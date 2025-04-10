- Обзор рынка
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
Курс IVVB за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.83, а максимальная — 32.88.
Следите за динамикой BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IVVB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVVB сегодня?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) сегодня оценивается на уровне 32.83. Инструмент торгуется в пределах 32.83 - 32.88, вчерашнее закрытие составило 32.78, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVVB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF в настоящее время оценивается в 32.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.60% и USD. Отслеживайте движения IVVB на графике в реальном времени.
Как купить акции IVVB?
Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) по текущей цене 32.83. Ордера обычно размещаются около 32.83 или 33.13, тогда как 17 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVVB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVVB?
Инвестирование в BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 27.15 - 32.88 и текущей цены 32.83. Многие сравнивают 0.49% и 11.44% перед размещением ордеров на 32.83 или 33.13. Изучайте ежедневные изменения цены IVVB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Самая высокая цена BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) за последний год составила 32.88. Акции заметно колебались в пределах 27.15 - 32.88, сравнение с 32.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Самая низкая цена BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) за год составила 27.15. Сравнение с текущими 32.83 и 27.15 - 32.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVVB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVVB?
В прошлом BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.78 и 8.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.78
- Open
- 32.85
- Bid
- 32.83
- Ask
- 33.13
- Low
- 32.83
- High
- 32.88
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 11.44%
- Годовое изменение
- 8.60%