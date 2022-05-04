오류, 버그, 질문 - 페이지 671 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3184 새 코멘트 pusheax 2012.03.18 11:28 #6701 주기를 바꾸지 않고 바로 오류가 발생합니다. 이를 처리하는 방법은 명확하지 않으며 이 옵션도 작동하지 않습니다. void OnTimer () //int 08 { static bool b_Flag = false ; if (b_Flag == true ) return ; //ret -- реентерабельность -- b_Flag = true ; //cli string db_SymbolName; //MqlRates rates[100]; int edx; double open_array[ 1 ]; // массив для копирования цен открытия double close_array[ 1 ]; // массив для копирования цен закрытия //--------------------------------------------- for ( int ebx = 0 ; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates); edx = 0 ; //xor edx,edx edx += CopyOpen (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,open_array); edx += CopyClose (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,close_array); if (edx != 2 ){ //cmp edx,2 | jne b_Flag = false ; //sti return ; //jne ret; } } //loop ecx Print ( "Загрузка завершена." ); //--------------------------------------------- b_Flag = false ; //sti } 틱당 하나의 도구가 작동하더라도 InstaForex에 대해 108쌍을 로드하기 때문에 탈출구도 없습니다. 문자열 g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF", "EURJPY","NZDUSD","AUDNZD", "EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF ","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD", "AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK ","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR", "CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK ","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN", "EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK ","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY", "MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY " ","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF", "USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"}; 막대를 로드하는 마지막 커플까지 몇 분 안에 바가 이미 변경되었습니다. 1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까? Errors, bugs, questions Not the Grail, just 성배가 아니라 그냥 평범한 Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:36 #6702 pusheax : ... 1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까? 틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다. int SymbolsTotal ( bool selected // true – только символы в MarketWatch ); pusheax 2012.03.18 11:43 #6703 tol64 : 틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다. 시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까? CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까? Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:50 #6704 pusheax : 시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까? Market Watch 창의 모든 기호를 인덱스별로 살펴보고 SymbolName () 함수를 사용하여 기호의 이름을 얻습니다. string SymbolName ( int pos, // номер в списке bool selected // true – только символы в MarketWatch ); 그런 다음 기호 이름으로 필요한 데이터를 얻습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:51 #6705 pusheax : ... CopyRates , CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까? 훌륭한 기능. 다른 옵션은 모르겠습니다. ))) 사용해. progeon 2012.03.18 12:07 #6706 값 사이에 공백 없이 히스토그램이나 막대를 함께 그리는 방법이 있습니까? 예를 들어, 그러한 렌더링은 스케일이 최소로 만들어지면 얻어진다. Anatoli Kazharski 2012.03.18 12:21 #6707 progeon : 값 사이에 공백 없이 히스토그램이나 막대를 함께 그리는 방법이 있습니까? 예를 들어, 그러한 렌더링은 스케일이 최소로 만들어지면 얻어진다. 스타일은 다음과 같이 설정할 수 있습니다. #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 또한 그래프의 배율을 결정하고 배율에 따라 선 너비를 프로그래밍 방식으로 조정할 수도 있습니다. 히스토그램 대신 선을 그릴 수도 있습니다. 이 표시기에서와 같이 점을 연결하고 아래쪽 부분에 페인트를 칠하십시오. 스탈린 Vladimir Gomonov 2012.03.18 14:07 #6708 pusheax : 시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까? CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose와 같은 기능 외에 다른 로드 방법이 있습니까? 컴퓨터에 RAM이 얼마나 있습니까? pusheax 2012.03.18 14:15 #6709 MetaDriver : 컴퓨터에 RAM이 얼마나 있습니까? 컴퓨터에서 2GB. 나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다. 그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안. Vladimir Gomonov 2012.03.18 14:23 #6710 pusheax : 컴퓨터에서 2GB. 나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다. 그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안. 창문에 있는 막대는 얼마입니까? 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주기를 바꾸지 않고 바로 오류가 발생합니다.
이를 처리하는 방법은 명확하지 않으며 이 옵션도 작동하지 않습니다.
틱당 하나의 도구가 작동하더라도 InstaForex에 대해 108쌍을 로드하기 때문에 탈출구도 없습니다.
문자열 g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF", "EURJPY","NZDUSD","AUDNZD",
"EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF ","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD",
"AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK ","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR",
"CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK ","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN",
"EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK ","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY",
"MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY " ","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF",
"USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"};
막대를 로드하는 마지막 커플까지 몇 분 안에 바가 이미 변경되었습니다.
1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까?
1분 안에 모든 통화 쌍에 대해 Open 및 Close를 얻을 수 있는 다른 방법이 있습니까?
틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다.
틱이 필요한 경우 1초마다 또는 1초마다 Market Watch 창에서 모든 SymbolsTotal () 상품을 반복하여 데이터를 즉시 얻을 수 있습니다.
시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?
CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까?
시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?
Market Watch 창의 모든 기호를 인덱스별로 살펴보고 SymbolName () 함수를 사용하여 기호의 이름을 얻습니다.
string SymbolName ( int pos, // номер в списке bool selected // true – только символы в MarketWatch );그런 다음 기호 이름으로 필요한 데이터를 얻습니다.
CopyRates , CopyOpen 및 CopyClose 기능 외에 다른 대체 로드 방법이 있습니까?
값 사이에 공백 없이 히스토그램이나 막대를 함께 그리는 방법이 있습니까? 예를 들어, 그러한 렌더링은 스케일이 최소로 만들어지면 얻어진다.
시가 및 종가 를 어떻게 구하는지 이해하지 못하셨습니까?
CopyRates, CopyOpen 및 CopyClose와 같은 기능 외에 다른 로드 방법이 있습니까?
컴퓨터에 RAM이 얼마나 있습니까?
나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다.
그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안.
컴퓨터에서 2GB.
나는 단지 시간대를 바꾸지 않기로 결정했다. 그러면 어느 정도 안정적으로 작동하기를 바랍니다.
그것이 작동하는 것처럼 보이는 동안.
창문에 있는 막대는 얼마입니까?