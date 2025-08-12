FiyatlarBölümler
GDOT: Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value

14.49 USD 0.76 (4.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GDOT fiyatı bugün -4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.41 ve Yüksek fiyatı olarak 15.41 aralığında işlem gördü.

Green Dot Corporation Class A, $0.001 par value hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.41 15.41
Yıllık aralık
6.22 15.41
Önceki kapanış
15.25
Açılış
15.31
Satış
14.49
Alış
14.79
Düşük
14.41
Yüksek
15.41
Hacim
2.097 K
Günlük değişim
-4.98%
Aylık değişim
5.69%
6 aylık değişim
72.71%
Yıllık değişim
24.81%
