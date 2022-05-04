오류, 버그, 질문 - 페이지 658

Renat

아마도 클래스에 대한 표준 연산자의 정의를 소개할 때일 것입니다.

유형:

 class Cname
  {
public :
                     Cname( void ){};
                    ~Cname( void ){};
   Cname             multi(Cname *a,Cname *b){ return (a*b);}; // это типа перемножение, по идее компилятор тут должен ругаться
   inline Cname operator <*> (Cname *a,Cname *b){ return (multi(a,b))};
  };

이것은 대체가 컴파일 단계에서 발생하기 때문에 보안에 해를 끼치지 않지만 사용자 정의 유형의 인터페이스는 상당히 단순화됩니다. 

Cname a=xx;
Cname b=yy;
Cname с;
// вызов функции перемножения будет такой
 c=a*b;

// вместо
 c.multi(a,b);

위협 그러한 기회가 있다면 복잡한 행렬 , 고정밀 산술을 구현하는 것이 가능할 것입니다.

저것들. 광범위한 작업을 해결하고 단순히 MQL5가 상당히 사용하기 쉬운 언어가 될 수 있습니다.

 
abeiks :

나는 전문가를 시험하고 싶었다 없이 무엇 문제 2011 ATC 챔피언십을 작동했지만 더 이상 작동하지 않음, 반환 오류: 1.30898 sl: 1.33961 tp: 1.30287에서 즉시 판매 1.00 EURUSD 실패 [잘못된 요청] .

  나는이 업데이트의 이유를 믿습니다 . 프로그램에서 변경해야 할 사항은 무엇입니까?

https://www.mql5.com/en/forum/1111/page575#comment_118621

제로메모리를 사용합니다.

 
Urain :

아마도 클래스에 대한 표준 연산자의 정의를 소개할 때일 것입니다.

유형:

이것은 대체가 컴파일 단계에서 발생하기 때문에 보안에 해를 끼치지 않지만 사용자 정의 유형의 인터페이스는 상당히 단순화됩니다.

나는 오랫동안 기다려왔다. 영광은 한 번 약속했습니다. // 이미 언제 잊어버렸는지.. :)

질문 adits를 설문 조사합시다.

 
MetaDriver :

나는 오랫동안 기다려왔다. 영광은 한 번 약속했습니다. // 언제 잊어버렸는지.. :)

심문 adits를 조사합시다.

물어볼게 뭐가있나요? 신이 무엇을 아는 것이 아니라 구현이 오랫동안 C ++에 존재했기 때문에 필요합니다.

구현 여부는 MQ에 달려 있습니다. 여론조사는 무엇을 줄까요? 투표하지 마십시오. 모두 동일하게 MQ를 작성하거나 작성하지 않습니다.

이전 페이지 끝에서 시작하는 위협 Renat , 스레드는 무엇입니까?

 
Urain :

물어볼게 뭐가있나요? 신이 무엇을 아는 것이 아니라 구현이 오랫동안 C ++에 존재했기 때문에 필요합니다.

구현 여부는 MQ에 달려 있습니다. 여론조사는 무엇을 줄까요? 투표하지 마십시오. 모두 동일하게 MQ를 작성하거나 작성하지 않습니다.

이전 페이지 끝에서 시작하는 위협 Renat , 스레드는 무엇입니까?

나는 그러한 필수적이고 필수적인 기능에 대한 것입니다.

현재 작업을 완료하고 가져 가자.

 
Renat :

나는 그러한 필수적이고 필수적인 기능에 대한 것입니다.

현재 작업을 완료하고 가져 가자.

버그 수정이 겹치지 않도록 일종의 안정적인 빌드에서 이러한 것들이 도입되어야 한다는 데 동의합니다.

SD로 제안을 만드시겠습니까? 아니면 기억하시나요?

 
기억합시다.
 
Karlson :

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621

제로메모리를 사용합니다.

글쎄요, 잘 모르겠습니다. 아니면 잘못된 위치에 넣었거나 이 옵션이 작동하지 않습니다.

 

막대에서 무서운 일이 일어나고 있습니다 ... 나는 역사를 죽였습니다 (당신은 결코 알지 못합니다. 나는 그것이 디스크에서 손상되었다고 생각했습니다), 다시 다운로드했습니다-일부 세그먼트가 다시 사라지기 시작했습니다 (이미지의 간격) ... 오늘 서버와 함께?). 개체에 대해 계산된 값은 몇 단위 막대만큼 왼쪽으로 슬라이드합니다... 이전에 올바르게 배치된 개체가 이동됩니다.

그리고 일반적으로 말해서. 스토리가 하루 종일 로드되나요? 아니면 그 이상인가요? 압축된 아카이브로 나오지 않는 것 같지만 압축되지 않은 형태로 머신에 거의 흘러 들어갑니다. 따라서 질문은 다음과 같습니다. 터미널이 아니라 서버(아카이브)에서 수동으로 기록을 다운로드한 다음 올바른 위치에 압축을 푼 다음 평소와 같이 다음 위치에서 이미 약간 다운로드될 수 있습니까? 현재 순간?

 
x100intraday :

그리고 일반적으로 말해서. 이야기가 하루 종일 또는 그 이상 로드될 예정입니까?

액세스 포인트는 무엇입니까?
