오류, 버그, 질문 - 페이지 218 1...211212213214215216217218219220221222223224225...3184 새 코멘트 visitor 2010.12.03 17:41 #2171 프로그래밍 방식으로 CChartObjectEdit 개체에 포커스를 설정할 수 있습니까? 즉, 생성 직후 마우스로 활성화하지 않고 입력 필드 에 텍스트를 입력할 수 있어야 합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 vyv 2010.12.04 02:33 #2172 개발자에게 요청합니다. MT5에 대한 작업이 한창 진행 중이고 여전히 변경 사항이 적용되는 동안 최적화 패스 수를 늘리는 것이 좋습니다. 내가 알기로는 많은 문제에 대한 해결책은 약 10,000개 옵션입니다. 어쩌면 조금 더 많거나 약간 적습니다. 하나의 프로세서에서 몇 시간 동안 검색하면 최상의 옵션을 찾을 수 있습니다. MQL5+OOP+멀티코어 테스트의 보편성은 MT5를 통해 해결할 수 있는 작업(예: 패턴 검색)의 새로운 지평을 볼 수 있게 해줍니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 귀하의 사이트에 게시된 기사에는 유전 알고리즘 https://www.mql5.com/ru/articles/55 의 예가 포함되어 있습니다. 여기서 100개 막대에서 검색 문제를 해결하는 데 3^100 직접 열거가 필요합니다. LongInt: )보다 약간 더 많고 17,000번의 반복에서 솔루션을 찾았습니다. 유전자 알고리즘은 LongInt보다 더 많은 옵션 중에서 솔루션을 찾을 수 있습니다. 그리고 이 제한은 완전히 불합리하고 구식입니다. 글쎄요, MT5 작업의 이 마지막 단계에서 하기가 어려울 것이라는 점을 제외하고는. 개발자들에게 큰 부탁입니다. 그다지 어렵지 않다면 패스 횟수를 2^LongInt(2의 제곱) 이상으로 만드십시오. 객체를 동적으로 생성하는 방법은 기고글 토론 "3세대 신경망: 흥미로운 것 DenisR 2010.12.04 12:24 #2173 CopyRates() 함수 [시작 및 종료 날짜로 참조]가 작동하지 않고 항상 오류 4001이 발생합니다. soltanmut 2010.12.04 13:27 #2174 기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다. Mykola Demko 2010.12.04 13:59 #2175 vyv : 개발자에게 요청합니다. MT5에 대한 작업이 한창 진행 중이고 여전히 변경 사항이 적용되는 동안 최적화 패스 수를 늘리는 것이 좋습니다. 내가 알기로는 많은 문제에 대한 해결책은 약 10,000개 옵션입니다. 어쩌면 조금 더 많거나 약간 적습니다. 하나의 프로세서에서 몇 시간 동안 검색하면 최상의 옵션을 찾을 수 있습니다. MQL5+OOP+멀티코어 테스트의 보편성은 MT5를 통해 해결할 수 있는 작업(예: 패턴 검색)의 새로운 지평을 볼 수 있게 해줍니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 귀하의 사이트에 게시된 기사에는 유전 알고리즘 https://www.mql5.com/ru/articles/55 의 예가 포함되어 있습니다. 여기서 100개 막대에서 검색 문제를 해결하는 데 3^100 직접 열거가 필요합니다. LongInt: )보다 약간 더 많고 17,000번의 반복에서 솔루션을 찾았습니다. 유전자 알고리즘은 LongInt보다 더 많은 옵션 중에서 솔루션을 찾을 수 있습니다. 그리고 이 제한은 완전히 불합리하고 구식입니다. 글쎄요, MT5 작업의 이 마지막 단계에서 하기가 어려울 것이라는 점을 제외하고는. 개발자들에게 큰 부탁입니다. 그다지 어렵지 않다면 패스 횟수를 2^LongInt(2의 제곱) 이상으로 만드십시오. 어려운 것은 없습니다. 알고리즘의 종료 기준을 한 줄에 하나의 변수로 수정해야 합니다. 매개변수를 하드코딩에서 입력으로 변경합니다. Yedelkin 2010.12.04 18:15 #2176 sultanm : 이상해. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다. 제가 이런 질문을 했을 때 저는 Genetic Algorithms: It's Easy라는 기사를 읽도록 보내졌습니다. 아마도 거기에서 답을 찾을 수 있을 것입니다. Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. AIRAT SAFIN 2010.12.05 08:44 #2177 "이상합니다. 이미 여러 번. 차트에는 두 개의 가까운 점이 있지만 결과에는 하나만 있습니다." 여기를 클릭해보시면 어떨까요? Yedelkin 2010.12.05 10:48 #2178 Ais : 여기를 클릭해보시면 어떨까요? 정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에? AIRAT SAFIN 2010.12.05 11:47 #2179 열 이름의 경우. Mykola Demko 2010.12.05 13:27 #2180 Yedelkin : 정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에? 열을 클릭하면 모든 데이터가 이 열의 오름차순으로 정렬되므로 아래 어딘가에 있지만 결과에서 가까운 패스가 다음에 정렬된 버전이 됩니다. 1...211212213214215216217218219220221222223224225...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
프로그래밍 방식으로 CChartObjectEdit 개체에 포커스를 설정할 수 있습니까?
