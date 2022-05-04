오류, 버그, 질문 - 페이지 210 1...203204205206207208209210211212213214215216217...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.11.27 17:29 #2091 Renat : 이 창은 정보 제공용이며 비모달이며 GUI를 차단하지 않습니다. 표시되면 프로그램의 다른 창을 제어하고 다른 대화 상자(예: 거래)를 호출하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 물론 이 창은 Expert Advisors 또는 스크립트의 작업을 어떤 식으로든 차단하지 않습니다. 그들은 터미널의 모든 기능을 사용하여 계속 작동합니다. 예, 하지만 "다음 프로그램이 이 컴퓨터에서 변경할 수 있도록 허용"이라는 다른 창이 나타납니다. 이 경우 작동합니까? Renat Fatkhullin 2010.11.27 17:59 #2092 이 창이 창 버튼 중 하나를 클릭한 후 표시됩니까, 아니면 정보 창이 표시된 직후에 자동으로 표시됩니까? 시스템 변경은 확인 버튼을 누르거나 실패 후 터미널을 다시 시작한 후에만 이루어집니다. Sergey Gritsay 2010.11.27 18:08 #2093 설명 감사합니다 Alexey Klenov 2010.11.27 20:32 #2094 MQL5에서 현재 활성 터미널 창(그래픽)의 사진을 찍고 스크립트를 스케치하고 싶었습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| ScreenShot.mq5 | //| Copyright olyakish | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "olyakish" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { int pos=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR , 0 ); bool res= ChartNavigate ( 0 , CHART_END ,pos); if (!res) Print ( "Navigate failed. Error = " , GetLastError ()); if (res) Print ( "Navigate good. = " , GetLastError (), " pos=" ,pos); ChartScreenShot ( 0 , // идентификатор графика "screen.gif" , // имя файла 1280 , 576 , // высота ALIGN_LEFT // тип выравнивания ); } //+------------------------------------------------------------------+ 역사의 다른 부분을 촬영하려고 할 때 "전문가" 북마크 로그 2010.11 . 27 20 : 21 : 25 ScreenShot (GBPUSD,H1) Navigate good. = 0 pos= 266 2010.11 . 27 20 : 18 : 24 ScreenShot (GBPUSD,H1) Navigate good. = 0 pos= 164 2010.11 . 27 20 : 17 : 25 ScreenShot (GBPUSD,H1) Navigate good. = 0 pos= 153 2010.11 . 27 20 : 13 : 40 ScreenShot (GBPUSD,H1) Navigate good. = 0 그러나 결과는 항상 동일합니다. 내가 이해하는 한, 관심 장소의 스냅샷을 찍기 위해 차트를 지정된 위치로 "진정한" 이동으로 작동하지 않습니다. Andrey Sharov 2010.11.27 21:33 #2095 Build 360. 테스트 결과를 OpenXML 형식으로 저장하는 문제는 여전히 남아 있습니다. 작업 관리자에서 응용 프로그램이 "응답하지 않음"이고 CPU 사용량이 100%이고 50분 동안 기다렸습니다. "도구" 창의 로그에 1시간 10분이 지나면 다음 메시지가 표시됩니다. 2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944바이트를 사용할 수 없음 파일이 생성되지 않았습니다. Errors, bugs, questions 그리고 MT5의 새 버전은 흥미롭고 유머러스한 Yedelkin 2010.11.27 22:29 #2096 Ashes : "도구" 창의 로그에 1시간 10분이 지나면 다음 메시지가 표시됩니다. 2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944바이트를 사용할 수 없음 파일이 생성되지 않았습니다. 파일에 저장되는 정보의 양이 특정 허용 크기를 초과했을 때 비슷한 메시지가 나타났습니다. 