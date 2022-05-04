오류, 버그, 질문 - 페이지 657 1...650651652653654655656657658659660661662663664...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.02.28 02:19 #6561 Renat : 랩톱이나 약한 비디오 카드에서 이런 일이 발생하면 느린 카드라는 한 가지 이유만 있습니다. 이것은 창이 숨겨져 있을 때 로드 드롭으로 표시됩니다. 터미널은 본질적으로 많은 수의 그래픽 개체 를 적극적으로 다시 그리는 까다로운 그래픽 시스템이므로 초당 많은 수의 창 업데이트로 부드러운 경험을 제공합니다. 일반 노트북은 2D 그래픽을 제대로 렌더링할 수 없을 정도로 약한 비디오 카드를 가지고 있습니다. 이는 반복적으로 확인되었습니다. Renat, 나는 테스트를 계속했고 이것이 내가 찾은 것입니다. 컴퓨터를 재부팅한 후에도 문제가 여전히 재현되지 않습니다. 이전에 비어 있는 3-4개의 차트 개체가 프로세서를 로드했다면 지금은 그 중 12개 를 배치했고 모두 다중 버퍼(최대 10개 버퍼) 표시기를 가졌습니다. 1000 에서 Unlimited 까지 차트의 막대 수로 확인했습니다. 약간의 차이가 있지만 이는 미미하고 자연스러운 것입니다. 일반적으로 컴퓨터를 켜고 터미널을 로드하기만 하면 모든 것이 잘 작동하지만, 터미널, 에디터, 테스터와 활발히 작업하는 과정에서 브레이크가 누적되기 시작할 수 있습니다. MetaTrader 5 전략 스레드에서 나는 metatester64.exe 프로세스가 백그라운드에서 남아있는 한 가지 문제를 설명했습니다. 물론 테스트가 없었고 프로세서가 매우 눈에 띄게 로드되었을 때였습니다. 자세한 내용은 그 때 놓친 경우 이 게시물을 참조하십시오. https://www.mql5.com/en/forum/852/page34#comment_155318 . 따라서 지금은 항상 관련된 프로세스에주의를 기울이고 있지만 이번에는 터미널과 관련된 아무 것도 발견되지 않았습니다. 아마도 이것은 사용자에게 보이지 않는 어떤 프로세스일 수도 있습니다. 저는 아직 잘 모르겠습니다. 제 노트북은 보통입니다. Windows 7 성능 점수를 얼마나 신뢰할 수 있는지 모르겠지만 그럼에도 불구하고: 나는 현대의 3D 컴퓨터 게임에 대한 테스트를 더 신뢰합니다. 결국 Ubisoft 나 EA 와 같은 거대 개발자들은 현실의 환상이 만들어질 때 인상적인 품질로 낮은 설정에서도 전체 3차원 도시와 세계를 매끄럽게 그릴 수 있습니다. 나는 여전히 래스터, 벡터 및 3D 그래픽의 그래픽 패키지를 자주 사용합니다. 레이어 수가 수백 개에 달하는 경우도 있으며 3D Max의 3D 개체 수는 최대 수백 개에 이릅니다. 예를 들어 다음은 간단한 예이지만 2차원 그래픽이 있는 터미널로 작업하기 위해 랩톱을 쓰는 것만큼 간단하지 않습니다. 이건 이미 랜더링 중인데 3D Max로 작업할 때 다른 각도로 보고(본) 실시간으로 많은 물체가 움직일 때 속도가 느려지지 않습니다. 일반적으로 나는 내 노트북에 대해 잘 알고 있습니다. :) 그래서 어딘가에 누수가 있을 가능성이 높습니다. 그것이 그녀를 잡는 방법입니다, 만약 그녀가 정말로 있다면? MetaTrader 5 Strategy Tester! www.mql5.com Эта программа входит в состав клиентского терминала MetaTrader 5 и предназначена для тестирования и оптимизации советников (MQL5 Expert Advisors). 엘리트 지표 :) CCI용 SideWinder: 내 첫 성배가 존재합니까? Renat Fatkhullin 2012.02.28 11:45 #6562 tol64 : Renat, 나는 테스트를 계속했고 이것이 내가 찾은 것입니다. 그래서 어딘가에 누수가 있을 가능성이 높습니다. 그것이 그녀를 잡는 방법입니다, 만약 그녀가 정말로 있다면? 자세한 설명 감사합니다 - 비디오 카드 문제가 사라집니다. 우리는 집에서 상황을 재현할 것입니다 - 우리는 문제를 찾아야 합니다. Igor Maslov 2012.02.29 06:54 #6563 어떤 이유로 열린 파일을 처리하는 동안 Expert Advisor가 중지되면(중지 버튼, 오류) 파일이 열린 상태로 유지되어 Expert Advisor를 다시 시작할 때 오류를 생성합니다. 