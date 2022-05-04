오류, 버그, 질문 - 페이지 661 1...654655656657658659660661662663664665666667668...3184 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2012.03.04 18:54 #6601 문자열 길이( type string )에 대한 내부 제한이 있습니까? 또는 사용 가능한 메모리가 얼마나 많은지, 문자열에 너무 많이 채워질까요? // OpenCL용 프로그램 작성과 관련하여 문제가 발생했습니다. 또한 문서에 정답을 반영하십시오. 그리고 도움말에 힌트가 없습니다. Mykola Demko 2012.03.04 19:03 #6602 MetaDriver : 문자열 길이( type string )에 대한 내부 제한이 있습니까? 또는 사용 가능한 메모리가 얼마나 많은지, 문자열에 너무 많이 채워질까요? // OpenCL용 프로그램 작성과 관련하여 문제가 발생했습니다. 또한 문서에 정답을 반영하십시오. 그리고 도움말에 힌트가 없습니다. 개행 문자 "\r\n"이 없으면 32768보다 약간 작은 것, 대략적으로 말하면 32000자가 정확히 맞습니다. 그리고 줄 바꿈으로 메모리가 충분하면 적어도 2,000,000을 문자열에 밀어 넣었습니다. 그러면 손이 피곤해집니다. :) Vladimir Gomonov 2012.03.04 19:23 #6603 Urain : 개행 문자 "\r\n"이 없으면 32768보다 약간 작은 것, 대략적으로 말하면 32000자가 정확히 맞습니다. 그리고 줄 바꿈으로 메모리가 충분하면 적어도 2,000,000을 문자열에 밀어 넣었습니다. 그러면 손이 피곤해집니다. :) 오 감사합니다, 기뻐요! 처음으로 나에게는 두 개의 라마가 충분할 것입니다. // 그냥 어리둥절합니다. 엉덩이의 줄 바꿈은 무엇입니까? 그는 단지 상징일 뿐이며, 다른 사람들보다 나쁘거나 좋지 않습니다. // 아니요, 나는 당신을 믿습니다. 나는 그것이 어떻게 작동하는지 일반적으로 이해하지만 여기에서는 모든 것이 어떻게 든 이상하고 놀랍습니다 .. // 무엇을 측정했습니까? 파일 케이스에 기록 기능이 없나요? :) Mykola Demko 2012.03.04 19:35 #6604 MetaDriver : 오 감사합니다, 기뻐요! 처음으로 나에게는 두 개의 라마가 충분할 것입니다. // 그냥 어리둥절할 뿐입니다. 줄 바꿈이 줄 바꿈 과 어떤 관련이 있습니까? 그는 단지 상징일 뿐이며, 다른 사람들보다 나쁘거나 좋지 않습니다. // 아니요, 나는 당신을 믿습니다. 나는 그것이 어떻게 작동하는지 일반적으로 이해하지만 여기에서는 모든 것이 어떻게 든 이상하고 놀랍습니다 .. // 무엇을 측정했습니까? 파일 케이스에 기록 기능이 없나요? :) 아마도 이것은 문자열의 내부 표현이며 \r\n 다음에 정보를 저장하기 위해 새로운 (추가) 배열이 할당될 가능성이 높습니다. 잘 모르겠지만 MQ에 물어보세요. 글쎄요, 물론 통제를 위해 파일에 던졌지만, 처음부터 라인이 형성되고, 렌을 통해 길이를 확인했고, 글쎄요, 간단히 말해서 지금은 기억이 나지 않습니다. 오래전 일입니다. , 그러나 모든 것이 순위 순위였습니다. ZZY 그리고 저장된 문자열에서 10자 읽기 체크, 번역 없이 ~ 32700 이상은 변수에 쓰지 않습니다. Vladimir Gomonov 2012.03.04 20:10 #6605 Urain : 아마도 이것은 문자열의 내부 표현이며 \r\n 다음에 정보를 저장하기 위해 새로운 (추가) 배열이 할당될 가능성이 높습니다. 잘 모르겠지만 MQ에 물어보세요. 글쎄요, 물론 통제를 위해 파일에 던졌지만, 처음부터 라인이 형성되고, 렌을 통해 길이를 확인했고, 글쎄요, 간단히 말해서 지금은 기억이 나지 않습니다. 오래전 일입니다. , 그러나 모든 것이 순위 순위였습니다. ZZY 그리고 저장된 문자열에서 10자 읽기 체크, 번역 없이 ~ 32700 이상은 변수에 쓰지 않습니다. 네, 감사합니다. 니콜라이. 그리고 그나저나 Happy Jam Day To You..!. 즐거운 잼데이 되세요...! -- 스트링고 동지 는 뭐라고 할까요? Ilyas 2012.03.05 08:41 #6606 최대 문자열 길이는 1073741816자이지만 x86(32비트)에는 이러한 문자 수에 대한 메모리가 충분하지 않습니다. Anatoli Kazharski 2012.03.05 11:18 #6607 Valmars : 컴퓨터의 시간을 제 시간에 동기화하기만 하면 됩니다. 그렇지 않으면 거래를 잃을 수도 있습니다. 모든 것이 나에게 다가왔다. 