Anatoli Kazharski 2012.03.09 15:41 #6671 Depth of Market 에서 색상에 집중하면 혼란이 있는 것 같습니다. //--- 구매 버튼은 파란색입니다. 따라서 주문할 수 있는 가격도 파란색이어야 합니다. 이제 모든 것이 반대이며 익숙해지기 위해 노력해야하며 성공할 가능성이 낮습니다. 이것은 심리적 뉘앙스입니다. ))) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.09 16:44 #6672 Help 의 Depth of Market 에 대한 정보를 기반으로 테스트 계획은 다음과 같습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { MarketBookAdd ( _Symbol ); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { MarketBookRelease ( _Symbol ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnBook Event | //+------------------------------------------------------------------+ MqlBookInfo priceArray[]; //--- void OnBookEvent ( const string &symbol_name) { bool getBook= MarketBookGet ( _Symbol ,priceArray); //--- if (!getBook) { Print ( "Не удалось получить содержимое стакана по символу " , Symbol ()); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnChart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { double price_buy= 0.0 ,price_sell= 0.0 ; //--- TRADE_EXEMODE=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); // Узнаем тип исполнения //--- if (TRADE_EXEMODE== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET || TRADE_EXEMODE== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) { mytrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_IOC ); //--- if (TRADE_EXEMODE== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) { int size= ArraySize (priceArray); //--- for ( int i=size- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (priceArray[i].type== 1 ) { price_buy=priceArray[i].price; // Получим ближайшую цену для BUY price_sell=priceArray[i+ 1 ].price; // Получим ближайшую цену для SELL //--- break ; } } } else { price_buy=mylast_tick.ask; price_sell=mylast_tick.bid; } } //--- Далее следуют функции для совершения торговых операций } //--- 그러나 거래 작업이 수행되면 전문가 로그에 메시지가 표시되며, 요청에 Depth of Market에서 가장 가까운 가격이 정확히 포함되어 있음을 알 수 있습니다. price_request=mytrade.RequestPrice(); 결과적으로 가격이 없습니다(0.000): price_result=mytrade.ResultPrice(); , 그리고 거래 함수는 false 를 반환합니다. //--- 로그에서 포지션을 개설하려는 시도가 가격이 0임을 알 수 있습니다. , 그러나 위치는 여전히 현재 가격으로 열려 있습니다. //--- 이 정보가 어느 쪽에 오류가 있는지 판단하기에 충분하지 않으면 서비스 데스크에 글을 쓰겠습니다. Aydar Kamalov 2012.03.10 20:14 #6673 찻주전자를 알려주세요. 보류 중인 주문을 취소하는 방법을 알려주세요. trReq.order=주문_티켓; trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE; 주문 보내기(trReq,trRez); 컴파일러는 다음을 제공합니다. TRADE_ACTION_REMOVE 는 열거형을 변환할 수 없습니다. 그리고 같은 오류에 대해 2번. 나는 또한 이전에 재설정을 시도했습니다. trReq.symbol = 기호(); // 없는 trReq.magic=마법; //0 trReq.volume=0.0; trReq.type=0; trReq.price = 0.0; trReq.sl=0.0; trReq.tp=0.0; trReq.type_time = 0; trReq.expiration=0; 도움이 되지 않습니다. 빌드 597. 완전한 예를 들어 주십시오. 미리 감사드립니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions MQL4 및 MQL5에 대한 mql5 언어의 특징, 미묘함 Anatoli Kazharski 2012.03.10 20:24 #6674 stroka : ... 완전한 예를 들어 주십시오. 미리 감사드립니다. 완전한 예는 표준 라이브러리에 있습니다. OrderDelete () 함수. 문서 . 또한 모든 거래 작업에 대한 기능을 기본으로 사용할 수 있습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Delete specified pending order. | //| INPUT: ticket - ticket of order for delete. | //| OUTPUT: true-if successful, false otherwise. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrade::OrderDelete( ulong ticket) { //--- variables string action,result; //--- check stopped if ( IsStopped ( __FUNCTION__ )) return ( false ); //--- clean ClearStructures(); //--- setting request m_request.action = TRADE_ACTION_REMOVE ; m_request.order =ticket; //--- order check if (! OrderCheck (m_request,m_check_result)) { //--- copy return code m_result.retcode=m_check_result.retcode; if (m_log_level>LOG_LEVEL_NO) printf ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result)); return ( false ); } //--- order send if (! OrderSend (m_request,m_result)) { if (m_log_level>LOG_LEVEL_NO) printf ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result)); return ( false ); } if (m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS) printf ( __FUNCTION__ + ": %s [%s]" ,FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result)); //--- ok return ( true ); } UncleBOB 2012.03.11 09:01 #6675 터미널은 mql5 커뮤니티에 로그인하지 않습니다. 