안녕하세요.
내장된 iADX 표시기 의 값을 참조하는 방법은 무엇입니까? 즉, 그 값으로 지정된 수의 막대 뒤로 ? mql4에서는 shift 매개변수를 설정하여 이 작업을 수행했습니다.
이미 감사합니다.
...
오픈 포지션 이 있으며 거래량은 14랏 입니다. ...
그리고 어떻게 14랏의 시장 포지션을 열 수 있습니까? 2개의 마켓 랏을 5로트에 열려고 했으나 두 번째 마켓은 서버에서 "[돈이 충분하지 않음]"이라고 응답했습니다. 레버리지를 1:500으로 올리면 두 번째 레버리지가 열립니다.
고맙습니다.
//---
그런 질문이 생겼습니다. 지금 콘테스트 서버에서 콘테스트와 동일한 한도( 볼륨 제한 15개 / 볼륨 최대 5개 )로 테스트할 수 있나요? 기존 계정으로 접속을 시도했으나 서버 접속이 되지 않습니다. Metatrader 5 가 거래 가능한 모든 서버를 돌았지만 전체 거래량에 대한 제한( Volume Limit )을 어디에도 찾지 못했지만 테스트해야 합니다.
ATC 2012 챔피언십에서 아무 계정에나 연결하고 테스트에 대한 모든 제한 사항을 얻으십시오. 예를 들어 참가자 계정 https://championship.mql5.com/2011/en/users/tmt0086 에 연결
아니요, 이해할 수 있습니다. 챔피언십 조건에서 하나의 심볼에 대해 시장에서 5개 이상의 랏을 여는 방법을 의미합니까? 아니면 불가능합니까?
한계가 보입니다. 내 컨테스트 계정에 연결되었습니다. 실시간으로 테스트하고 싶었습니다.
즉, 테스터에서만 테스트가 가능한 서버인가요?
부속. 14 로트=5+5+4
이것이 내가 하는 방법이다
보증금 10,000
레버리지 1:100
두 번째 위치는 2개 로트에 대해 열리지만 3개에는 열리지 않습니다.
따라서 먼저 계정을 늘리고 더 많이 구매/판매해야 합니다. :) 초기 자금의 양에 의존하지 않고 질문했습니다.
나는 이의를 제기하지 않습니다. 귀하의 대답은 매우 명확합니다. 지난 챔피언십의 규칙을 연구하는 것만으로도 저는 결론에 도달했습니다. 시장에서 최대 15개 로트를 열 수 있고 연기할 수 있으며 내 전략에 연기된 , 그리고 10,000의 보증금으로 챔피언십이 시작될 때 내 오픈 포지션 한도는 7랏(5+2)이 됩니다. 보증금이 늘어나면 얼마 후 이 한도가 15랏(5+5+5)으로 올라갈 수 있습니다. 그래서?
제가 질문을 잘못해서 질문하신 내용을 인용한 것일 수도 있지만 일반적 으로 주최측에서도 답변을 받을 수 있을 거라 생각했습니다.