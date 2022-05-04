오류, 버그, 질문 - 페이지 660 1...653654655656657658659660661662663664665666667...3184 새 코멘트 Валерий 2012.03.03 23:22 #6591 tol64 : 지난 세 번의 거래 기록을 요청합니다. 그리고 우리는 이야기가 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 터미널에서 볼 수 있지만 프로그래밍 방식으로 가져올 수는 없습니다. //--- 이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 이러한 거래는 이제 시장이 열릴 때만 프로그래밍 방식으로 받을 수 있습니까? 추신 나는 또한 이것을 시도했지만 도움이되지 않습니다. 히스토리를 선택할 때 TimeCurrent () 대신 TimeTradeServer ()를 사용하십시오. Документация по MQL5: Дата и время / TimeTradeServer www.mql5.com Дата и время / TimeTradeServer - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.04 06:31 #6592 Valmars : 히스토리를 선택할 때 TimeCurrent () 대신 TimeTradeServer ()를 사용하십시오. 고마워 발레리. 예, 실제로 어떤 경우에는 TimeLocal ()이 우리가 속한 시간대에 따라 잘못된 결과를 표시할 수도 있습니다. 따라서 TimeTradeServer ()는 거래 내역 조회에 가장 정확한 옵션입니다. Валерий 2012.03.04 10:34 #6593 tol64 : . 따라서 TimeTradeServer ()는 거래 내역 조회에 가장 정확한 옵션입니다. 컴퓨터의 시간을 제 시간에 동기화하기만 하면 됩니다. 그렇지 않으면 거래를 잃을 수도 있습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.04 10:44 #6594 Valmars : 컴퓨터의 시간을 제 시간에 동기화하기만 하면 됩니다. 그렇지 않으면 거래를 잃을 수도 있습니다. 당신은 이것을 의미합니까? : 솔직히 말해서, 다른 경우 에 거래의 전체 기록을 얻지 못할 수 있습니다 ... Anatoli Kazharski 2012.03.04 11:48 #6595 이 로그 메시지가 의미하는 바를 알려주십시오. 그것은 한 번만 발생했고 다시는 재현할 수 없었습니다. x572intraday 2012.03.04 14:36 #6596 한 번에 두 가지 질문이 있습니다. 최신 x32 빌드 가치가 있습니다. 지금 거의 2주째 진행 중입니다. 문제는 어제 또는 어제 시작되었습니다. 즉, 그 전에는 같은 빌드가 실패하지 않았지만 갑자기 시작되거나 무엇입니까? 지표도 오랫동안 수정되지 않았습니다. 즉, 사실이 아닙니다. 그럼 뭐야? 임의의 경우에 시간대에서 시간대로 이동할 때 지표 계산 이 일부 시간대에서 잘못된 것으로 판명되어 차트가 말 그대로 미끄러집니다. 이 시간 프레임을 떠났다가 다시 들어가기 전에 아무 것도 수정되지 않고 잘못된 계산은 마치 캐시 어딘가에 저장된 것처럼 마지막 시간부터 수정됩니다. 때로는 터미널을 다시 시작하는 것이 도움이 되지만 때로는 해당 기간의 잘못된 .hc 파일로 캐시 폴더를 수동으로 지워야 합니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. (그런데 확실히, 오늘 나는 디스크에 오류가 있는지 확인하고 조각 모음했습니다. 긍정적인 효과에서 - 시스템의 약간의 가속만 있지만 표시기 계산의 실패는 여전히 동일합니다.) 1. 빌드와 동일한 지표가 이전에 잘 입증된 경우 문제가 될 수 있는 것은 무엇입니까? 컴퓨터 자체를 쓰레기 매립지에 버릴 때가 되지 않았습니까? RAM이 "고갈"되어 큰 호의로 죽어가고 있습니까? 2. 새로운 기록이 없는 경우(즉, 주말에 틱), 내가 이미 이전에 전환했고 해당 .hc 파일이 이미 빌드된 비표준 시간 프레임으로 전환할 때 동일한 지연 " 업데이트 대기 중 "이 처음과 같이 다시 발생합니까? 아무런 지표 없이도 완전히 새로운 차트에! 틱에 Ask보다 Bid가 더 외환 전략 모두가 무엇을 찾고 있습니까? Anatoli Kazharski 2012.03.04 14:43 #6597 x100intraday : 한 번에 두 가지 질문이 있습니다. 최신 x32 빌드 가치가 있습니다. 지금 거의 2주째 진행 중입니다. 문제는 어제 또는 어제 시작되었습니다. 즉, 그 전에는 같은 빌드가 실패하지 않았지만 갑자기 시작되거나 무엇입니까? 내 문제에서 나는 당신과 유사점이 있습니다. 그 전에는 터미널이 업데이트 된 순간부터 오류 ( 액세스 위반 읽기 0x ... )가 발생하지 않고 바로 지금 나타나기 시작했습니다. 주말에. )) x572intraday 2012.03.04 14:49 #6598 tol64 : 내 문제에서 나는 당신과 유사점이 있습니다. 그 전에는 터미널이 업데이트 된 순간부터 오류 ( 액세스 위반 읽기 0x ... )가 발생하지 않고 바로 지금 나타나기 시작했습니다. 주말에. )) 메이슨의 계략 외에는 아무것도 없습니다. 그들은 Forex를 비밀리에 통제하는 사람들입니다 ... Anatoli Kazharski 2012.03.04 15:02 #6599 x100intraday : 메이슨의 계략 외에는 아무것도 없습니다. 그들은 Forex를 비밀리에 통제하는 사람들입니다 ... 글쎄, 나는 모른다. )) 모든 곳에서 누군가가 무언가를 제어합니다. 모든 것이 통제되고 모든 것이 통제됩니다. 하나의 통제 하에 있지 않은 모든 것은 다른 통제 하에 있습니다. 이것은 자연스럽고 따라서 정상입니다. 그러나 그것은 일반적으로 그들이 여기서 말하는 것이 아닙니다. ))) Anatoli Kazharski 2012.03.04 18:44 #6600 MetaQuotes : 댓글과 함께 응용 프로그램이 제자리에 있지만 어떤 이유로 프로필에 표시되지 않습니다. 우리는 확실히 그것을 알아낼 것입니다. 그래서. 글쎄, 지금은 사실인 것 같다. :) 음수가 있어서는 안 되는 곳에 붙어 있습니다. 다음은 문제를 재현하는 스크립트입니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { Print (FOrdType(- 1 )); } //--- string FOrdType( uint type) { string str= "" ; //--- switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY : str= "buy" ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : str= "sell" ; break ; case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : str= "buy_limit" ; break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : str= "sell_limit" ; break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : str= "buy_stop" ; break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : str= "sell_stop" ; break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : str= "buy_stop_limit" ; break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : str= "sell_stop_limit" ; break ; //--- default : str= "unknown_order_type: " + string (type); break ; } //--- return (str); } 부호 없는 정수를 취하는 함수에 음수를 전달하면 짜잔, 다음을 얻습니다. 그런 순간은 컴파일 타임에 처리되어야 한다고 생각합니다. 1...653654655656657658659660661662663664665666667...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지난 세 번의 거래 기록을 요청합니다.
