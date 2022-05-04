오류, 버그, 질문 - 페이지 212 1...205206207208209210211212213214215216217218219...3184 새 코멘트 --- 2010.11.29 00:15 #2111 Urain : 네 맞습니다. 액세스 속도가 최적화되도록 표준 기능의 형태로만 제공됩니다. 글쎄, 나는 우리가 아직 속도에 대해 이야기 할 수 없다고 생각합니다. 특히 MQL5 뉴스 데이터의 기존 어레이가 빠르게 처리되기 때문입니다. 0.5초 만에 모든 뉴스의 4년 역사. 그리고 이것은 MQL이 더 빨라지기를 바라는 마음에서입니다. 저는 이 주제를 확장하고 싶습니다. 이 데이터로 무엇을 할 것인지 궁금합니다. 특정 사용 사례? Mykola Demko 2010.11.29 00:20 #2112 sergeev : 글쎄, 나는 우리가 아직 속도에 대해 이야기 할 수 없다고 생각합니다. 특히 MQL5 뉴스 데이터의 기존 어레이가 빠르게 처리되기 때문입니다. 0.5초 만에 모든 뉴스의 4년 역사. 그리고 이것은 MQL이 더욱 빨라지기를 바라는 마음에서입니다. 저는 이 주제를 확장하고 싶습니다. 이 데이터로 무엇을 할 것인지 궁금합니다. 특정 사용 사례? 그리고 경작되지 않은 처녀 땅, 전에는 정규 뉴스가 없었고 코딩 뉴스 전략의 붐이 시작될 것입니다. ZY I는 예를 들어 이 모든 것을 국회 위원회를 통해 사용할 계획입니다. ZZY 그러나 뉴스가 테스터(즉, 뉴스 기록)에 나타날 때까지 이 모든 작업은 파일과 타사 리소스의 뉴스 파서를 통해 수행되어야 합니다. Andrey Sharov 2010.11.29 00:39 #2113 테스터는 거래 수가 증가하면 느려집니다. 기간 거래 거래 진드기 바 ms 내에 생성된 틱 .xlsx 보고서 크기, KB 보고서 생성 시간 2010년 4월 10일-2010년 5월 10일 5 720 46226 1438 27960 126 30 초 2010년 4월 10일-2010년 6월 10일 아홉 1680 99347 2871 240966 275 2분 2010년 4월 10일-2010년 7월 10일 21 2703 149837 4306 382370 430 10 분 2010년 4월 10일-2010년 10월 10일 35 4865 253175 7118 1202809 753 35분 2010년 4월 10일-2010년 10월 16일 67 9783 492163 14226 8908720 1463 50분 2010년 4월 10일-2010년 1월 11일 79 13199 1189566 28453 20956134 해당 없음(오류) 1시간 10분 2010년 4월 10일-2010년 11월 27일 79 13199 2863155 56334 16055687 2분당 약 1개의 거래 강도로 거래를 열 때 테스트 시작보다 상당히 긴 기간이 끝날 때 테스트 시간의 1초당 거래가 몇 배 더 적은 것을 볼 수 있습니다(로그 탭). 테스트 결과 를 Open XML 형식으로 출력할 때의 그림과 유사합니다. Errors, bugs, questions 고문은 문제가 있다고 썼습니다. 마을 사람들을 버는 법을 Rashid Umarov 2010.11.29 09:26 #2114 실제로 테스트 시간은 트랜잭션 수 에 직접적으로 의존하지 않습니다. 보다 정확하게는 테스터의 각 거래에는 처리 시간이 필요하기 때문에 10번의 거래로 한 번 실행하는 것은 100,000번으로 거래하는 것보다 확실히 시간이 덜 걸립니다. 하지만 무엇보다 테스트 시간은 패스에서 처리되는 틱의 수에 영향을 받습니다. 한 달(2009.01.01-2009.02.01 간격)부터 시작하여 테스트 시간을 한 달씩 늘릴 때마다 22개월로 종료되는 모든 틱 모드에서 표준 이동 평균을 실행했습니다. 구성된 다이어그램에서 볼 수 있듯이 틱 수에 대한 테스트 시간의 의존성은 엄격하게 선형입니다. 조금 놀랐습니다 :) 저는 MetaTrader 5 전략 테스터의 월 20%부터 안정적으로 주는 Rashid Umarov 2010.11.29 09:48 #2115 Vigor : 안녕하세요 디자인 추가 반영 #property tester_indicator "indicator.ex5" 설명서, iCustom 기능에 대한 설명 그렇지 않으면 그러한 디자인에 스스로 올 수 없습니다. 