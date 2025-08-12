クォートセクション
通貨 / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value

15.25 USD 0.70 (4.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GDOTの今日の為替レートは、4.81%変化しました。日中、通貨は1あたり14.64の安値と15.30の高値で取引されました。

Green Dot Corporation Class A, $0.001 par valueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.64 15.30
1年のレンジ
6.22 15.30
以前の終値
14.55
始値
14.69
買値
15.25
買値
15.55
安値
14.64
高値
15.30
出来高
1.934 K
1日の変化
4.81%
1ヶ月の変化
11.23%
6ヶ月の変化
81.76%
1年の変化
31.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K