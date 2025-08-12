КотировкиРазделы
GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value

13.79 USD 0.13 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDOT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.45, а максимальная — 13.87.

Следите за динамикой Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.45 13.87
Годовой диапазон
6.22 14.90
Предыдущее закрытие
13.66
Open
13.63
Bid
13.79
Ask
14.09
Low
13.45
High
13.87
Объем
838
Дневное изменение
0.95%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
64.36%
Годовое изменение
18.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.