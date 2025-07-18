Währungen / DPRO
DPRO: Draganfly Inc
6.19 USD 0.73 (13.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DPRO hat sich für heute um 13.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.56 bis zu einem Hoch von 6.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Draganfly Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DPRO News
Tagesspanne
5.56 6.20
Jahresspanne
1.63 7.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.46
- Eröffnung
- 5.64
- Bid
- 6.19
- Ask
- 6.49
- Tief
- 5.56
- Hoch
- 6.20
- Volumen
- 4.853 K
- Tagesänderung
- 13.37%
- Monatsänderung
- 32.55%
- 6-Monatsänderung
- 137.16%
- Jahresänderung
- 142.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K