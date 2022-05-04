오류, 버그, 질문 - 페이지 666 1...659660661662663664665666667668669670671672673...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.03.08 12:07 #6651 alexvd : 화면에 나오는 모양으로 판단하면 정지/테이크 레벨입니다. 내역에 이 아이디로 주문이 있나요? 이것은 새로운 보류 중인 주문 으로 재현할 수 있습니다. 주문을 하고 차트를 수직으로 최대 크기로 조정하기만 하면 됩니다. 즉, 낮은 값을 0으로 설정합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Anton 2012.03.08 13:26 #6652 tol64 : 이것은 새로운 보류 중인 주문 으로 재현할 수 있습니다. 주문을 하고 차트를 수직으로 최대 크기로 조정하기만 하면 됩니다. 즉, 낮은 값을 0으로 설정합니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다. Anatoli Kazharski 2012.03.08 14:41 #6653 antt : 메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다. 고맙습니다. //--- EXCHANGE 실행 유형이 있는 계정의 경우 저널에 오류 메시지가 지속적으로 표시됩니다. //--- 직위도, 명령도 없습니다. 방금 Alpari에서 새 계정으로 터미널을 로드했습니다. 무슨 뜻인가요? 덧셈: 처음에는 전문가에게 달려 있다고 생각했습니다. 하지만 아니요, 차트에서 Expert Advisor를 제거했지만 로그는 여전히 이 메시지로 채워져 있습니다. 이것은 사이트의 터미널에서도 발생합니다. Alpari 웹 사이트의 터미널에서. Vladimir Gomonov 2012.03.08 15:17 #6654 tol64 : 직위도, 명령도 없습니다. 방금 Alpari에서 새 계정으로 터미널을 로드했습니다. 무슨 뜻인가요? 따라서 유리 거래는 아직 구현되지 않은 것으로 이해합니다. 따라서 오류가 발생합니다. Yedelkin 2012.03.08 15:20 #6655 MetaDriver : Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку. Alpari에 바보가 앉아 있지 않습니까? Anatoli Kazharski 2012.03.08 15:22 #6656 MetaDriver : 따라서 유리 거래는 아직 구현되지 않은 것으로 이해합니다. 따라서 오류가 발생합니다. 그렇다면 어떻게 이런 가능성도 없이 1~2년 이상 테스트를 해왔을까요? 젠장, 또 깜빡했어. 그들은 방금 (요전날) EXCHANGE 계정 유형을 켰습니다. 그래서 나는 사건의 한가운데에 있었고 첫 번째 버그를 발견했습니다. ))) Vladimir Gomonov 2012.03.08 15:22 #6657 Yedelkin : Alpari에 바보가 앉아 있지 않습니까? 나는 그런 말을하지 않았다. ;) Yedelkin 2012.03.08 15:23 #6658 MetaDriver : 나는 그런 말을하지 않았다. ;) :디 Andrey Vasiliev 2012.03.08 19:28 #6659 tol64 : 젠장, 또 깜빡했어. 그들은 방금 (요전날) EXCHANGE 계정 유형을 켰습니다. 그래서 나는 사건의 한가운데에 있었고 첫 번째 버그를 발견했습니다. ))) 이제 우리는 3년 동안 유리를 테스트할 것입니다 ... Anatoli Kazharski 2012.03.08 20:46 #6660 도움말 의 색인 목록에는 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 속성이 없습니다. F1 속성을 검색하거나 클릭하면 ACCOUNT_LEVERAGE 가 강조 표시됩니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 1...659660661662663664665666667668669670671672673...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
화면에 나오는 모양으로 판단하면 정지/테이크 레벨입니다. 내역에 이 아이디로 주문이 있나요?
이것은 새로운 보류 중인 주문 으로 재현할 수 있습니다. 주문을 하고 차트를 수직으로 최대 크기로 조정하기만 하면 됩니다. 즉, 낮은 값을 0으로 설정합니다.
메시지 주셔서 감사합니다. 수정합시다.
고맙습니다.
EXCHANGE 실행 유형이 있는 계정의 경우 저널에 오류 메시지가 지속적으로 표시됩니다.
직위도, 명령도 없습니다. 방금 Alpari에서 새 계정으로 터미널을 로드했습니다. 무슨 뜻인가요?
덧셈:
처음에는 전문가에게 달려 있다고 생각했습니다. 하지만 아니요, 차트에서 Expert Advisor를 제거했지만 로그는 여전히 이 메시지로 채워져 있습니다. 이것은 사이트의 터미널에서도 발생합니다. Alpari 웹 사이트의 터미널에서.
MetaDriver :
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
Alpari에 바보가 앉아 있지 않습니까?
따라서 유리 거래는 아직 구현되지 않은 것으로 이해합니다. 따라서 오류가 발생합니다.
그렇다면 어떻게 이런 가능성도 없이 1~2년 이상 테스트를 해왔을까요?
젠장, 또 깜빡했어. 그들은 방금 (요전날) EXCHANGE 계정 유형을 켰습니다. 그래서 나는 사건의 한가운데에 있었고 첫 번째 버그를 발견했습니다. )))
나는 그런 말을하지 않았다. ;)
도움말 의 색인 목록에는 ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 속성이 없습니다. F1 속성을 검색하거나 클릭하면 ACCOUNT_LEVERAGE 가 강조 표시됩니다.