터미널 설정 에 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 확인을 눌러도 아무 일도 일어나지 않습니다. 설정을 다시 입력하면 로그인이 저장되고 비밀번호는 비어 있습니다. 시장에서 아무것도 다운로드되지 않습니다. 문제 없이 포럼에 액세스할 수 있습니다. Dmitriy Skub 2012.03.11 09:45 #6676 Dima_S : 그리고 외부 매개변수로 지정될 때 문자열이 잘리는 이유는 무엇입니까? 입력 문자열 - 최대 105자까지 설정할 수 있으며, 그 이상인 경우 오른쪽이 잘립니다. 빌드 597 buid 607 - 같은 문제입니다. meneo 2012.03.11 19:34 #6677 다음 코드가 해당 창을 찾지 못하는 이유를 알려주세요(확인했는데 이 클래스가 있는 창이 존재함) #import "user32.dll" int FindWindowA( string &lpClassName, string &lpWindowName); #import string FormClass= "TMyMainForm" ; string FormName= "" ; int hnd = FindWindowA(FormClass,FormName); if (hnd== 0 ) printf ( "not found" ); else printf ( "found" ); Alexey Klenov 2012.03.11 20:20 #6678 에 약간의 오류가 있는 것 같습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Open position. | //| INPUT: symbol -symbol for trade, | //| order_type -direct for open, | //| volume -volume of position, | //| price -price for open, | //| stop -price of stop loss, | //| take -price of take profit, | //| comment -comment of position. | //| OUTPUT: true-if successful, false otherwise. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTrade::PositionOpen( const string symbol, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double volume, double price, double sl, double tp, const string comment) 반환 코드가 10008(주문됨)인 경우 이 메서드는 false를 반환합니다. 그러나 결국 명령이 실행됩니다. 이 때문에 데모 계정에서 필요한 수 이상의 주문 이 개설되었습니다. RQ 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 IO 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution MH 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MQ 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : deal # 2888080 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order # 4880065 ) NL 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MK 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution IS 0 Trades 14 : 00 : 18 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MN 0 Trades 14 : 00 : 19 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 NE 0 Trades 14 : 00 : 19 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution JQ 0 Trades 14 : 00 : 19 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 PJ 0 Trades 14 : 00 : 19 '3119321' : deal # 2888081 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order # 4880066 ) KG 0 Trades 14 : 00 : 20 '3119321' : deal # 2888082 buy 0.10 USDCHF at 0.91145 done (based on order # 4880067 ) KF 0 Trades 14 : 00 : 20 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 LM 0 Trades 14 : 00 : 20 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution HJ 0 Trades 14 : 00 : 20 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 DR 0 Trades 14 : 00 : 20 '3119321' : deal # 2888083 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order # 4880068 ) HR 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 OJ 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution CE 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MN 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : deal # 2888084 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order # 4880069 ) DI 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 CF 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution