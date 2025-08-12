통화 / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value
14.49 USD 0.76 (4.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDOT 환율이 오늘 -4.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.41이고 고가는 15.41이었습니다.
Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.41 15.41
년간 변동
6.22 15.41
- 이전 종가
- 15.25
- 시가
- 15.31
- Bid
- 14.49
- Ask
- 14.79
- 저가
- 14.41
- 고가
- 15.41
- 볼륨
- 2.097 K
- 일일 변동
- -4.98%
- 월 변동
- 5.69%
- 6개월 변동
- 72.71%
- 년간 변동율
- 24.81%
20 9월, 토요일