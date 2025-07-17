Валюты / DPRO
DPRO: Draganfly Inc
5.24 USD 0.02 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DPRO за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.07, а максимальная — 5.30.
Следите за динамикой Draganfly Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DPRO
- Is eGain (EGAN) Outperforming Other Computer and Technology Stocks This Year?
- Top Drone Tech Stocks Well-Positioned for Long-Term Growth
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Why Risk Of Further Dilution Outweighs Draganfly Stock's Good Prospects (NASDAQ:DPRO)
- Draganfly showcases drone capabilities at DoD technology exercise
- Draganfly: Too Much Risk In A $220 Billion Drone Market (NASDAQ:DPRO)
- Are Computer and Technology Stocks Lagging InterDigital (IDCC) This Year?
- Draganfly positioned to support Canada’s $220 million drone aid to Ukraine
- Draganfly (DPRO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Draganfly Inc. (DPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Draganfly Inc. (DPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Draganfly Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- U.S. proposes new rules to expand commercial drone operations
- EXCLUSIVE: Draganfly Sells Heavy Lift Drones To Fortune 50 Giant For Emergency Missions - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- Dragonfly Stock Is Trading Volatile Tuesday: What's Going On? - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Draganfly stock surges after securing military drone system order
- Draganfly closes $25 million registered direct offering
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Draganfly (DPRO) Stock Plummets On $25M Offering: What Investors Need To Know - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- Draganfly stock tumbles after pricing $25 million registered offering
- Draganfly secures $25 million in private placement financing
- A 'Swiss Army Knife' For The Military? Here's Why Draganfly Stock is Taking Off - Draganfly (NASDAQ:DPRO)
Дневной диапазон
5.07 5.30
Годовой диапазон
1.63 7.31
- Предыдущее закрытие
- 5.22
- Open
- 5.20
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 5.07
- High
- 5.30
- Объем
- 1.693 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 12.21%
- 6-месячное изменение
- 100.77%
- Годовое изменение
- 105.49%