OP 0 Trades 14 : 00 : 21 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 GI 0 Trades 14 : 00 : 22 '3119321' : deal # 2888085 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order # 4880070 ) QD 0 Trades 14 : 00 : 22 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 JS 0 Trades 14 : 00 : 22 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution NK 0 Trades 14 : 00 : 22 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MD 0 Trades 14 : 00 : 22 '3119321' : deal # 2888086 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order # 4880071 ) NS 0 Trades 14 : 00 : 23 '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 MH 0 Trades 14 : 00 : 23 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution IG 0 Trades 14 : 00 : 23 '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 .... 및 전문가 로그 (EURUSD,H1) 14 : 00 : 18 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 18 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 19 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 20 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 21 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 21 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 22 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 23 CTrade::PositionOpen: [placed] (EURUSD,H1) 14 : 00 : 23 CTrade::PositionOpen: [placed] .... 시장가 주문이 서버에 있지만 실행되지 않는 상황이 있을 수 있는 경우를 알려주십시오(부분적으로만 가능하더라도)? Документация по MQL5: Торговые функции / OrdersTotal www.mql5.com Торговые функции / OrdersTotal - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.11 22:00 #6679 olyakish : 에 약간의 오류가 있는 것 같습니다. 반환 코드가 10008(주문됨)인 경우 이 메서드는 false를 반환합니다. 그러나 결국 명령이 실행됩니다. 이 때문에 데모 계정에서 필요한 수 이상의 주문 이 개설되었습니다. 및 전문가 로그 시장가 주문이 서버에 있지만 실행되지 않는 상황이 있을 수 있는 경우를 알려주십시오(부분적으로만 가능하더라도)? 페이지 맨 처음에 동일한 문제가 설명되어 있습니다. 여기: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002 . 아직 답변이 없습니다. //--- 데모 계정은 어디에 있습니까? Alexey Klenov 2012.03.12 14:32 #6680 tol64 : 페이지 맨 처음에 동일한 문제가 설명되어 있습니다. 여기: https://www.mql5.com/en/forum/1111/page679#comment_164002 . 아직 답변이 없습니다. //--- 데모 계정은 어디에 있습니까? 1. 이 글을 늦게 봤습니다. 2. A****i에서 그리고 4차 포럼에 유머글로 올렸는데 여기도 있어야 할 것 같아요. 나는 앉아서 전문가 (MT5)의 비행을 분석하고 이것이 내가 로그에서 찾은 것입니다. .....(EURUSD,H1) 16 : 43 : 16 CTrade::PositionClose: [ not enough money ] ... 어디 ... Depth of Market 에서 색상에 집중하면 혼란이 있는 것 같습니다.
//---
구매 버튼은 파란색입니다. 따라서 주문할 수 있는 가격도 파란색이어야 합니다. 이제 모든 것이 반대이며 익숙해지기 위해 노력해야하며 성공할 가능성이 낮습니다. 이것은 심리적 뉘앙스입니다. )))
Help 의 Depth of Market 에 대한 정보를 기반으로 테스트 계획은 다음과 같습니다.
//---
그러나 거래 작업이 수행되면 전문가 로그에 메시지가 표시되며, 요청에 Depth of Market에서 가장 가까운 가격이 정확히 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
결과적으로 가격이 없습니다(0.000):
, 그리고 거래 함수는 false 를 반환합니다.
//---
로그에서 포지션을 개설하려는 시도가 가격이 0임을 알 수 있습니다.
, 그러나 위치는 여전히 현재 가격으로 열려 있습니다.
//---
이 정보가 어느 쪽에 오류가 있는지 판단하기에 충분하지 않으면 서비스 데스크에 글을 쓰겠습니다.
찻주전자를 알려주세요. 보류 중인 주문을 취소하는 방법을 알려주세요.
trReq.order=주문_티켓;
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
주문 보내기(trReq,trRez);
컴파일러는 다음을 제공합니다. TRADE_ACTION_REMOVE 는 열거형을 변환할 수 없습니다.
그리고 같은 오류에 대해 2번.
나는 또한 이전에 재설정을 시도했습니다.
trReq.symbol = 기호(); // 없는
trReq.magic=마법; //0
trReq.volume=0.0;
trReq.type=0;
trReq.price = 0.0;
trReq.sl=0.0;
trReq.tp=0.0;
trReq.type_time = 0;
trReq.expiration=0;
도움이 되지 않습니다. 빌드 597.
완전한 예를 들어 주십시오. 미리 감사드립니다.
완전한 예는 표준 라이브러리에 있습니다. OrderDelete () 함수. 문서 . 또한 모든 거래 작업에 대한 기능을 기본으로 사용할 수 있습니다.
그리고 외부 매개변수로 지정될 때 문자열이 잘리는 이유는 무엇입니까?
입력 문자열 - 최대 105자까지 설정할 수 있으며, 그 이상인 경우 오른쪽이 잘립니다.
빌드 597
다음 코드가 해당 창을 찾지 못하는 이유를 알려주세요(확인했는데 이 클래스가 있는 창이 존재함)
1. 이 글을 늦게 봤습니다.
2. A****i에서
그리고 4차 포럼에 유머글로 올렸는데 여기도 있어야 할 것 같아요.
나는 앉아서 전문가 (MT5)의 비행을 분석하고 이것이 내가 로그에서 찾은 것입니다.... 어디 ... DC에서 ???