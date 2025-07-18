Moedas / DPRO
DPRO: Draganfly Inc
5.46 USD 0.32 (6.23%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DPRO para hoje mudou para 6.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.11 e o mais alto foi 5.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Draganfly Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
5.11 5.51
Faixa anual
1.63 7.31
- Fechamento anterior
- 5.14
- Open
- 5.19
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.11
- High
- 5.51
- Volume
- 3.604 K
- Mudança diária
- 6.23%
- Mudança mensal
- 16.92%
- Mudança de 6 meses
- 109.20%
- Mudança anual
- 114.12%
