB stock price today?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF stock is priced at 32.82 today. It trades within 0.31%, yesterday's close was 32.72, and trading volume reached 35. The live price chart of IVVB shows these updates.
Does BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF stock pay dividends?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF is currently valued at 32.82. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 8.57% and USD. View the chart live to track IVVB movements.
How to buy IVVB stock?
You can buy BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF shares at the current price of 32.82. Orders are usually placed near 32.82 or 33.12, while 35 and 0.46% show market activity. Follow IVVB updates on the live chart today.
How to invest into IVVB stock?
Investing in BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF involves considering the yearly range 27.15 - 32.82 and current price 32.82. Many compare 0.46% and 11.41% before placing orders at 32.82 or 33.12. Explore the IVVB price chart live with daily changes.
What are BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF stock highest prices?
The highest price of BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF in the past year was 32.82. Within 27.15 - 32.82, the stock fluctuated notably, and comparing with 32.72 helps spot resistance levels. Track BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF performance using the live chart.
What are BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF stock lowest prices?
The lowest price of BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) over the year was 27.15. Comparing it with the current 32.82 and 27.15 - 32.82 shows potential long-term entry points. Watch IVVB moves on the chart live for more details.
When did IVVB stock split?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 32.72, and 8.57% after corporate actions.
- 이전 종가
- 32.72
- 시가
- 32.67
- Bid
- 32.82
- Ask
- 33.12
- 저가
- 32.64
- 고가
- 32.82
- 볼륨
- 35
- 일일 변동
- 0.31%
- 월 변동
- 0.46%
- 6개월 변동
- 11.41%
- 년간 변동율
- 8.57%
- 활동
- -32 K
- 예측값
- -19 K
- 훑어보기
- 54 K
- 활동
-
- 예측값
- 52.8
- 훑어보기
- 53.0
- 활동
-
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- -0.1%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 1.792 M
- 예측값
- 2.655 M
- 훑어보기
- -0.607 M
- 활동
- -0.271 M
- 예측값
- -0.116 M
- 훑어보기
- 0.177 M