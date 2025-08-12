通貨 / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value
15.25 USD 0.70 (4.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDOTの今日の為替レートは、4.81%変化しました。日中、通貨は1あたり14.64の安値と15.30の高値で取引されました。
Green Dot Corporation Class A, $0.001 par valueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDOT News
- Here's Why Maximus Stock Is a Great Pick for Your Portfolio
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- Are Investors Undervaluing Green Dot (GDOT) Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- Can On-Demand's Popularity Continue to Help SEZL Pay Dividends?
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Why Is Green Dot (GDOT) Up 8.6% Since Last Earnings Report?
- Green Dot and Malibu Boats have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Green Dot (GDOT)
- Green Dot partners with Stripe to enable cash deposits at 90,000 locations
- OPFI Lifts EPS Guidance for 2025: Can It Meet the Expectation?
- Green Dot to exit China operations, cut 22% of global workforce
- Green Dot to exit China operations, expects up to $24 million in related costs
- Zacks.com featured highlights include Precision Drilling, The Greenbrier, Green Dot, The Mosaic and PagSeguro Digital
- Western Union Expands Reach With WhatsApp to Boost Dollar Exchanges
- 5 Low Price-to-Sales Stocks That Can Deliver Outsized Returns
- Is Green Dot (GDOT) Stock Undervalued Right Now?
- FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- グリーンドット株式、InvestingProのフェアバリュー警告後に65%急騰
- Green Dot shares surge 65% following InvestingPro’s Fair Value alert
- Green Dot (GDOT) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Best Value Stocks to Buy for August 25th
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
1日のレンジ
14.64 15.30
1年のレンジ
6.22 15.30
- 以前の終値
- 14.55
- 始値
- 14.69
- 買値
- 15.25
- 買値
- 15.55
- 安値
- 14.64
- 高値
- 15.30
- 出来高
- 1.934 K
- 1日の変化
- 4.81%
- 1ヶ月の変化
- 11.23%
- 6ヶ月の変化
- 81.76%
- 1年の変化
- 31.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K