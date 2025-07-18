통화 / DPRO
DPRO: Draganfly Inc
6.13 USD 0.67 (12.27%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DPRO 환율이 오늘 12.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.56이고 고가는 6.20이었습니다.
Draganfly Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.56 6.20
년간 변동
1.63 7.31
- 이전 종가
- 5.46
- 시가
- 5.64
- Bid
- 6.13
- Ask
- 6.43
- 저가
- 5.56
- 고가
- 6.20
- 볼륨
- 6.457 K
- 일일 변동
- 12.27%
- 월 변동
- 31.26%
- 6개월 변동
- 134.87%
- 년간 변동율
- 140.39%
20 9월, 토요일