문제가 무엇인지 이해하려고 몇 시간을 보냈습니다. iCustom이 차트에서는 작동하지만 테스터에서는 작동하지 않는 이유입니다. 이것은 프로그램 속성 섹션에 명시되어 있습니다. tester_indicator 끈 " indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다. 테스터_파일 끈 확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다. 테스터_라이브러리 끈 큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자를 사용할 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다. 그러나 당신이 옳습니다. 적절한 장소에 이에 대한 정보를 명시 적으로 추가하는 것이 다시 한 번 필요합니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5 찻주전자의 질문 EA/지표의 틱 에뮬레이션 Andrey Sharov 2010.11.29 11:22 #2116 Rosh : 실제로 테스트 시간은 트랜잭션 수 에 직접적으로 의존하지 않습니다. 보다 정확하게는 테스터의 각 거래에는 처리 시간이 필요하기 때문에 10번의 거래로 한 번 실행하는 것은 100,000번으로 거래하는 것보다 확실히 시간이 덜 걸립니다. 하지만 무엇보다 테스트 시간은 패스에서 처리되는 틱의 수에 영향을 받습니다. 한 달(2009.01.01-2009.02.01 간격)부터 시작하여 테스트 시간을 한 달씩 늘릴 때마다 22개월로 종료되는 모든 틱 모드에서 표준 이동 평균을 실행했습니다. 구성된 다이어그램에서 볼 수 있듯이 틱 수에 대한 테스트 시간의 의존성은 엄격하게 선형입니다. 테스터의 각 거래를 처리하는 데 시간이 걸리기 때문에 "10번의 거래가 있는 단일 실행은 100,000번의 거래로 실행하는 것보다 확실히 덜 걸립니다. 틱에 동의합니다. 그러나 다시 한 번 트랜잭션 수에주의를 기울일 것을 요청합니다. 시간의 증가는 분명히 선형이 아니며 테스트 보고서의 형성은 어떤 게이트에도 전혀 맞지 않습니다! Гребенев Вячеслав 2010.11.29 11:32 #2117 EventSetTimer( )에서 설정할 수 있는 최대 시간은 얼마입니까? INT_MAX ? 제 생각에는 아닙니다. 스스로 탐색하고 싶지 않지만 도움이 없습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2010.11.29 11:34 #2118 Ashes : 테스터의 각 거래를 처리하는 데 시간이 걸리기 때문에 "10번의 거래가 있는 단일 실행은 100,000번의 거래로 실행하는 것보다 확실히 덜 걸립니다. 수정했습니다. Rashid Umarov 2010.11.29 11:35 #2119 Ashes : 틱에 동의합니다. 그러나 다시 한 번 트랜잭션 수에주의를 기울이도록 요청합니다. 거기에서 시간의 증가는 분명히 선형이 아니며 테스트 보고서의 형성은 어떤 게이트에도 전혀 맞지 않습니다! 동일한 수의 틱과 다른 수의 거래 로 실행하십시오. 그러면 비교할 수 있습니다. Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Oleg Tsarkov 2010.11.29 13:34 #2120 테스트 과정에서 몇 가지 질문이 발생했습니다. 동시에 찍은 사진을 보여줍니다. 그림에서 알 수 있듯이 3개의 코어만 작동하고 있으며 테스트 과정에서 작업에 관련된 코어의 수가 점차 0으로 떨어지는 상황을 두 번 이상 겪었으며 그 후 모두 작동하기 시작했습니다. 한 번, 즉 작업에 다운타임이 있는데 해제된 코어가 즉시 작동을 시작하지 않는 이유는 무엇입니까? 실행 횟수는 287로 정의되며 이는 최적화 결과에 표시되는 방식입니다. 이 숫자는 무엇을 의미합니까? 최적화 그래프의 포인트 수도 약 381... 1...205206207208209210211212213214215216217218219...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네 맞습니다. 액세스 속도가 최적화되도록 표준 기능의 형태로만 제공됩니다.
