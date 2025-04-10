- Panorámica
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
El tipo de cambio de IVVB de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.83, mientras que el máximo ha alcanzado 32.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IVVB hoy?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) se evalúa hoy en 32.83. El instrumento se negocia dentro de 32.83 - 32.88; el cierre de ayer ha sido 32.78 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IVVB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF se evalúa actualmente en 32.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.60% y USD. Monitoree los movimientos de IVVB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IVVB?
Puede comprar acciones de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) al precio actual de 32.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.83 o 33.13, mientras que 17 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IVVB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IVVB?
Invertir en BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.15 - 32.88 y el precio actual 32.83. Muchos comparan 0.49% y 11.44% antes de colocar órdenes en 32.83 o 33.13. Estudie los cambios diarios de precios de IVVB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
El precio más alto de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) en el último año ha sido 32.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.15 - 32.88, una comparación con 32.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
El precio más bajo de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) para el año ha sido 27.15. La comparación con los actuales 32.83 y 27.15 - 32.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IVVB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IVVB?
En el pasado, BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.78 y 8.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.78
- Open
- 32.85
- Bid
- 32.83
- Ask
- 33.13
- Low
- 32.83
- High
- 32.88
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 0.49%
- Cambio a 6 meses
- 11.44%
- Cambio anual
- 8.60%