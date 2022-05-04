오류, 버그, 질문 - 페이지 207 1...200201202203204205206207208209210211212213214...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2010.11.25 21:22 #2061 계속 테스터를 엽니다. Andrey Sharov 2010.11.25 21:40 #2063 참고로: 2010년 11월 25일 21:12 13 489 539 1999.hcc 2010년 11월 25일 21:12 7 068 021 2000.hcc !!! 2010년 11월 25일 21:12 16 076 328 2001.hcc 25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc 2010년 11월 25일 21:12 16 508 013 2003.hcc 2010년 11월 25일 21:12 16 316 683 2004.hcc 2010년 11월 25일 21:12 15 610 929 2005.hcc 2010년 11월 25일 21:12 15 108 630 2006.hcc 2010년 11월 25일 21:12 15 275 940 2007.hcc 2010년 11월 25일 21:12 16 394 563 2008.hcc 2010년 11월 25일 21:12 16 625 128 2009.hcc 2010년 11월 25일 21:12 15 074 126 2010.hcc 2000년 EURJPY 기록이 올바르지 않다는 의혹이 있습니다. 그러나 이것은 이미 Alpari를 위한 것입니다.) Errors, bugs, questions Any questions from newcomers MQL4 및 MQL5에 대한 Renat Fatkhullin 2010.11.25 21:45 #2064 기록이 올바르게 업로드되었습니다. 이는 2004년에 대한 요청이 있음을 의미합니다. 그리고 테스터를 사용할 때 전체 스토리가 무조건적으로 최대 깊이까지 올바르게 업로드됩니다. 이것은 절대적으로 정확하고 의식적인 결정입니다. MT4 사용자의 "이해할 수 없는" 감탄사만 보면 충분합니다. 우리가 이력을 처리하지 않으면 사용자는 이력을 제어할 수도 없습니다. Renat Fatkhullin 2010.11.25 21:51 #2065 표시기의 동작을 확인하자 Andrey Sharov 2010.11.25 22:46 #2066 Renat : 기록이 올바르게 업로드되었습니다. 이는 2004년에 대한 요청이 있음을 의미합니다. 그리고 테스터를 사용할 때 전체 스토리가 무조건적으로 최대 깊이까지 올바르게 업로드됩니다. 이것은 절대적으로 정확하고 의식적인 결정입니다. MT4 사용자의 "이해할 수 없는" 감탄사만 보면 충분합니다. 우리가 이력을 처리하지 않으면 사용자는 이력을 제어할 수도 없습니다. 왜 그렇게 생각합니까? 2004년은 아직 다운로드 중이었기 때문에 목록의 첫 해였습니다! 사용자가 취한 조치가 없습니다! EURUSD 및 EURCHF의 표준 지표 이동 평균 (14), GPBUSD의 CCI(14), USDJPY의 MACD(12,26,9)(상자에서 나온 대로)만 의심할 수 있습니다. 어떻게 든 나는 그러한 매개 변수가있는 지난 몇 년 동안의 데이터가 필요한지 의심 스럽습니다. 테스터에 관해서는 저도 동의할 수 없습니다. 테스트 기간을 1년 이내로 명시했습니다. 10시간 이상의 기록과 EA 코드의 다른 기호에 대한 참조가 없습니다. 정말 필요한 것만 업로드하는 것이 더 논리적입니다(즉, 필요한 기간 동안의 기본 기호, 나머지는 필요에 따라). 추신. 당신은 챔피언십 참가자가 자원을 아껴서 사용하도록 요구합니다! ;) 10포인트 3.mq4 ... 성과를 측정하고 싶은 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Sergey Gritsay 2010.11.25 23:23 #2067 Ashes : 왜 그렇게 생각합니까? 2004년은 아직 다운로드 중이었기 때문에 목록의 첫 해였습니다! 사용자가 취한 조치가 없습니다! EURUSD 및 EURCHF의 표준 지표 이동 평균(14), GPBUSD의 CCI(14), USDJPY의 MACD(12,26,9)(상자에서 나온 대로)만 의심할 수 있습니다. 어떻게 든 나는 그러한 매개 변수가있는 지난 몇 년 동안의 데이터가 필요한지 의심 스럽습니다. 저도 테스터에 동의하지 않습니다. 테스트 기간을 1년 이내로 명시했습니다. 10시간 이상의 기록과 EA 코드의 다른 기호에 대한 참조가 없습니다. 정말 필요한 것만 업로드하는 것이 더 논리적입니다(즉, 필요한 기간 동안의 기본 기호, 나머지는 필요에 따라). 추신. 당신은 챔피언십 참가자가 자원을 아껴서 사용하도록 요구합니다! ;) 기록은 한 번만 다운로드되고 스와핑만 누락됨 Oleg Tsarkov 2010.11.25 23:23 #2068 Interesting : 그리고 나는 그것에 대해 당신에게 말합니다. 틀렸다면 죄송합니다... [삭제] 2010.11.26 03:53 #2069 Ashes : 바로 위에 다음과 같이 썼습니다. 그런 의도였을 수도 있겠지만... 저는 본격적인 실험(빌드 358)을 하고 있습니다. "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" 폴더에서 모든 기호를 삭제합니다. 