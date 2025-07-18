Devises / DPRO
DPRO: Draganfly Inc
6.13 USD 0.67 (12.27%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DPRO a changé de 12.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.56 et à un maximum de 6.20.
Suivez la dynamique Draganfly Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DPRO Nouvelles
- C3.ai's Q1 Top Line Takes a Hit: Can Growth Reaccelerate in FY26?
- Is eGain (EGAN) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Why Risk Of Further Dilution Outweighs Draganfly Stock's Good Prospects (NASDAQ:DPRO)
- Draganfly showcases drone capabilities at DoD technology exercise
- Draganfly: Too Much Risk In A $220 Billion Drone Market (NASDAQ:DPRO)
- Are Computer and Technology Stocks Lagging InterDigital (IDCC) This Year?
- Draganfly positioned to support Canada’s $220 million drone aid to Ukraine
- Draganfly (DPRO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Draganfly Inc. (DPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Draganfly Inc. (DPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Draganfly Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- U.S. proposes new rules to expand commercial drone operations
- EXCLUSIVE: Draganfly Sells Heavy Lift Drones To Fortune 50 Giant For Emergency Missions - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- Dragonfly Stock Is Trading Volatile Tuesday: What's Going On? - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Draganfly stock surges after securing military drone system order
- Draganfly closes $25 million registered direct offering
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Draganfly (DPRO) Stock Plummets On $25M Offering: What Investors Need To Know - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Draganfly stock tumbles after pricing $25 million registered offering
- Draganfly secures $25 million in private placement financing
Range quotidien
5.56 6.20
Range Annuel
1.63 7.31
- Clôture Précédente
- 5.46
- Ouverture
- 5.64
- Bid
- 6.13
- Ask
- 6.43
- Plus Bas
- 5.56
- Plus Haut
- 6.20
- Volume
- 6.457 K
- Changement quotidien
- 12.27%
- Changement Mensuel
- 31.26%
- Changement à 6 Mois
- 134.87%
- Changement Annuel
- 140.39%
20 septembre, samedi