오류, 버그, 질문 - 페이지 664

Anatoli Kazharski 2012.03.07 15:28 #6631

tol64 :

Yedelkin 2012.03.07 17:05 #6632

tol64 :

Anatoli Kazharski 2012.03.07 17:16 #6633

Yedelkin :

Yedelkin 2012.03.07 17:40 #6634

tol64 :

Yedelkin 2012.03.07 18:07 #6635

tol64 :

Anatoli Kazharski 2012.03.07 18:31 #6636

Yedelkin :

Yedelkin 2012.03.07 18:40 #6637

tol64 :

Anatoli Kazharski 2012.03.07 18:49 #6638

Yedelkin :

Yedelkin 2012.03.07 19:16 #6639

tol64 :

2012.03.07 19:33 #6640

Yedelkin :
AlpariFS-MT5 서버에 연결하여 다른 조건에서 EA를 테스트 합니다. 실행 유형은 원래 EXECUTION_MARKET - 주문의 시장 실행이었습니다 . 그는 거래 패널을 사용하여 성공적으로 포지션을 개설/종료했습니다. 그런 다음 차트의 컨텍스트 메뉴에서 Depth of Market 을 사용할 수 있음을 발견했습니다. 열어보니 매수/매도 거래가 가능합니다. 테스트로 같은 장소에서 Depth of Market 에서 매수하고 포지션을 청산했습니다. 이후 계정 실행 유형이 EXECUTION_EXCHANGE - Exchange 실행 으로 변경되었습니다. 이것은 MQL5 를 사용하여 결정되며 주문 창( F9 )의 드롭다운 목록에는 Exchange Execution 및 Pending Order 의 두 가지 옵션만 있습니다. 다시 로그인하거나 터미널을 다시 시작해도 문제가 해결되지 않았습니다. 이제 데모 계정의 실행 유형은 EXECUTION_EXCHANGE 로 유지 됩니다.
나는 Alpari 지원팀에 연락하여 문제를 설명하고 다음과 같이 설명했습니다.
아나톨리 | 17:55
현재 MT5 에 대한 데모 계정에 EXECUTION_MARKET 옵션이 있어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?
세르게이 | 17:56
네, 맞습니다.
이것은 버그인 것 같습니다.
질문이 삭제되었습니다. 오늘 명확한 답변을 받았습니다.
어제 말 그대로 실행 유형이 변경되었고 테스트가 완료되지 않았기 때문에 알릴 시간이 없었습니다.
이제 이 공연은 영구적입니다.
문제는 브랜드 플랫폼만 지원한다는 것입니다. 그렇지 않으면 단순히 거부되고 먼저 당사 버전을 설치하라는 요청을 받을 수 있습니다.
그들 사이에는 기술적 차이가 없습니다.
가능하면 간략하게, 그렇지 않으면 잘 이해하지 못했습니다. 이러한 유형의 성능에는 차이가 있습니까? EXCHANGE 실행형으로 어떻게든 거래를 요청해야 합니까? 스스로 읽을 수없는 곳을 알려주십시오.
방금 새벽이 밝았습니다. 옵션으로: MARKET - Forex의 경우, EXCHANGE - 교환의 경우. 다른 차이점이 없어야 합니다. 다양한 범주의 도구를 둘러보고 결과를 확인하십시오.
창의 도구 범주별 기호 ? 모든 상품(51) 통화가 있습니다. 음, 금속도 금과 은입니다. 실행 유형 EXCHANGE . 도움말에서 이것에 대해 뭔가 부족합니다 ... 모든 유형에 대한 예가 있지만 이것은 아닙니다. 어쩌면 내가 잘못 이해하고 있습니다. 거기에서 시장의 깊이에 초점을 맞출 필요가 있습니까? 그렇다면 일부 정보는 도움말 에 있지만 접근 방식에서 차이가 큽니다.
위치를 열려고 하면 열리지만 표준 라이브러리의 함수는 false 를 반환합니다. 반환 코드 10008 . ))이것은 EXCHANGE 모드에서만 가능합니다.
tol64 :
По категориям инструментов окна Символы ? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE . В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке , но различие тогда существенное получается в подходах.
알파리에도 교환기 있는 줄 알았어요. 글쎄, 내 버전은 추가가 필요합니다. 생각 :) 비록 .. 단순성을 위한 교환으로 모든 유형의 실행을 호출하기 위해 Alpari 기술 지원을 방해하는 사람은 아무도 없습니다. 예를 들어, 터미널은 통화를 주요 통화와 교차 통화로 나누는 기능을 제공합니다. 그리고 VTB24에서는 최근까지 모든 통화가 메인 카테고리에 나열되었습니다. 말하자면 단순화합니다. Alpari도 마찬가지일 것입니다. 예를 들어 여기에서는 다음과 같이 말합니다.
교환 실행
이 모드에서는 클라이언트 단말기에서 수행된 거래 작업이 외부 거래 시스템(거래소)으로 출력됩니다. 거래 작업은 현재 시장 제안 가격으로 수행됩니다.
그리고 이것은 내 버전의 확인입니다. 처럼 :)
시원한. 열기, 유형, 위치 . 그리고 " 주문 완료"를 반환합니다.
그런 다음 연 후 아무 것도 건드리지 않으면 때때로 로그에 오류 메시지가 나타납니다.
거래는 이번에는 Depth of Market 에서 수동 모드로 수행되었습니다. 사용법을 정말 배우고 싶은데 아직 방법을 모르겠습니다. 포럼 전체를 돌았습니다. 음, Depth of Market 주제에 대한 토론이 있지만 올바르게 사용하는 방법에 대해서는 아무 것도 없습니다. 그리고 프로그래밍 방식으로 수동 모드에서는 무슨 일이 일어나고 있는지조차 명확하지 않습니다. 이것은 다른 실행 유형과의 거래에서와 마찬가지로 도움말에서 다루어야 합니까?
나중에 Alpari 웹사이트에서 버전을 설치해 보겠습니다. 이게 문제일까요?
(numbertoo 버전) 오류 메시지는 클라이언트 터미널에서 수행된 작업이 외부 거래 시스템으로 출력 되지 않기 때문이라고 가정할 수 있습니다.
몇 개의 보류 중인 주문을 더 넣었습니다. 뎁스 오브 마켓은 다음과 같습니다.
"아니, 내가 바보이거나 스키가 가지 않는다" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890 (첫 번째 문구만:])
EURUSD 통화 쌍에 시장 깊이가 있다는 것이 밝혀졌습니다. - "이러한 개스킷의 경우 더블 히트에 있습니다"(c) S. Bezrukov :)