그때 내가 당신을 오해했습니다. )) 항상 전체 기록을 올바르게 가져오려면 다음과 같이 동기화할 수 있습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| МАКСИМАЛЬНОЕ_ВРЕМЯ | //+------------------------------------------------------------------+ datetime ChoiceTimeFunction() { datetime synchro= NULL ; //--- synchro=( datetime ) fmax (( double ) TimeTradeServer (),( double ) TimeLocal ()); //--- if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTING ) || ! MQL5InfoInteger ( MQL5_OPTIMIZATION ) || ! MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )) { Print ( "synchro_time: " ,synchro, "; TimeTradeServer(): " , TimeTradeServer (), "; TimeLocal(): " , TimeLocal ()); return (synchro); } //--- synchro= TimeCurrent ()+Milliseconds_Ahead; //--- Print ( "synchro_time tm+ml_ahead: " ,synchro, "; TimeCurrent(): " , TimeCurrent (), "; Milliseconds_Ahead: " ,Milliseconds_Ahead); return (synchro); } 테스터의 경우 지금까지 목발만 남아 있으며 모든 경우에 해당하지는 않습니다. 우리는 그들이 그것을 고칠 때까지 기다리고 있습니다. Валерий 2012.03.05 14:05 #6608 tol64 : 모든 것이 나에게 다가왔다. 그때 내가 당신을 오해했습니다. )) 항상 전체 기록을 올바르게 가져오려면 다음과 같이 동기화할 수 있습니다. 테스터의 경우 지금까지 목발만 남아 있으며 모든 경우에 해당하지는 않습니다. 우리는 그들이 그것을 고칠 때까지 기다리고 있습니다. 아니오, 당신이 옳았다. 서버 시간은 컴퓨터 의 시간대에 구애받지 않고, 누구에게나 동일하며, '시장감시'에 마지막으로 기록된 시간과 동일합니다. 이 서버의 시장 마감(거래 종료) 시 새로운 주에 다음 시장이 열릴 때까지 중지 트리거가 발생하지 않아야 합니다. 귀하의 경우에는 그렇지 않은 것 같습니다. 견적은 이미 터미널에 오는 것을 중지했으며 여전히 서버에서 처리되고 있으며 세트 중지가 트리거됩니다. 일부 DC에서 스탑은 시장이 아니라 스탑에 설정된 가격에 의해 유발됩니다. 이것은 시장 메커니즘이 아니라 "주방" 메커니즘입니다. 그리고 내가 트랜잭션 건너뛸 가능성에 대해 말한 것은, 글쎄, 이것은 당신의 시계가 2분 뒤처져 있다면, 서버 시간은 현지 시간과 동일하게 2분 지연됩니다. 테스터에 관해서는 모든 것이 거기에서 모델링되고 로컬이 서버와 동일하기 때문에 일반적으로 무엇이 당신에게 적합하지 않은지 명확하지 않습니다. 테스터 Grail은 무엇입니까? Mykola Demko 2012.03.05 14:15 #6609

나는 그것을 팠다 Skype와 한밤중에 친구의 잼 데이를 상기시켜줍니다 (광고로 :) 케익 고마워요 별것도 아닌 양초만 어쩐지 소화하기 힘드네요:o)

Anatoli Kazharski 2012.03.05 14:36 #6610 TimeCurrent ()에 대한 도움말은 다음과 같이 말합니다. ... 시간 값은 거래 서버에서 생성되며 사용자 컴퓨터의 시간 설정에 의존하지 않습니다. 즉, 내가 이해하는 바와 같이 연결이 있는 경우 이 함수는 연결이 끊어지고 연결이 끊어진 경우에도 서버의 Market Overview 창에 있는 도구 중 하나에서 견적이 마지막으로 도착한 값을 반환해야 합니다. 시장이 이미 마감되었을 때 연결이 발생했습니다. 제 경우에는 이런 일이 일어나지 않았고, 저는 각각 전체 이야기를 이해하지 못했습니다. 마켓 워치 에서 마켓이 닫힐 때 서버와 시간을 동기화해야 하는지 아닌지는 모르겠지만 도움말에는 언급되어 있지 않습니다. 그리고 내가 트랜잭션 건너뛸 가능성에 대해 말한 것은, 글쎄, 이것은 당신의 시계가 2분 뒤처져 있다면, 서버 시간은 현지 시간과 동일하게 2분 지연됩니다. 이 경우 전체 내역이 필요한 경우 하루 전에 더 큰 수를 추가하기만 하면 모든 거래가 선택됩니다. :) 테스터에 관해서는 모든 것이 거기에서 모델링되고 로컬이 서버와 동일하기 때문에 일반적으로 무엇이 당신에게 적합하지 않은지 명확하지 않습니다. 그리고 테스터에는 HistoryDealsTotal () 함수에 버그가 있으며 시각화 모드에서 나타납니다. 시간은 거기에서 정확하게 모델링됩니다. 어떤 경우에는 목발만 있으면 도움이 됩니다. 