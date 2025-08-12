Валюты / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value
13.79 USD 0.13 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDOT за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.45, а максимальная — 13.87.
Следите за динамикой Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.45 13.87
Годовой диапазон
6.22 14.90
- Предыдущее закрытие
- 13.66
- Open
- 13.63
- Bid
- 13.79
- Ask
- 14.09
- Low
- 13.45
- High
- 13.87
- Объем
- 838
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 64.36%
- Годовое изменение
- 18.78%
