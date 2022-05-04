오류, 버그, 질문 - 페이지 205 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.11.25 00:29 #2041 Olegts : 아마도 그들은 확인하지 않았습니다. 나는 최근에 MT5에 있었고 한 타임프레임을 다른 타임프레임으로 변환하는 비슷한 사진을 보았을 때 이것이 일종의 버그라고 결정했습니다(이것이 내가 이 스레드에 쓴 이유입니다). 몇 분 후에 밝혀진 대로 그렇지 않습니다. 이제 메타 인용문을 포함하여 다른 서버를 확인하겠습니다... 내가 틀리지 않았다면 일간 바의 데이터가 분 바에 쓰여지기 전에 서버에 분이 없다면 이것은 개발자가 어딘가에서 언급 한 것 같습니다 Oleg Tsarkov 2010.11.25 05:10 #2042 이고르엠 세르게이 1294 감사해요 Andrey Dik 2010.11.25 09:05 #2043 입찰하고 물어보는 것이 좋습니다. 물론 이것은 아무 영향도 미치지 않지만 시각적으로는 눈이 아프지만 다음 빌드에서 확인란을 이동하는 데 5초가 걸립니다. Oleg Tsarkov 2010.11.25 11:53 #2044 메타쿼트 서버에 접속하여 차이점을 느끼며, 사람들은 다른 DC에서 테스트하기 전에 history 폴더의 내용을 확인하십시오. 다음과 같이 되어서는 안 됩니다. 다음과 같이 모든 것이 좋습니다. 파일 크기를 확인하십시오. 연간 기록의 크기는 25-30MB 이내여야 합니다. 그렇지 않으면 기록의 초기 다운로드를 위한 트래픽을 줄이기 위해 분을 몇 시간 또는 며칠로 대체하여 한 마디로 저장합니다. .. 그들이 교통을 절약한다면 생각할 것이 있습니다 ... Andrey Sharov 2010.11.25 14:01 #2045 Olegts : 메타쿼트 서버에 접속하여 차이점을 느끼며, 사람들은 다른 DC에서 테스트하기 전에 history 폴더의 내용을 확인하십시오. 다음과 같이 되어서는 안 됩니다. 다음과 같이 모든 것이 좋습니다. 파일 크기를 확인하십시오. 연간 기록의 크기는 25-30MB 이내여야 합니다. 그렇지 않으면 기록의 초기 다운로드를 위한 트래픽을 줄이기 위해 분을 몇 시간 또는 며칠로 대체하여 한 마디로 저장합니다. .. 그들이 교통을 절약한다면 생각할 것이 있습니다 ... 개발자가 생각할 것이 있다고 생각합니다. 각 DC에 각 기기에 대한 전체 기록 깊이가 있는 100개의 기기가 있는 경우 사용자에게 하나의 기기와 1년이 필요한 경우 기가바이트의 빈 트래픽이 발생합니다. 내가 이해하는 한 몇 줄의 코드가 필요합니다 ... Renat Fatkhullin 2010.11.25 14:04 #2046 Ashes : 개발자가 생각해 볼 것이 있다고 생각합니다. 각 DC에 각 기기에 대한 전체 기록 깊이가 있는 100개의 기기가 있는 경우 사용자에게 하나의 기기와 1년이 필요한 경우 기가바이트의 빈 트래픽이 발생합니다. 내가 이해하는 한 몇 줄의 코드가 필요합니다 ... 기록은 요청 시에만 다운로드됩니다. 차트를 열지 않으면 기록이 다운로드되지 않습니다. 또한 필요한 기간만 다운로드됩니다. 2010년 차트로 작업하는 경우 2010년 데이터만 업로드됩니다. Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen www.mql5.com Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5 Oleg Tsarkov 2010.11.25 14:31 #2047 Ashes : 개발자가 생각할 것이 있다고 생각합니다. 각 DC에 각 기기에 대한 전체 기록 깊이가 있는 100개의 기기가 있는 경우 사용자에게 하나의 기기와 1년이 필요한 경우 기가바이트의 빈 트래픽이 발생합니다. 내가 이해하는 한 몇 줄의 코드가 필요합니다 ... 이 DC에는 많은 도구가 있으므로 최소한 이력이 있는 모든 차트를 여는 바보로부터 자신을 보호하기 위해 이런 식으로 결정한 것 같습니다. 아마도 실제로는 일어나지 않을 것입니다. 기본 분은 확실히 좋지만 DC가 누구에게도 경고하지 않고 주간 술집으로 전환하기 시작할 것이라는 것을 누가 알았습니까? 한 달 동안 주어진 IP에서 다운로드한 기록 데이터 수의 제한이 여기에 저장되면 사람들은 다운로드하기 전에 생각할 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 원시적이고 화난 것입니다. 자신을 추측 ... Renat Fatkhullin 2010.11.25 14:46 #2048 MetaTrader 5 서버는 엄청난 양의 데이터 다운로드로 인한 로드 문제(CPU나 네트워크 모두 아님)가 없습니다. 