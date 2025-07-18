FiyatlarBölümler
Dövizler / DPRO
Geri dön - Hisse senetleri

DPRO: Draganfly Inc

6.13 USD 0.67 (12.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DPRO fiyatı bugün 12.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.56 ve Yüksek fiyatı olarak 6.20 aralığında işlem gördü.

Draganfly Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DPRO haberleri

Günlük aralık
5.56 6.20
Yıllık aralık
1.63 7.31
Önceki kapanış
5.46
Açılış
5.64
Satış
6.13
Alış
6.43
Düşük
5.56
Yüksek
6.20
Hacim
6.457 K
Günlük değişim
12.27%
Aylık değişim
31.26%
6 aylık değişim
134.87%
Yıllık değişim
140.39%
21 Eylül, Pazar