터미널을 다시 시작해야 합니다. Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Dmitriy Skub 2012.02.29 11:07 #6564 그리고 외부 매개변수로 지정될 때 문자열이 잘리는 이유는 무엇입니까? 입력 문자열 - 최대 105자까지 설정할 수 있으며, 그 이상인 경우 오른쪽이 잘립니다. 빌드 597 Petr_O 2012.02.29 14:50 #6565 차트 측면의 따옴표를 더 크게 만들고 싶습니다. 가능한가요? 설정에 없는데 혹시 스크립트 같은게 있는건가요? 눈아파서 짜증나.. --- 2012.02.29 14:51 #6566 Petr_O : 차트 측면의 따옴표를 더 크게 만들고 싶습니다. 가능한가요? 설정에 없는데 혹시 스크립트 같은게 있는건가요? 눈아파서 짜증나.. F10 + 이 창의 속성 + 당신은 폭을 홀짝일 수 있습니다. 그리고 저울의 측면 - 개체를 올바른 크기로 그리는 경우에만(예: 왼쪽 가격 표시 ) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.01 13:07 #6567 Renat : 자세한 설명 감사합니다 - 비디오 카드 문제가 사라집니다. 우리는 집에서 상황을 재현할 것입니다 - 우리는 문제를 찾아야 합니다. 물론이죠. 그 글을 쓴 순간부터 컴퓨터는 재부팅 없이 계속 작동했습니다. 방학때는 취침모드에서만 껐습니다. 저는 항상 이 작업을 수행하고 일부 문제가 복구할 수 없는 경우에만 재부팅합니다. 지금까지는 컴퓨터에서 매우 적극적으로 일하지만 모든 것이 잘 작동합니다. 새로운 프로그램도 설치했습니다. 저는 실시간으로 데모에서 Expert Advisor를 테스트하고 있으며 다른 Expert Advisor가 최적화되고 있습니다. 프로세서가 100% 로드됩니다. 그런 다음에도 훌륭하게 작동합니다. 즉, 테스터가 탑재한 100% 프로세서라도 실시간으로 작업할 수 있습니다. 모든 OnChartEvent () 및 OnTimer () 이벤트는 지연 없이 전달됩니다. 거래 작업 도 명확하게 수행됩니다. 차트의 그래픽 개체는 문제 없이 업데이트됩니다. 글쎄, 그들은 약간 깜박이지만 이것은 100% 프로세서 부하입니다. 그래서 그것이 무엇인지조차 모릅니다. 일부 특정 프로세스는 당시 단말기의 동작을 늦추고 감지하기 어려웠습니다. 일반적으로 나는 지켜볼 것이다. 이것을 반복할 수 있는 시퀀스를 찾으면 다음에 서비스 데스크에 글을 쓰겠습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 EasyLMA_v6 FOREX - 동향, 예측 주말 저녁 Anton 2012.03.01 13:47 #6568 tol64 : 그래서 그것이 무엇인지조차 모릅니다. 일부 특정 프로세스는 당시 단말기의 동작을 늦추고 감지하기 어려웠습니다. 일반적으로 나는 지켜볼 것이다. 이것을 반복할 수 있는 시퀀스를 찾으면 다음에 서비스 데스크에 글을 쓰겠습니다. 최근에 우리 서버에 매우 큰 기록 업데이트가 있었습니다. 사실 대부분의 캐릭터에 대한 기록이 동기화되고 다시 다운로드되었습니다. 아마도 그것은 바로 히스토리 캐시를 동기화하고 재구축하는 과정이었을 것입니다. Anatoli Kazharski 2012.03.01 14:33 #6569 antt : 최근에 우리 서버에 매우 큰 기록 업데이트가 있었습니다. 사실 대부분의 캐릭터에 대한 기록이 동기화되고 다시 다운로드되었습니다. 아마도 그것은 바로 히스토리 캐시를 동기화하고 재구축하는 과정이었을 것입니다. 글쎄, 그것이 아마도 워크 플로였다는 것이 좋습니다. 그땐 교통상황을 따라가지 못해서 뭐라 말을 못하겠어요. 기다리지만 연결을 끈 상태에서 확인해보니 문제도 있었습니다. :) 적어도 현재로서는 모든 것이 잘 작동하고 아무도 유사한 문제를 보고하지 않았습니다. 실제로 터미널은 모든 사용자 또는 아마추어 스트레스 테스트를 통과합니다. :) Nauris Zukas 2012.03.01 15:31 #6570 나는 전문가를 시험하고 싶었다 없이 무엇 문제 2011 ATC 챔피언십을 작동했지만 더 이상 작동하지 않음, 반환 오류: 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287에서 즉시 판매 1.00 EURUSD 실패 [잘못된 요청] . 나는이 업데이트의 이유를 믿습니다 . 프로그램에서 변경해야 할 사항은 무엇입니까?
