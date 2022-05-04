오류, 버그, 질문 - 페이지 667 1...660661662663664665666667668669670671672673674...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.03.08 21:16 #6661 SYMBOL_VOLUME_LIMIT 속성. 심볼당 오픈 포지션과 미결 주문( 방향에 관계없이 )의 최대 허용 총량 //--- 이것이 정말 사실입니까, 아니면 다르게 공식화해야합니까? //--- 쓰여진 대로 이해해야 하는 경우 아래 스크린샷을 보십시오. //--- 빨간색 점이 표시된 주문은 주문을 하면 안 됩니다. 한도를 초과하는 수량으로 주문을 시도하면 오류가 발생해야 하기 때문입니다( 10034 - 주문 수량 및 이 기호의 위치 제한) 도달했습니다). 주문 제한이 올바르게 작동하며 12 개 이상의 주문(경쟁 계정)을 설정하려고 하면 주문이 설정되지 않고 오류가 반환됩니다( 10033 - 보류 주문 수 제한에 도달했습니다 ). Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 실수로 고통받는 거래가 없습니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Anatoli Kazharski 2012.03.08 21:47 #6662 이전 게시물로. 포지션 볼륨 에도 동일하게 적용됩니다. 즉, 오류를 반환하지 않고 볼륨이 안전하게 초과되었습니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문 및 위치의 볼륨 제한에 도달했습니다 ). 아래 스크린샷을 참조하세요. //--- 그리고 원하는 만큼 초과됩니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.03.08 23:30 #6663 Yedelkin : 글쎄, 그것들을 자유롭게 생각할 수 있는 가능성에 대해. 지원, 나는 이미 조금 일찍 말했다. 모스크바 집회에서와 같습니다. 그들은 일부 슬로건을 위해 조정하고 완전히 다른 것에 대해 이야기합니다. ...그들이 51개의 통화 쌍을 가지고 있고 그게 전부라면 컵이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 Forex에서는 틱 볼륨 대신 실제 볼륨이 어딘가에서 나타납니다. 개인적으로는 상관없지만 어쩐지 모든 것이 의심스럽습니다. 다음으로 베즈루코프와 함께한 에피소드를 다시 시청합니다 :) 오늘 나는 그들로부터 다음과 같은 답변을 받았습니다. tol64의 메시지: 이전 게시물에 대한 또 다른 질문입니다. MT5 플랫폼은 주식 거래 전용입니까? 즉, EXCHANGE 실행 유형 이 남아 있으면 통화 쌍이 없을 것입니까? 지금까지는 통화 쌍만 제공할 계획이지만 교환 유형의 실행과 다리 건너 Currenex 에서 유리를 제공합니다. 같은 포럼에서 Rann 이 Depth of Market 에 대한 많은 유용한 정보를 제공했습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.09 00:16 #6664 tol64 : 이전 게시물로. 포지션 볼륨 에도 동일하게 적용됩니다. 즉, 오류를 반환하지 않고 볼륨이 안전하게 초과되었습니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문 및 위치의 볼륨 제한에 도달했습니다 ). 아래 스크린샷을 참조하세요. //--- 그리고 원하는 만큼 초과됩니다. 위는 대기 중인 주문에 대한 것입니다. BUY/SELL 오퍼레이션으로 포지션 볼륨을 늘리면 모든 것이 정상적으로 처리됩니다. 한도를 초과하려고 하면 해당 코드가 표시됩니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문량 및 위치 한도에 도달했습니다 ). //--- 최근 몇 가지 버그에 대한 지속적인 실망이 있었습니다. 최대한 빨리 수정해주세요. 나는 "더러운" 제품을 마켓 에 게시하고 싶지 않습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.09 02:50 #6665 tol64 : SYMBOL_VOLUME_LIMIT 속성. 