전체 시스템은 거래 운영 의 역사와 차트의 역사 모두에서 모든 데이터의 가장 효율적이고 경제적인 배포를 위해 만들어졌습니다. 실제로 데이터 깊이에 대한 모든 제한이 제거되었습니다. MetaTrader 5 플랫폼의 클러스터 아키텍처는 부하가 증가함에 따라 용량의 선형 증가를 허용합니다. Andrey Sharov 2010.11.25 16:20 #2049 Renat : 기록은 요청 시에만 다운로드됩니다. 차트를 열지 않으면 기록이 다운로드되지 않습니다. 또한 필요한 기간만 다운로드됩니다. 2010년 차트로 작업하는 경우 2010년 데이터만 업로드됩니다. 유죄, 테스터를 의미했습니다. 그는 그런 행동을 개의치 않을 것입니다. Oleg Tsarkov 2010.11.25 16:24 #2050 Renat : MetaTrader 5 서버는 엄청난 양의 데이터를 다운로드하는 부하(CPU나 네트워크)에 문제가 없습니다. 그렇다면 DC는 2010년 8월부터 이미 과거 데이터를 시간별 및 일일 막대로 압축하는 이유는 무엇입니까? 이것은 MT5 광고 방지이며, 클라이언트의 사람을 다운로드하고, 기록을 업로드하고, 테스터에서 전략을 테스트하기로 결정하고, 다음까지 한 가지를 보여줍니다. 2010년 8월, 그리고 완전히 다른 시간 프레임을 설정하지 않은 후 - 아무 것도 변경되지 않습니다. 그리고 친구는 귀하의 메타 트레이더에서 거래하는 것이 불가능하다고 결정할 것입니다. 생각할 가치가... 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마도 그들은 확인하지 않았습니다. 나는 최근에 MT5에 있었고 한 타임프레임을 다른 타임프레임으로 변환하는 비슷한 사진을 보았을 때 이것이 일종의 버그라고 결정했습니다(이것이 내가 이 스레드에 쓴 이유입니다). 몇 분 후에 밝혀진 대로 그렇지 않습니다. 이제 메타 인용문을 포함하여 다른 서버를 확인하겠습니다...
이고르엠 세르게이 1294
감사해요
입찰하고 물어보는 것이 좋습니다.
물론 이것은 아무 영향도 미치지 않지만 시각적으로는 눈이 아프지만 다음 빌드에서 확인란을 이동하는 데 5초가 걸립니다.
메타쿼트 서버에 접속하여 차이점을 느끼며,
사람들은 다른 DC에서 테스트하기 전에 history 폴더의 내용을 확인하십시오.
다음과 같이 되어서는 안 됩니다.
다음과 같이 모든 것이 좋습니다.
파일 크기를 확인하십시오. 연간 기록의 크기는 25-30MB 이내여야 합니다. 그렇지 않으면 기록의 초기 다운로드를 위한 트래픽을 줄이기 위해 분을 몇 시간 또는 며칠로 대체하여 한 마디로 저장합니다. ..
그들이 교통을 절약한다면 생각할 것이 있습니다 ...
메타쿼트 서버에 접속하여 차이점을 느끼며,
사람들은 다른 DC에서 테스트하기 전에 history 폴더의 내용을 확인하십시오.
다음과 같이 되어서는 안 됩니다.
다음과 같이 모든 것이 좋습니다.
파일 크기를 확인하십시오. 연간 기록의 크기는 25-30MB 이내여야 합니다. 그렇지 않으면 기록의 초기 다운로드를 위한 트래픽을 줄이기 위해 분을 몇 시간 또는 며칠로 대체하여 한 마디로 저장합니다. ..
그들이 교통을 절약한다면 생각할 것이 있습니다 ...
개발자가 생각해 볼 것이 있다고 생각합니다. 각 DC에 각 기기에 대한 전체 기록 깊이가 있는 100개의 기기가 있는 경우 사용자에게 하나의 기기와 1년이 필요한 경우 기가바이트의 빈 트래픽이 발생합니다. 내가 이해하는 한 몇 줄의 코드가 필요합니다 ...
기록은 요청 시에만 다운로드됩니다. 차트를 열지 않으면 기록이 다운로드되지 않습니다.
또한 필요한 기간만 다운로드됩니다. 2010년 차트로 작업하는 경우 2010년 데이터만 업로드됩니다.
개발자가 생각할 것이 있다고 생각합니다. 각 DC에 각 기기에 대한 전체 기록 깊이가 있는 100개의 기기가 있는 경우 사용자에게 하나의 기기와 1년이 필요한 경우 기가바이트의 빈 트래픽이 발생합니다. 내가 이해하는 한 몇 줄의 코드가 필요합니다 ...
MetaTrader 5 서버는 엄청난 양의 데이터 다운로드로 인한 로드 문제(CPU나 네트워크 모두 아님)가 없습니다.
전체 시스템은 거래 운영 의 역사와 차트의 역사 모두에서 모든 데이터의 가장 효율적이고 경제적인 배포를 위해 만들어졌습니다. 실제로 데이터 깊이에 대한 모든 제한이 제거되었습니다.MetaTrader 5 플랫폼의 클러스터 아키텍처는 부하가 증가함에 따라 용량의 선형 증가를 허용합니다.
기록은 요청 시에만 다운로드됩니다. 차트를 열지 않으면 기록이 다운로드되지 않습니다.
또한 필요한 기간만 다운로드됩니다. 2010년 차트로 작업하는 경우 2010년 데이터만 업로드됩니다.
MetaTrader 5 서버는 엄청난 양의 데이터를 다운로드하는 부하(CPU나 네트워크)에 문제가 없습니다.