글쎄, 나는 우리가 아직 속도에 대해 이야기 할 수 없다고 생각합니다. 특히 MQL5 뉴스 데이터의 기존 어레이가 빠르게 처리되기 때문입니다. 0.5초 만에 모든 뉴스의 4년 역사. 그리고 이것은 MQL이 더 빨라지기를 바라는 마음에서입니다.
저는 이 주제를 확장하고 싶습니다. 이 데이터로 무엇을 할 것인지 궁금합니다. 특정 사용 사례?
그리고 경작되지 않은 처녀 땅, 전에는 정규 뉴스가 없었고 코딩 뉴스 전략의 붐이 시작될 것입니다.
ZY I는 예를 들어 이 모든 것을 국회 위원회를 통해 사용할 계획입니다.
ZZY 그러나 뉴스가 테스터(즉, 뉴스 기록)에 나타날 때까지 이 모든 작업은 파일과 타사 리소스의 뉴스 파서를 통해 수행되어야 합니다.
테스터는 거래 수가 증가하면 느려집니다.
2분당 약 1개의 거래 강도로 거래를 열 때 테스트 시작보다 상당히 긴 기간이 끝날 때 테스트 시간의 1초당 거래가 몇 배 더 적은 것을 볼 수 있습니다(로그 탭). 테스트 결과 를 Open XML 형식으로 출력할 때의 그림과 유사합니다.
실제로 테스트 시간은 트랜잭션 수 에 직접적으로 의존하지 않습니다. 보다 정확하게는 테스터의 각 거래에는 처리 시간이 필요하기 때문에 10번의 거래로 한 번 실행하는 것은 100,000번으로 거래하는 것보다 확실히 시간이 덜 걸립니다.
하지만 무엇보다 테스트 시간은 패스에서 처리되는 틱의 수에 영향을 받습니다. 한 달(2009.01.01-2009.02.01 간격)부터 시작하여 테스트 시간을 한 달씩 늘릴 때마다 22개월로 종료되는 모든 틱 모드에서 표준 이동 평균을 실행했습니다.
구성된 다이어그램에서 볼 수 있듯이 틱 수에 대한 테스트 시간의 의존성은 엄격하게 선형입니다.
안녕하세요 디자인 추가 반영
#property tester_indicator "indicator.ex5"
설명서, iCustom 기능에 대한 설명 그렇지 않으면 그러한 디자인에 스스로 올 수 없습니다. 문제가 무엇인지 이해하려고 몇 시간을 보냈습니다. iCustom이 차트에서는 작동하지만 테스터에서는 작동하지 않는 이유입니다.
이것은 프로그램 속성 섹션에 명시되어 있습니다.
" indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다.
확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다.
큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자를 사용할 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다.
그러나 당신이 옳습니다. 적절한 장소에 이에 대한 정보를 명시 적으로 추가하는 것이 다시 한 번 필요합니다.
틱에 동의합니다. 그러나 다시 한 번 트랜잭션 수에주의를 기울일 것을 요청합니다. 시간의 증가는 분명히 선형이 아니며 테스트 보고서의 형성은 어떤 게이트에도 전혀 맞지 않습니다!
EventSetTimer( )에서 설정할 수 있는 최대 시간은 얼마입니까?
INT_MAX ? 제 생각에는 아닙니다. 스스로 탐색하고 싶지 않지만 도움이 없습니다.
테스트 과정에서 몇 가지 질문이 발생했습니다. 동시에 찍은 사진을 보여줍니다.
그림에서 알 수 있듯이 3개의 코어만 작동하고 있으며 테스트 과정에서 작업에 관련된 코어의 수가 점차 0으로 떨어지는 상황을 두 번 이상 겪었으며 그 후 모두 작동하기 시작했습니다. 한 번, 즉 작업에 다운타임이 있는데 해제된 코어가 즉시 작동을 시작하지 않는 이유는 무엇입니까?
실행 횟수는 287로 정의되며 이는 최적화 결과에 표시되는 방식입니다.
이 숫자는 무엇을 의미합니까? 최적화 그래프의 포인트 수도 약 381...