심볼당 오픈 포지션과 미결 주문( 방향에 관계없이 )의 최대 허용 총량 ... 무엇보다도 여기서 볼륨이 방향에 관계없이 고려되어야 하는 것이 아니라 방향 에 따라 동일 하게 고려되어야 한다는 것 또한 잘못된 것입니다. 예를 들어(경쟁 제약 조건 값 포함): BUY ( 10 lot ) 포지션이 있습니다. 보류 주문 BUY_STOP ( 10 lot )을 설정한 경우 코드 10034 를 받아야 합니다. 트리거될 때 볼륨이 서버에 설정된 제한( 15 lot )보다 높은 수준으로 증가하기 때문입니다. 쓰여진 내용(빨간색)에 따라 보류 중인 주문 SELL_STOP 을 설정하려고 해도 동일한 코드가 표시됩니다. 하지만 왜? 결국, 우리는 이런 식으로 포지션을 닫습니다. 따라서 방향에 직접적인 의존성이 있습니다. 보류 중인 주문 EA 나는 무료 mql4 고문을 초보자의 질문 MQL5 MT5 Test Account 2012.03.09 06:30 #6666 tol64 : 도움말 의 색인 목록에는 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 속성이 없습니다. F1 속성을 검색하거나 클릭하면 ACCOUNT_LEVERAGE 가 강조 표시됩니다. 고맙습니다. 확인하고 수정하도록 하겠습니다. x572intraday 2012.03.09 08:32 #6667 블록별 체크섬 체크로 히스토리 다운로드가 진행 중입니까, 아니면 제가 말을 잘랐습니까? 그런 다음 거의 모든 응용 프로그램(레지스트리 정리 및 기타 샤머니즘이 도움이 되지 않지만 여전히 처음부터 다시 정렬할 기회가 없음)에서 내 운영 체제가 매우 나쁩니다. 하드웨어 오류 수정은 저장되지 않습니다. 구구절절한 이야기는 정말 하기 싫다... Anatoli Kazharski 2012.03.09 13:05 #6668 tol64: В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS . При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE. 알렉스 : 고맙습니다. 확인하고 수정하도록 하겠습니다. 지난 게시물에서 설명한 것 또는 전부만 확인하고 수정하시겠습니까? 제한에 대한 잘못된 설명을 의미합니다. Service Desk에 있는 모든 것을 메모하거나 복사하시겠습니까? Test Account 2012.03.09 13:38 #6669 tol64 : 지난 게시물에서 설명한 것 또는 전부만 확인하고 수정하시겠습니까? 제한에 대한 잘못된 설명을 의미합니다. Service Desk에 있는 모든 것을 메모하거나 복사하시겠습니까? 물론 서비스 데스크에서 더 좋습니다. 귀하의 게시물은 주제에 대해 상당히 흩어져 있습니다. 서버를 지정하고 테스트 소스를 첨부하는 것을 잊지 마십시오. Anatoli Kazharski 2012.03.09 15:00 #6670 alexvd : 물론 서비스 데스크에서 더 좋습니다. 귀하의 게시물은 주제에 대해 상당히 흩어져 있습니다. 서버를 지정하고 테스트 소스를 첨부하는 것을 잊지 마십시오. 서비스 데스크에 요청을 제출했습니다 . 고맙습니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. 1...660661662663664665666667668669670671672673674...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
SYMBOL_VOLUME_LIMIT 속성.
심볼당 오픈 포지션과 미결 주문( 방향에 관계없이 )의 최대 허용 총량
//---
이것이 정말 사실입니까, 아니면 다르게 공식화해야합니까?
//---
쓰여진 대로 이해해야 하는 경우 아래 스크린샷을 보십시오.
//---
빨간색 점이 표시된 주문은 주문을 하면 안 됩니다. 한도를 초과하는 수량으로 주문을 시도하면 오류가 발생해야 하기 때문입니다( 10034 - 주문 수량 및 이 기호의 위치 제한) 도달했습니다).
주문 제한이 올바르게 작동하며 12 개 이상의 주문(경쟁 계정)을 설정하려고 하면 주문이 설정되지 않고 오류가 반환됩니다( 10033 - 보류 주문 수 제한에 도달했습니다 ).
