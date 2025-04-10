- Visão do mercado
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
A taxa do IVVB para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.83 e o mais alto foi 32.88.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVVB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IVVB hoje?
Hoje BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) está avaliado em 32.83. O instrumento é negociado dentro de 32.83 - 32.88, o fechamento de ontem foi 32.78, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVVB em tempo real.
As ações de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF está avaliado em 32.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.60% e USD. Monitore os movimentos de IVVB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IVVB?
Você pode comprar ações de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) pelo preço atual 32.83. Ordens geralmente são executadas perto de 32.83 ou 33.13, enquanto 17 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVVB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IVVB?
Investir em BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 27.15 - 32.88 e o preço atual 32.83. Muitos comparam 0.49% e 11.44% antes de enviar ordens em 32.83 ou 33.13. Estude as mudanças diárias de preço de IVVB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
O maior preço de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) no último ano foi 32.88. As ações oscilaram bastante dentro de 27.15 - 32.88, e a comparação com 32.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
O menor preço de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) no ano foi 27.15. A comparação com o preço atual 32.83 e 27.15 - 32.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVVB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVVB?
No passado BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.78 e 8.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.78
- Open
- 32.85
- Bid
- 32.83
- Ask
- 33.13
- Low
- 32.83
- High
- 32.88
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- 11.44%
- Mudança anual
- 8.60%