저것들. 요청한 파일에 저장된 테스트 결과가 모두 포함되어 있지 않으며, 동시에 이 파일을 저장/열려고 했습니다. Гребенев Вячеслав 2010.11.28 11:35 #2097 1. "전략 테스터" - " 최적화 결과 "에서 Excel로 표를 끌어오는 방법은 무엇입니까? 2. 이 표의 열을 기준으로 그래프를 그릴 수 있으면 좋을 것입니다. Yedelkin 2010.11.28 11:46 #2098 Virty : 1. "전략 테스터" - "최적화 결과"에서 Excel로 표를 끌어오는 방법은 무엇입니까? 2. 이 표의 열을 기준으로 그래프를 그릴 수 있으면 좋을 것입니다. 당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/2466 Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий www.mql5.com Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий. Гребенев Вячеслав 2010.11.28 11:49 #2099 1. " 전략 테스터 " - "차트" 레이블에서 가로축의 레이블이 날짜까지 표시됩니다. M1에서 테스트하면 충분하지 않습니다. 모든 라벨은 동일합니다. 수정 해주세요. 2. 가로축에 레이블이 있는 것은 코스의 메인 차트에 좋지 않습니다. "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"를 그리는 이유는 무엇입니까? "11월 26일"은 한 번 쓰기에 충분합니다. 숫자에서 눈이 파문을 일으키고 정보는 0입니다. Гребенев Вячеслав 2010.11.28 12:10 #2100 Yedelkin : 당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/2466 일반적으로 그렇습니다. 고맙습니다. 이 파일은 언제 저장되나요? 사실, "통과" 열은 파일에 저장되지 않습니다. 1...203204205206207208209210211212213214215216217...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 창은 정보 제공용이며 비모달이며 GUI를 차단하지 않습니다.
표시되면 프로그램의 다른 창을 제어하고 다른 대화 상자(예: 거래)를 호출하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
물론 이 창은 Expert Advisors 또는 스크립트의 작업을 어떤 식으로든 차단하지 않습니다. 그들은 터미널의 모든 기능을 사용하여 계속 작동합니다.
시스템 변경은 확인 버튼을 누르거나 실패 후 터미널을 다시 시작한 후에만 이루어집니다.
MQL5에서 현재 활성 터미널 창(그래픽)의 사진을 찍고 스크립트를 스케치하고 싶었습니다.
역사의 다른 부분을 촬영하려고 할 때 "전문가" 북마크 로그
그러나 결과는 항상 동일합니다.
내가 이해하는 한, 관심 장소의 스냅샷을 찍기 위해 차트를 지정된 위치로 "진정한" 이동으로 작동하지 않습니다.
Build 360. 테스트 결과를 OpenXML 형식으로 저장하는 문제는 여전히 남아 있습니다. 작업 관리자에서 응용 프로그램이 "응답하지 않음"이고 CPU 사용량이 100%이고 50분 동안 기다렸습니다.
"도구" 창의 로그에 1시간 10분이 지나면 다음 메시지가 표시됩니다.
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944바이트를 사용할 수 없음
파일이 생성되지 않았습니다.
"도구" 창의 로그에 1시간 10분이 지나면 다음 메시지가 표시됩니다.
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944바이트를 사용할 수 없음
파일이 생성되지 않았습니다.
1. "전략 테스터" - " 최적화 결과 "에서 Excel로 표를 끌어오는 방법은 무엇입니까?
2. 이 표의 열을 기준으로 그래프를 그릴 수 있으면 좋을 것입니다.
1. "전략 테스터" - "최적화 결과"에서 Excel로 표를 끌어오는 방법은 무엇입니까?
2. 이 표의 열을 기준으로 그래프를 그릴 수 있으면 좋을 것입니다.
당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. " 전략 테스터 " - "차트" 레이블에서 가로축의 레이블이 날짜까지 표시됩니다. M1에서 테스트하면 충분하지 않습니다. 모든 라벨은 동일합니다. 수정 해주세요.
2. 가로축에 레이블이 있는 것은 코스의 메인 차트에 좋지 않습니다. "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"를 그리는 이유는 무엇입니까? "11월 26일"은 한 번 쓰기에 충분합니다. 숫자에서 눈이 파문을 일으키고 정보는 0입니다.
당신은 그것에 대해 이야기하고 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/2466