그리고 우리는 이야기가 일치하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 터미널에서 볼 수 있지만 프로그래밍 방식으로 가져올 수는 없습니다.
//---
이것은 버그입니까 아니면 의도된 것이며 이러한 거래는 이제 시장이 열릴 때만 프로그래밍 방식으로 받을 수 있습니까?
추신 나는 또한 이것을 시도했지만 도움이되지 않습니다.
히스토리를 선택할 때 TimeCurrent () 대신 TimeTradeServer ()를 사용하십시오.
컴퓨터의 시간을 제 시간에 동기화하기만 하면 됩니다. 그렇지 않으면 거래를 잃을 수도 있습니다.
당신은 이것을 의미합니까? :
솔직히 말해서, 다른 경우 에 거래의 전체 기록을 얻지 못할 수 있습니다 ...
이 로그 메시지가 의미하는 바를 알려주십시오.
그것은 한 번만 발생했고 다시는 재현할 수 없었습니다.
한 번에 두 가지 질문이 있습니다.
최신 x32 빌드 가치가 있습니다. 지금 거의 2주째 진행 중입니다. 문제는 어제 또는 어제 시작되었습니다. 즉, 그 전에는 같은 빌드가 실패하지 않았지만 갑자기 시작되거나 무엇입니까? 지표도 오랫동안 수정되지 않았습니다. 즉, 사실이 아닙니다. 그럼 뭐야? 임의의 경우에 시간대에서 시간대로 이동할 때 지표 계산 이 일부 시간대에서 잘못된 것으로 판명되어 차트가 말 그대로 미끄러집니다. 이 시간 프레임을 떠났다가 다시 들어가기 전에 아무 것도 수정되지 않고 잘못된 계산은 마치 캐시 어딘가에 저장된 것처럼 마지막 시간부터 수정됩니다. 때로는 터미널을 다시 시작하는 것이 도움이 되지만 때로는 해당 기간의 잘못된 .hc 파일로 캐시 폴더를 수동으로 지워야 합니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. (그런데 확실히, 오늘 나는 디스크에 오류가 있는지 확인하고 조각 모음했습니다. 긍정적인 효과에서 - 시스템의 약간의 가속만 있지만 표시기 계산의 실패는 여전히 동일합니다.)
1. 빌드와 동일한 지표가 이전에 잘 입증된 경우 문제가 될 수 있는 것은 무엇입니까? 컴퓨터 자체를 쓰레기 매립지에 버릴 때가 되지 않았습니까? RAM이 "고갈"되어 큰 호의로 죽어가고 있습니까?
2. 새로운 기록이 없는 경우(즉, 주말에 틱), 내가 이미 이전에 전환했고 해당 .hc 파일이 이미 빌드된 비표준 시간 프레임으로 전환할 때 동일한 지연 " 업데이트 대기 중 "이 처음과 같이 다시 발생합니까? 아무런 지표 없이도 완전히 새로운 차트에!
최신 x32 빌드 가치가 있습니다. 지금 거의 2주째 진행 중입니다. 문제는 어제 또는 어제 시작되었습니다. 즉, 그 전에는 같은 빌드가 실패하지 않았지만 갑자기 시작되거나 무엇입니까?
내 문제에서 나는 당신과 유사점이 있습니다. 그 전에는 터미널이 업데이트 된 순간부터 오류 ( 액세스 위반 읽기 0x ... )가 발생하지 않고 바로 지금 나타나기 시작했습니다. 주말에. ))
메이슨의 계략 외에는 아무것도 없습니다. 그들은 Forex를 비밀리에 통제하는 사람들입니다 ...
댓글과 함께 응용 프로그램이 제자리에 있지만 어떤 이유로 프로필에 표시되지 않습니다.
우리는 확실히 그것을 알아낼 것입니다.
그래서. 글쎄, 지금은 사실인 것 같다. :)
음수가 있어서는 안 되는 곳에 붙어 있습니다. 다음은 문제를 재현하는 스크립트입니다.
부호 없는 정수를 취하는 함수에 음수를 전달하면 짜잔, 다음을 얻습니다.
그런 순간은 컴파일 타임에 처리되어야 한다고 생각합니다.