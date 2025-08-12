货币 / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value
14.32 USD 0.53 (3.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDOT汇率已更改3.84%。当日，交易品种以低点13.82和高点14.43进行交易。
关注Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GDOT新闻
日范围
13.82 14.43
年范围
6.22 14.90
- 前一天收盘价
- 13.79
- 开盘价
- 13.82
- 卖价
- 14.32
- 买价
- 14.62
- 最低价
- 13.82
- 最高价
- 14.43
- 交易量
- 452
- 日变化
- 3.84%
- 月变化
- 4.45%
- 6个月变化
- 70.68%
- 年变化
- 23.34%
