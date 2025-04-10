- Aperçu
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
Le taux de change de IVVB a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.64 et à un maximum de 32.82.
Suivez la dynamique BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IVVB aujourd'hui ?
L'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF est cotée à 32.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 32.72 et son volume d'échange a atteint 35. Le graphique en temps réel du cours de IVVB présente ces mises à jour.
L'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF est actuellement valorisé à 32.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IVVB.
Comment acheter des actions IVVB ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF au cours actuel de 32.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.82 ou de 33.12, le 35 et le 0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IVVB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IVVB ?
Investir dans BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.15 - 32.82 et le prix actuel 32.82. Beaucoup comparent 0.46% et 11.41% avant de passer des ordres à 32.82 ou 33.12. Consultez le graphique du cours de IVVB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF l'année dernière était 32.82. Au cours de 27.15 - 32.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) sur l'année a été 27.15. Sa comparaison avec 32.82 et 27.15 - 32.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IVVB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IVVB a-t-elle été divisée ?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.72 et 8.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.72
- Ouverture
- 32.67
- Bid
- 32.82
- Ask
- 33.12
- Plus Bas
- 32.64
- Plus Haut
- 32.82
- Volume
- 35
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.46%
- Changement à 6 Mois
- 11.41%
- Changement Annuel
- 8.57%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M