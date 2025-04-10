クォートセクション
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF

32.83 USD 0.05 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IVVBの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり32.83の安値と32.88の高値で取引されました。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IVVB株の現在の価格は？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの株価は本日32.83です。32.83 - 32.88内で取引され、前日の終値は32.78、取引量は17に達しました。IVVBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの株は配当を出しますか？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの現在の価格は32.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.60%やUSDにも注目します。IVVBの動きはライブチャートで確認できます。

IVVB株を買う方法は？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの株は現在32.83で購入可能です。注文は通常32.83または33.13付近で行われ、17や-0.06%が市場の動きを示します。IVVBの最新情報はライブチャートで確認できます。

IVVB株に投資する方法は？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFへの投資では、年間の値幅27.15 - 32.88と現在の32.83を考慮します。注文は多くの場合32.83や33.13で行われる前に、0.49%や11.44%と比較されます。IVVBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの株の最高値は？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの過去1年の最高値は32.88でした。27.15 - 32.88内で株価は大きく変動し、32.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFの株の最低値は？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF(IVVB)の年間最安値は27.15でした。現在の32.83や27.15 - 32.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IVVBの動きはライブチャートで確認できます。

IVVBの株式分割はいつ行われましたか？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.78、8.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.83 32.88
1年のレンジ
27.15 32.88
以前の終値
32.78
始値
32.85
買値
32.83
買値
33.13
安値
32.83
高値
32.88
出来高
17
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
0.49%
6ヶ月の変化
11.44%
1年の変化
8.60%
04 10月, 土曜日