나는 Alpari-Demo에 연결합니다(5개의 차트가 터미널에 열려 있습니다: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1). 몇 분 후 나는 그림을 관찰합니다(스토리 다운로드는 여전히 진행 중입니다). > 귀하의 진술이 현실과 일치하지 않는 것(일부는 일부일지라도). 1. 전략 테스터 테스터가 테스트할 때 테스터 매개변수에 지정된 쌍만 로드됩니다. 모든 캐릭터에 대해 최적화가 수행되는 경우 각 캐릭터가 순차적으로 로드됩니다. Expert Advisor가 다중 통화인 경우 나머지 기호는 직접 로드해야 합니다. 아이디어는 이렇습니다. ㅏ. 테스터는 테스터 매개변수에 지정된 쌍만 처음에 배치되는 자체 시장 검토가 있습니다. 비. 필요한 경우 나머지 쌍은 Select를 사용하여 EA에서 테스터의 시장 개요에 추가해야 합니다. 에. 시장 개요에 존재하는 쌍에 따라 전략 테스터는 터미널과 데이터를 동기화하고, 터미널은 거래 서버(계정이 개설된 서버)와 데이터를 동기화합니다. 동시에 전체 테스트 기간 + 테스트 시작일(내가 틀리지 않았다면 1년) 전 일정량의 정보에 대한 히스토리를 로드한다. 에. 이러한 전문가(귀하)의 깊이가 필요한 이력에 맞지 않으면 직접 로드해야 합니다. 예를 들어, 초기화 블록에서 이전에 기록 및 데이터 동기화의 존재를 확인했습니다. 2. 터미널 여기에서 역사는 비슷한 방식으로 형성됩니다(내가 이해하는 한, 열린 차트를 고려하여 터미널 시장 검토에 표시된 기호에 따라). 터미널 작업을 시작하면 작업 중인 기호에 대해 필요한 최소 기록이 형성됩니다(정확한 막대 수는 기억나지 않지만 포럼에 반복적으로 표시됨). 이 깊이가 적합하지 않으면 데이터를 독립적으로 로드해야 합니다. 이렇게 하려면 최대 TF - 월(권장 옵션 중 하나)로 전환하고 차트를 왼쪽으로 스크롤하여 기록을 최대 깊이로 로드해야 합니다. 또한 터미널 매개변수에서 차트에 필요한 막대 수를 설정하는 것이 바람직합니다. 추신 히스토리는 한 번만 로드되고 실제 데이터만 로드됩니다. 재 : 계속 테스터를 엽니다. 여기에 설명된 모든 버그 를 서비스 데스크에 작성 하십시오.
기록이 올바르게 업로드되었습니다. 이는 2004년에 대한 요청이 있음을 의미합니다. 그리고 테스터를 사용할 때 전체 스토리가 무조건적으로 최대 깊이까지 올바르게 업로드됩니다. 이것은 절대적으로 정확하고 의식적인 결정입니다. MT4 사용자의 "이해할 수 없는" 감탄사만 보면 충분합니다. 우리가 이력을 처리하지 않으면 사용자는 이력을 제어할 수도 없습니다.
그런 의도였을 수도 있겠지만... 저는 본격적인 실험(빌드 358)을 하고 있습니다.
"C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" 폴더에서 모든 기호를 삭제합니다.
나는 Alpari-Demo에 연결합니다(5개의 차트가 터미널에 열려 있습니다: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
몇 분 후 나는 그림을 관찰합니다(스토리 다운로드는 여전히 진행 중입니다).>
귀하의 진술이 현실과 일치하지 않는 것(일부는 일부일지라도).
1. 전략 테스터
테스터가 테스트할 때 테스터 매개변수에 지정된 쌍만 로드됩니다. 모든 캐릭터에 대해 최적화가 수행되는 경우 각 캐릭터가 순차적으로 로드됩니다.
Expert Advisor가 다중 통화인 경우 나머지 기호는 직접 로드해야 합니다.
아이디어는 이렇습니다.
ㅏ. 테스터는 테스터 매개변수에 지정된 쌍만 처음에 배치되는 자체 시장 검토가 있습니다.
비. 필요한 경우 나머지 쌍은 Select를 사용하여 EA에서 테스터의 시장 개요에 추가해야 합니다.
에. 시장 개요에 존재하는 쌍에 따라 전략 테스터는 터미널과 데이터를 동기화하고, 터미널은 거래 서버(계정이 개설된 서버)와 데이터를 동기화합니다.
동시에 전체 테스트 기간 + 테스트 시작일(내가 틀리지 않았다면 1년) 전 일정량의 정보에 대한 히스토리를 로드한다.
에. 이러한 전문가(귀하)의 깊이가 필요한 이력에 맞지 않으면 직접 로드해야 합니다. 예를 들어, 초기화 블록에서 이전에 기록 및 데이터 동기화의 존재를 확인했습니다.
2. 터미널
여기에서 역사는 비슷한 방식으로 형성됩니다(내가 이해하는 한, 열린 차트를 고려하여 터미널 시장 검토에 표시된 기호에 따라). 터미널 작업을 시작하면 작업 중인 기호에 대해 필요한 최소 기록이 형성됩니다(정확한 막대 수는 기억나지 않지만 포럼에 반복적으로 표시됨).
이 깊이가 적합하지 않으면 데이터를 독립적으로 로드해야 합니다. 이렇게 하려면 최대 TF - 월(권장 옵션 중 하나)로 전환하고 차트를 왼쪽으로 스크롤하여 기록을 최대 깊이로 로드해야 합니다.
또한 터미널 매개변수에서 차트에 필요한 막대 수를 설정하는 것이 바람직합니다.
추신
히스토리는 한 번만 로드되고 실제 데이터만 로드됩니다.
테스터 매개변수는 특정 기간(테스트의 최대 깊이를 결정함)을 포함해야 하며, 이를 기반으로 테스터가 터미널과 기록을 동기화합니다.
거래 서버의 이력은 아카이브에 한 번 로드됩니다(압축 비율로 인해 크기가 원본 데이터 볼륨보다 13배 작음).
개발자.
나는 트롤이 활성화된 SL 위치의 채색과 관련하여 내 요청을 반복합니다(터미널의 내장 트롤 ).
MT4에서는 이러한 위치가 노란색으로 표시되었습니다.