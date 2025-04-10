- Übersicht
IVVB: BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF
Der Wechselkurs von IVVB hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.83 bis zu einem Hoch von 32.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVVB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IVVB heute?
Die Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) notiert heute bei 32.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.83 - 32.88 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.78 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von IVVB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IVVB Dividenden?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF wird derzeit mit 32.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVVB zu verfolgen.
Wie kaufe ich IVVB-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) zum aktuellen Kurs von 32.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.83 oder 33.13 platziert, während 17 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVVB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IVVB-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 27.15 - 32.88 und der aktuelle Kurs 32.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.49% und 11.44%, bevor sie Orders zu 32.83 oder 33.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVVB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) im vergangenen Jahr lag bei 32.88. Innerhalb von 27.15 - 32.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) im Laufe des Jahres betrug 27.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.83 und der Spanne 27.15 - 32.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVVB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IVVB statt?
BlackRock ETF Trust II iShares Large Cap Deep Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.78 und 8.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.78
- Eröffnung
- 32.85
- Bid
- 32.83
- Ask
- 33.13
- Tief
- 32.83
- Hoch
- 32.88
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 11.44%
- Jahresänderung
- 8.60%