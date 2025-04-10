报价部分
货币 / IVVB
回到股票

IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF

32.83 USD 0.05 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IVVB汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点32.83和高点32.88进行交易。

关注BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IVVB股票今天的价格是多少？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF股票今天的定价为32.83。它在32.83 - 32.88范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到17。IVVB的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF股票是否支付股息？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF目前的价值为32.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.60%和USD。实时查看图表以跟踪IVVB走势。

如何购买IVVB股票？

您可以以32.83的当前价格购买BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF股票。订单通常设置在32.83或33.13附近，而17和-0.06%显示市场活动。立即关注IVVB的实时图表更新。

如何投资IVVB股票？

投资BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF需要考虑年度范围27.15 - 32.88和当前价格32.83。许多人在以32.83或33.13下订单之前，会比较0.49%和。实时查看IVVB价格图表，了解每日变化。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF的最高价格是32.88。在27.15 - 32.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF的绩效。

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF（IVVB）的最低价格为27.15。将其与当前的32.83和27.15 - 32.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVVB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVVB股票是什么时候拆分的？

BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.78和8.60%中可见。

日范围
32.83 32.88
年范围
27.15 32.88
前一天收盘价
32.78
开盘价
32.85
卖价
32.83
买价
33.13
最低价
32.83
最高价
32.88
交易量
17
日变化
0.15%
月变化
0.49%
6个月变化
11.44%
年变化
8.60%
04 十月, 星期六