Renat, 나는 테스트를 계속했고 이것이 내가 찾은 것입니다.
컴퓨터를 재부팅한 후에도 문제가 여전히 재현되지 않습니다. 이전에 비어 있는 3-4개의 차트 개체가 프로세서를 로드했다면 지금은 그 중 12개 를 배치했고 모두 다중 버퍼(최대 10개 버퍼) 표시기를 가졌습니다. 1000 에서 Unlimited 까지 차트의 막대 수로 확인했습니다. 약간의 차이가 있지만 이는 미미하고 자연스러운 것입니다. 일반적으로 컴퓨터를 켜고 터미널을 로드하기만 하면 모든 것이 잘 작동하지만, 터미널, 에디터, 테스터와 활발히 작업하는 과정에서 브레이크가 누적되기 시작할 수 있습니다. MetaTrader 5 전략 스레드에서 나는 metatester64.exe 프로세스가 백그라운드에서 남아있는 한 가지 문제를 설명했습니다. 물론 테스트가 없었고 프로세서가 매우 눈에 띄게 로드되었을 때였습니다. 자세한 내용은 그 때 놓친 경우 이 게시물을 참조하십시오. https://www.mql5.com/en/forum/852/page34#comment_155318 . 따라서 지금은 항상 관련된 프로세스에주의를 기울이고 있지만 이번에는 터미널과 관련된 아무 것도 발견되지 않았습니다. 아마도 이것은 사용자에게 보이지 않는 어떤 프로세스일 수도 있습니다. 저는 아직 잘 모르겠습니다.
제 노트북은 보통입니다. Windows 7 성능 점수를 얼마나 신뢰할 수 있는지 모르겠지만 그럼에도 불구하고:
나는 현대의 3D 컴퓨터 게임에 대한 테스트를 더 신뢰합니다. 결국 Ubisoft 나 EA 와 같은 거대 개발자들은 현실의 환상이 만들어질 때 인상적인 품질로 낮은 설정에서도 전체 3차원 도시와 세계를 매끄럽게 그릴 수 있습니다.
나는 여전히 래스터, 벡터 및 3D 그래픽의 그래픽 패키지를 자주 사용합니다. 레이어 수가 수백 개에 달하는 경우도 있으며 3D Max의 3D 개체 수는 최대 수백 개에 이릅니다. 예를 들어 다음은 간단한 예이지만 2차원 그래픽이 있는 터미널로 작업하기 위해 랩톱을 쓰는 것만큼 간단하지 않습니다.
이건 이미 랜더링 중인데 3D Max로 작업할 때 다른 각도로 보고(본) 실시간으로 많은 물체가 움직일 때 속도가 느려지지 않습니다.
일반적으로 나는 내 노트북에 대해 잘 알고 있습니다. :)
그래서 어딘가에 누수가 있을 가능성이 높습니다. 그것이 그녀를 잡는 방법입니다, 만약 그녀가 정말로 있다면?
자세한 설명 감사합니다 - 비디오 카드 문제가 사라집니다.
우리는 집에서 상황을 재현할 것입니다 - 우리는 문제를 찾아야 합니다.
그리고 외부 매개변수로 지정될 때 문자열이 잘리는 이유는 무엇입니까?
입력 문자열 - 최대 105자까지 설정할 수 있으며, 그 이상인 경우 오른쪽이 잘립니다.
빌드 597
F10 + 이 창의 속성 + 당신은 폭을 홀짝일 수 있습니다.
그리고 저울의 측면 - 개체를 올바른 크기로 그리는 경우에만(예: 왼쪽 가격 표시 )
그래서 그것이 무엇인지조차 모릅니다. 일부 특정 프로세스는 당시 단말기의 동작을 늦추고 감지하기 어려웠습니다. 일반적으로 나는 지켜볼 것이다. 이것을 반복할 수 있는 시퀀스를 찾으면 다음에 서비스 데스크에 글을 쓰겠습니다.
최근에 우리 서버에 매우 큰 기록 업데이트가 있었습니다. 사실 대부분의 캐릭터에 대한 기록이 동기화되고 다시 다운로드되었습니다. 아마도 그것은 바로 히스토리 캐시를 동기화하고 재구축하는 과정이었을 것입니다.
나는 전문가를 시험하고 싶었다 없이 무엇 문제 2011 ATC 챔피언십을 작동했지만 더 이상 작동하지 않음, 반환 오류: 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287에서 즉시 판매 1.00 EURUSD 실패 [잘못된 요청] .
나는이 업데이트의 이유를 믿습니다 . 프로그램에서 변경해야 할 사항은 무엇입니까?