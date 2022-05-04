오류, 버그, 질문 - 페이지 670 1...663664665666667668669670671672673674675676677...3184 새 코멘트 x572intraday 2012.03.15 05:28 #6691 Gann Grid를 재작업할 계획이 있습니까? 사용하는 것은 절대 불가능합니다. MT4에서와 같이 극한값으로 수동으로 늘리거나 적절히 고칠 수 없습니다. TF에서 TF로 전환할 때 셀 크기가 점프할 때 고정 바인딩이 없습니다! 아니면 내가 뭔가를 놓치고 있는 걸까... Boris 2012.03.16 11:16 #6692 표시되지 않고 Alpari의 금속에 대해서만 막대와 OHLC가 표시되며 다른 모든 것은 정상입니다. 견적이 오고 주문이 들어오고 있습니다. 터미널을 새 폴더로 재정렬해도 도움이 되지 않습니다. 어디에서 오류가 발생할 수 있습니까? W764 Валерий 2012.03.16 20:16 #6693 BoraBo : 표시되지 않고 Alpari의 금속에 대해서만 막대와 OHLC가 표시되며 다른 모든 것은 정상입니다. 견적이 오고 주문이 들어오고 있습니다. 터미널을 새 폴더로 재정렬해도 도움이 되지 않습니다. 어디에서 오류가 발생할 수 있습니까? W764 비슷하게. 서버에서 무언가가 비활성화된 것 같습니다. 알파리 기술 지원. Serge 2012.03.17 17:02 #6694 void OnStart () { //--- symbol2csv( Symbol (), Period ()); } //+------------------------------------------------------------------+ int symbol2csv( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { ResetLastError (); int filehandle= FileOpen (smb+ "_" +tf2str(tf)+ ".csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV , "," ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { MqlRates rates[]; int i= 0 ,copyed= CopyRates (smb,tf,From,To,rates); ArraySetAsSeries (rates, false ); FileWrite (filehandle, "\"Date\" \"Time\" \"Open\" \"High\" \"Low\" \"Close\" \"Volume\"" ); // writing header for (i= 0 ;i<copyed;i++) { FileWrite (filehandle, TimeToString (rates[i].time,TIME_DATE), TimeToString (rates[i].time,TIME_MINUTES), DoubleToString (rates[i].open, _Digits ), DoubleToString (rates[i].high, _Digits ), DoubleToString (rates[i].low, _Digits ), DoubleToString (rates[i].close, _Digits ),rates[i].real_volume); } FileClose (filehandle); Print (smb+ " exported " + IntegerToString (copyed)); return copyed; } else Print ( "FileOpen failure. Error is " , GetLastError ()); return - 1 ; } 볼륨 열이 파일에 항상 0을 포함하는 이유는 무엇입니까? 그리고 그 볼륨이 기록되도록 하는 방법은 무엇입니까? --- 2012.03.17 17:26 #6695 Graff : 볼륨 열이 파일에 항상 0을 포함하는 이유는 무엇입니까? 그리고 그 볼륨이 기록되도록 하는 방법은 무엇입니까? 외환 상품의 real_volume??? 시작하는 틱일 수도 있습니다. tick_volume 을 사용해 보세요. pusheax 2012.03.17 21:07 #6696 내가 이해할 수없는 오류는 무엇입니까? 다음은 최소로 축소된 코드입니다. //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //---------- MQL5 -------------- int ecx = 0 ; //-- Кол-во тестируемых пар -- string g_s_SymbolsTrade[] = { "AUDCAD" , "AUDCHF" , "AUDJPY" , "AUDNZD" , "AUDUSD" , "CADCHF" , "CHFJPY" , "EURAUD" , "EURCAD" , "EURCHF" , "EURGBP" , "EURJPY" , "EURNZD" , "EURUSD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "GBPUSD" , "NZDUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //-- Сколько всего валютных пар -- ecx = ArraySize (g_s_SymbolsTrade); //-- Установить таймер на каждую секунду -- if ( EventSetTimer ( 1 ) == false ) return (- 1 ); //int 08 return ( 0 ); //ret; } //----------------------------------------------------------------------------// void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); //timer off } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); //ret; } //+------------------------------------------------------------------+ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Expert