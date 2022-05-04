오류, 버그, 질문 - 페이지 666

alexvd :

화면에 나오는 모양으로 판단하면 정지/테이크 레벨입니다. 내역에 이 아이디로 주문이 있나요?

이것은 새로운 보류 중인 주문 으로 재현할 수 있습니다. 주문을 하고 차트를 수직으로 최대 크기로 조정하기만 하면 됩니다. 즉, 낮은 값을 0으로 설정합니다.
tol64 :
이것은 새로운 보류 중인 주문 으로 재현할 수 있습니다. 주문을 하고 차트를 수직으로 최대 크기로 조정하기만 하면 됩니다. 즉, 낮은 값을 0으로 설정합니다.
메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다.
 
antt :
메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다.

고맙습니다.

//---

EXCHANGE 실행 유형이 있는 계정의 경우 저널에 오류 메시지가 지속적으로 표시됩니다.

//---

직위도, 명령도 없습니다. 방금 Alpari에서 새 계정으로 터미널을 로드했습니다. 무슨 뜻인가요?

덧셈:

처음에는 전문가에게 달려 있다고 생각했습니다. 하지만 아니요, 차트에서 Expert Advisor를 제거했지만 로그는 여전히 이 메시지로 채워져 있습니다. 이것은 사이트의 터미널에서도 발생합니다. Alpari 웹 사이트의 터미널에서.

 
tol64 :

직위도, 명령도 없습니다. 방금 Alpari에서 새 계정으로 터미널을 로드했습니다. 무슨 뜻인가요?

따라서 유리 거래는 아직 구현되지 않은 것으로 이해합니다. 따라서 오류가 발생합니다.
 

MetaDriver :
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку. 

Alpari에 바보가 앉아 있지 않습니까?

 
MetaDriver :
따라서 유리 거래는 아직 구현되지 않은 것으로 이해합니다. 따라서 오류가 발생합니다.

그렇다면 어떻게 이런 가능성도 없이 1~2년 이상 테스트를 해왔을까요?

젠장, 또 깜빡했어. 그들은 방금 (요전날) EXCHANGE 계정 유형을 켰습니다. 그래서 나는 사건의 한가운데에 있었고 첫 번째 버그를 발견했습니다. )))

 
Yedelkin :

Alpari에 바보가 앉아 있지 않습니까?

나는 그런 말을하지 않았다. ;)
 
MetaDriver :
나는 그런 말을하지 않았다. ;)

:디

 
tol64 : 젠장, 또 깜빡했어. 그들은 방금 (요전날) EXCHANGE 계정 유형을 켰습니다. 그래서 나는 사건의 한가운데에 있었고 첫 번째 버그를 발견했습니다. )))
이제 우리는 3년 동안 유리를 테스트할 것입니다 ...
 

도움말색인 목록에는 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 속성이 없습니다. F1 속성을 검색하거나 클릭하면 ACCOUNT_LEVERAGE 가 강조 표시됩니다.