포지션 볼륨 에도 동일하게 적용됩니다. 즉, 오류를 반환하지 않고 볼륨이 안전하게 초과되었습니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문 및 위치의 볼륨 제한에 도달했습니다 ). 아래 스크린샷을 참조하세요.
//---
그리고 원하는 만큼 초과됩니다.
글쎄, 그것들을 자유롭게 생각할 수 있는 가능성에 대해. 지원, 나는 이미 조금 일찍 말했다. 모스크바 집회에서와 같습니다. 그들은 일부 슬로건을 위해 조정하고 완전히 다른 것에 대해 이야기합니다. ...그들이 51개의 통화 쌍을 가지고 있고 그게 전부라면 컵이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 Forex에서는 틱 볼륨 대신 실제 볼륨이 어딘가에서 나타납니다. 개인적으로는 상관없지만 어쩐지 모든 것이 의심스럽습니다. 다음으로 베즈루코프와 함께한 에피소드를 다시 시청합니다 :)
오늘 나는 그들로부터 다음과 같은 답변을 받았습니다.
tol64의 메시지:
이전 게시물에 대한 또 다른 질문입니다. MT5 플랫폼은 주식 거래 전용입니까? 즉, EXCHANGE 실행 유형 이 남아 있으면 통화 쌍이 없을 것입니까?
지금까지는 통화 쌍만 제공할 계획이지만 교환 유형의 실행과 다리 건너 Currenex 에서 유리를 제공합니다.
포지션 볼륨 에도 동일하게 적용됩니다. 즉, 오류를 반환하지 않고 볼륨이 안전하게 초과되었습니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문 및 위치의 볼륨 제한에 도달했습니다 ). 아래 스크린샷을 참조하세요.
//---
그리고 원하는 만큼 초과됩니다.
위는 대기 중인 주문에 대한 것입니다.
BUY/SELL 오퍼레이션으로 포지션 볼륨을 늘리면 모든 것이 정상적으로 처리됩니다. 한도를 초과하려고 하면 해당 코드가 표시됩니다( 10034 - 이 기호에 대한 주문량 및 위치 한도에 도달했습니다 ).
//---
최근 몇 가지 버그에 대한 지속적인 실망이 있었습니다. 최대한 빨리 수정해주세요. 나는 "더러운" 제품을 마켓 에 게시하고 싶지 않습니다.
...
무엇보다도 여기서 볼륨이 방향에 관계없이 고려되어야 하는 것이 아니라 방향 에 따라 동일 하게 고려되어야 한다는 것 또한 잘못된 것입니다.
예를 들어(경쟁 제약 조건 값 포함):
BUY ( 10 lot ) 포지션이 있습니다. 보류 주문 BUY_STOP ( 10 lot )을 설정한 경우 코드 10034 를 받아야 합니다. 트리거될 때 볼륨이 서버에 설정된 제한( 15 lot )보다 높은 수준으로 증가하기 때문입니다. 쓰여진 내용(빨간색)에 따라 보류 중인 주문 SELL_STOP 을 설정하려고 해도 동일한 코드가 표시됩니다. 하지만 왜? 결국, 우리는 이런 식으로 포지션을 닫습니다. 따라서 방향에 직접적인 의존성이 있습니다.
도움말 의 색인 목록에는 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 속성이 없습니다. F1 속성을 검색하거나 클릭하면 ACCOUNT_LEVERAGE 가 강조 표시됩니다.
tol64:
고맙습니다. 확인하고 수정하도록 하겠습니다.
지난 게시물에서 설명한 것 또는 전부만 확인하고 수정하시겠습니까? 제한에 대한 잘못된 설명을 의미합니다. Service Desk에 있는 모든 것을 메모하거나 복사하시겠습니까?
물론 서비스 데스크에서 더 좋습니다. 귀하의 게시물은 주제에 대해 상당히 흩어져 있습니다. 서버를 지정하고 테스트 소스를 첨부하는 것을 잊지 마십시오.
