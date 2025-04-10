- Panoramica
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
Il tasso di cambio IVVB ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.64 e ad un massimo di 32.82.
Segui le dinamiche di BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IVVB oggi?
Oggi le azioni BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF sono prezzate a 32.82. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 32.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 35. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IVVB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF pagano dividendi?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF è attualmente valutato a 32.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IVVB.
Come acquistare azioni IVVB?
Puoi acquistare azioni BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF al prezzo attuale di 32.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.82 o 33.12, mentre 35 e 0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IVVB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IVVB?
Investire in BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.15 - 32.82 e il prezzo attuale 32.82. Molti confrontano 0.46% e 11.41% prima di effettuare ordini su 32.82 o 33.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IVVB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Il prezzo massimo di BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 32.82. All'interno di 27.15 - 32.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Il prezzo più basso di BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) nel corso dell'anno è stato 27.15. Confrontandolo con gli attuali 32.82 e 27.15 - 32.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IVVB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IVVB?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.72 e 8.57%.
- Chiusura Precedente
- 32.72
- Apertura
- 32.67
- Bid
- 32.82
- Ask
- 33.12
- Minimo
- 32.64
- Massimo
- 32.82
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 0.46%
- Variazione Semestrale
- 11.41%
- Variazione Annuale
- 8.57%
