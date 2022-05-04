오류, 버그, 질문 - 페이지 671

주기를 바꾸지 않고 바로 오류가 발생합니다.

이를 처리하는 방법은 명확하지 않으며 이 옵션도 작동하지 않습니다.

 void OnTimer () //int 08
{
static bool b_Flag = false ;

   if (b_Flag == true ) return ; //ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true ; //cli
   

string db_SymbolName;
//MqlRates rates[100];
int edx;
double            open_array[ 1 ];       // массив для копирования цен открытия
double            close_array[ 1 ];       // массив для копирования цен закрытия
   
   
   //---------------------------------------------
   for ( int ebx = 0 ; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
       //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      edx = 0 ; //xor edx,edx
      edx += CopyOpen (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,open_array);
      edx += CopyClose (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,close_array);
       if (edx != 2 ){ //cmp edx,2 | jne
         b_Flag = false ; //sti
         return ; //jne ret;
      }   
   } //loop ecx       
   Print ( "Загрузка завершена." );
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false ; //sti
}

틱당 하나의 도구가 작동하더라도 InstaForex에 대해 108쌍을 로드하기 때문에 탈출구도 없습니다.

문자열 g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF", "EURJPY","NZDUSD","AUDNZD",
"EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF ","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD",
"AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK ","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR",
"CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK ","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN",
"EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK ","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY",
"MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY " ","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF",

"USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"};

막대를 로드하는 마지막 커플까지 몇 분 안에 바가 이미 변경되었습니다.

1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까?

 
1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까?

틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다.

 int    SymbolsTotal (
   bool   selected       // true – только символы в MarketWatch
   );
 
틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다.

시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?

CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까?

 
시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?

Market Watch 창의 모든 기호를 인덱스별로 살펴보고 SymbolName () 함수를 사용하여 기호의 이름을 얻습니다.

 string    SymbolName (
   int    pos,           // номер в списке
   bool   selected       // true – только символы в MarketWatch
   );
그런 다음 기호 이름으로 필요한 데이터를 얻습니다.
 
CopyRates , CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까?

훌륭한 기능. 다른 옵션은 모르겠습니다. ))) 사용해.
 
값 사이에 공백 없이 히스토그램이나 막대를 함께 그리는 방법이 있습니까? 예를 들어, 그러한 렌더링은 스케일이 최소로 만들어지면 얻어진다.
 
값 사이에 공백 없이 히스토그램이나 막대를 함께 그리는 방법이 있습니까? 예를 들어, 그러한 렌더링은 스케일이 최소로 만들어지면 얻어진다.
스타일은 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
또한 그래프의 배율을 결정하고 배율에 따라 선 너비를 프로그래밍 방식으로 조정할 수도 있습니다. 히스토그램 대신 선을 그릴 수도 있습니다. 이 표시기에서와 같이 점을 연결하고 아래쪽 부분에 페인트를 칠하십시오. 스탈린
 
시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?

CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose와 같은 기능 외에 다른 로드 방법이 있습니까?

컴퓨터에 RAM이 얼마나 있습니까?
 
컴퓨터에 RAM이 얼마나 있습니까?
컴퓨터에서 2GB.

나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다.

그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안.

 
컴퓨터에서 2GB.

나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다.

그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안.

창문에 있는 막대는 얼마입니까?

