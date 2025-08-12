Währungen / GDOT
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value
15.25 USD 0.70 (4.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDOT hat sich für heute um 4.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.64 bis zu einem Hoch von 15.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.64 15.30
Jahresspanne
6.22 15.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.55
- Eröffnung
- 14.69
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Tief
- 14.64
- Hoch
- 15.30
- Volumen
- 1.934 K
- Tagesänderung
- 4.81%
- Monatsänderung
- 11.23%
- 6-Monatsänderung
- 81.76%
- Jahresänderung
- 31.35%
