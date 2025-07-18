KurseKategorien
DPRO: Draganfly Inc

6.19 USD 0.73 (13.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DPRO hat sich für heute um 13.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.56 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Draganfly Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.56 6.20
Jahresspanne
1.63 7.31
Vorheriger Schlusskurs
5.46
Eröffnung
5.64
Bid
6.19
Ask
6.49
Tief
5.56
Hoch
6.20
Volumen
4.853 K
Tagesänderung
13.37%
Monatsänderung
32.55%
6-Monatsänderung
137.16%
Jahresänderung
142.75%