Timer function // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //---------------------------------------------------------------------------------------------------- void OnTimer () //int 08 { static bool b_Flag = false ; string db_SymbolName; MqlRates rates[]; int edx; if (b_Flag == true ) return ; //ret -- реентерабельность -- b_Flag = true ; //cli //--------------------------------------------- for ( int ebx = 0 ; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; edx= CopyRates (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,rates); if (edx != 1 ){ //cmp edx,1 | jne b_Flag = false ; //sti return ; //jne ret; } } //loop ecx Print ( "Загрузка завершена." ); //--------------------------------------------- b_Flag = false ; //sti } 실행하면 바로 발생하거나 차트 기간을 전환한 후 터미널이 갑자기 급격히 느려지기 시작하고 전체 로그가 다음과 같이 막힙니다. 이유는 무엇입니까? 내 캔트 또는 CopyRates 기능의 버그입니까? Vladimir Gomonov 2012.03.17 21:31 #6697 pusheax : 이유는 무엇입니까? CopyRates 기능의 내 캔트 또는 버그입니까? 둘 다. 다음과 같이 시도하십시오. void OnTimer () //int 08 { static bool b_Flag = false ; if (b_Flag == true ) return ; //ret -- реентерабельность -- string db_SymbolName; MqlRates rates[ ecx ]; // поправка здесь. int edx; b_Flag = true ; //cli //--------------------------------------------- for ( int ebx = 0 ; ebx < ecx; ebx++){ db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx]; edx= CopyRates (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,rates); if (edx != 1 ){ //cmp edx,1 | jne b_Flag = false ; //sti return ; //jne ret; } } //loop ecx Print ( "Загрузка завершена." ); //--------------------------------------------- b_Flag = false ; //sti } pusheax 2012.03.17 21:51 #6698 MetaDriver : 둘 다. 다음과 같이 시도하십시오. 아니요, 불행히도 도움이 되지 않았습니다. 저는 정말 이렇게 썼습니다. MqlRates rate[100]; 그리고 다음과 같이: MqlRates rate[ecx]; - 컴파일 시 오류가 발생합니다. 그리고 나는 또한 위로 올라가는 아이디어를 좋아했습니다. if (b_Flag == true) return;//ret -- 재진입 -- 그러나 불행히도 결과는 동일합니다. 아마도 다른 아이디어가 있습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных Gann Grid를 재작업할 계획이 있습니까? 사용하는 것은 절대 불가능합니다. MT4에서와 같이 극한값으로 수동으로 늘리거나 적절히 고칠 수 없습니다. TF에서 TF로 전환할 때 셀 크기가 점프할 때 고정 바인딩이 없습니다! 아니면 내가 뭔가를 놓치고 있는 걸까...
비슷하게. 서버에서 무언가가 비활성화된 것 같습니다. 알파리 기술 지원.
볼륨 열이 파일에 항상 0을 포함하는 이유는 무엇입니까? 그리고 그 볼륨이 기록되도록 하는 방법은 무엇입니까?
외환 상품의 real_volume???
시작하는 틱일 수도 있습니다. tick_volume 을 사용해 보세요.
내가 이해할 수없는 오류는 무엇입니까?
다음은 최소로 축소된 코드입니다.
실행하면 바로 발생하거나 차트 기간을 전환한 후 터미널이 갑자기 급격히 느려지기 시작하고 전체 로그가 다음과 같이 막힙니다.
이유는 무엇입니까? 내 캔트 또는 CopyRates 기능의 버그입니까?
아니요, 불행히도 도움이 되지 않았습니다.
저는 정말 이렇게 썼습니다. MqlRates rate[100];
그리고 다음과 같이: MqlRates rate[ecx]; - 컴파일 시 오류가 발생합니다.
그리고 나는 또한 위로 올라가는 아이디어를 좋아했습니다.
if (b_Flag == true) return;//ret -- 재진입 --
그러나 불행히도 결과는 동일합니다.
아마도 다른 아이디어가 있습니까?
차트 설정 의 터미널에서 막대의 수는 무제한입니다. 막대의 수를 줄이십시오.
그래서 25개 악기. 내가 바의 수를 줄일 때까지 나는 12시에 같은 쓰레기를 가지고 있었다.
그런 다음 서비스 데스크를 의미합니다. 터미널은 1 bar를 읽을 때 기호로 디스크에서 전체 히스토리를 추출해서는 안됩니다.
설정이 무제한인 경우에도 마찬가지입니다. 스마트 카그베에 따라 캐싱을 해야 합니다..
조언은 일반적으로 정확합니다. 나는 그것에 대해 생각했습니다. 그는 "기간을 바꿀 때"라고 말합니다. 저것들. 터미널은 모든 것을 몇 분 안에 저장하고 누락된 기간을 계산하기 시작하며 버퍼용 메모리 부족에 빠지게 됩니다.
더 짧게 - 둘 다 유죄입니다. 푸시 - 그는 메모리를 구입하지 않았지만 많은 통화 쌍과 무제한(또는 거의 무제한)을 원했습니다.
그리고 MQ - 표시기 오류(예: "오류 XXXX: 입술을 말아라, 동지.")로 처리되지 않고 자신의 것으로만 처리됩니다.