즉, 생성 직후 마우스로 활성화하지 않고 입력 필드 에 텍스트를 입력할 수 있어야 합니다.
개발자에게 요청합니다. MT5에 대한 작업이 한창 진행 중이고 여전히 변경 사항이 적용되는 동안 최적화 패스 수를 늘리는 것이 좋습니다.
내가 알기로는 많은 문제에 대한 해결책은 약 10,000개 옵션입니다. 어쩌면 조금 더 많거나 약간 적습니다. 하나의 프로세서에서 몇 시간 동안 검색하면 최상의 옵션을 찾을 수 있습니다.
MQL5+OOP+멀티코어 테스트의 보편성은 MT5를 통해 해결할 수 있는 작업(예: 패턴 검색)의 새로운 지평을 볼 수 있게 해줍니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다.
귀하의 사이트에 게시된 기사에는 유전 알고리즘 https://www.mql5.com/ru/articles/55 의 예가 포함되어 있습니다. 여기서 100개 막대에서 검색 문제를 해결하는 데 3^100 직접 열거가 필요합니다. LongInt: )보다 약간 더 많고 17,000번의 반복에서 솔루션을 찾았습니다. 유전자 알고리즘은 LongInt보다 더 많은 옵션 중에서 솔루션을 찾을 수 있습니다. 그리고 이 제한은 완전히 불합리하고 구식입니다. 글쎄요, MT5 작업의 이 마지막 단계에서 하기가 어려울 것이라는 점을 제외하고는.
개발자들에게 큰 부탁입니다. 그다지 어렵지 않다면 패스 횟수를 2^LongInt(2의 제곱) 이상으로 만드십시오.
기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다.
개발자에게 요청합니다. MT5에 대한 작업이 한창 진행 중이고 여전히 변경 사항이 적용되는 동안 최적화 패스 수를 늘리는 것이 좋습니다.
내가 알기로는 많은 문제에 대한 해결책은 약 10,000개 옵션입니다. 어쩌면 조금 더 많거나 약간 적습니다. 하나의 프로세서에서 몇 시간 동안 검색하면 최상의 옵션을 찾을 수 있습니다.
MQL5+OOP+멀티코어 테스트의 보편성은 MT5를 통해 해결할 수 있는 작업(예: 패턴 검색)의 새로운 지평을 볼 수 있게 해줍니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다.
귀하의 사이트에 게시된 기사에는 유전 알고리즘 https://www.mql5.com/ru/articles/55 의 예가 포함되어 있습니다. 여기서 100개 막대에서 검색 문제를 해결하는 데 3^100 직접 열거가 필요합니다. LongInt: )보다 약간 더 많고 17,000번의 반복에서 솔루션을 찾았습니다. 유전자 알고리즘은 LongInt보다 더 많은 옵션 중에서 솔루션을 찾을 수 있습니다. 그리고 이 제한은 완전히 불합리하고 구식입니다. 글쎄요, MT5 작업의 이 마지막 단계에서 하기가 어려울 것이라는 점을 제외하고는.
개발자들에게 큰 부탁입니다. 그다지 어렵지 않다면 패스 횟수를 2^LongInt(2의 제곱) 이상으로 만드십시오.
"이상합니다. 이미 여러 번. 차트에는 두 개의 가까운 점이 있지만 결과에는 하나만 있습니다."
여기를 클릭해보시면 어떨까요?
여기를 클릭해보시면 어떨까요?
열 이름의 경우.
정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에?