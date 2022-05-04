오류, 버그, 질문 - 페이지 213 1...206207208209210211212213214215216217218219220...3184 새 코멘트 Slava 2010.11.29 14:13 #2121 Olegts : 그림에서 알 수 있듯이 3개의 코어만 작동하고 테스트 과정에서 작업에 참여하는 코어의 수가 점차적으로 0으로 떨어지는 상황을 두 번 이상 접한 적이 있으며 그 후 모두 한 번에 작동하기 시작했습니다. , 즉. 작업에 다운타임이 있는데 해제된 코어가 즉시 작동을 시작하지 않는 이유는 무엇입니까? 다음 세대 계산을 시작하려면 먼저 현재 세대를 처리해야 합니다. 현재 세대의 모든 실행은 최상의 것을 선택하고 최상의 유전 작업 사이에서 실행하기 위해 완료되어야 합니다. 그래야만 다음 세대가 작동할 수 있습니다. 현재 생성을 처리하기 전에 계산해야 할 누락된 결과가 여러 개 남아 있는 경우 해제된 테스트 에이전트가 작동하지 않습니다. Oleg Tsarkov 2010.11.29 14:18 #2122 stringo : 감사해요 Гребенев Вячеслав 2010.11.29 14:31 #2123 Virty : EventSetTimer( )에서 설정할 수 있는 최대 시간은 얼마입니까? INT_MAX ? 제 생각에는 아닙니다. 스스로 탐색하고 싶지 않지만 도움이 없습니다. 여기에서 언제든지 대체할 수 있지만 테스터에서는 50일 단위로 시간이 걸립니다. 약 4,220,000초. 어떻게 든 MQL5의 품질이 저하됩니다. Slava 2010.11.29 14:49 #2124 Virty : 여기에서 언제든지 대체할 수 있지만 테스터에서는 50일 단위로 시간이 걸립니다. 약 4,220,000초. 어떻게 든 MQL5의 품질이 저하됩니다. 최대 2,147,483초(35,791분, 596시간 또는 24일에 해당)를 설정할 수 있습니다. 테스터에서 타이머는 다르게 처리됩니다. 반론. 타이머를 24일로 설정한 이유는 무엇입니까? Гребенев Вячеслав 2010.11.29 15:57 #2125 stringo : 최대 2,147,483초(35,791분, 596시간 또는 24일에 해당)를 설정할 수 있습니다. 테스터에서 타이머는 다르게 처리됩니다. 반론. 타이머를 24일로 설정한 이유는 무엇입니까? 거기에 따라 1초에서 10년 정도의 시간이 지나면 오픈 후 포지션을 닫고 싶습니다. 이렇게 해봤다. request.type_time= ORDER_TIME_SPECIFIED ; // 주문은 만료일까지 유효합니다. 요청.만료=1; //또는 TimeCurrent()+시간; (정수 시간=1;) 초와 함께 작동하지 않습니다. EventSetTimer( )를 통해 이 문제를 우회했습니다. 24일 제한도 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 타이머에서 그런 더러운 트릭을 기대하지 않았다는 것입니다. 경고해야 합니다. 확인. 그건 그렇고, 타이머의 시간은 실제 달력 시간입니까 아니면 거래 시간입니까? 즉, 타이머에 주말이 지난 직후에 얼마나 똑딱거리는가? Build 360. 견적이 들어오지 않지만 거래 시간과 거래량이 업데이트됩니다. 연결 상태 표시기는 회색 섹터가 있는 회전하는 원이 있습니다. 메시지 로그에서: 2010.11.29 18:03:03 거래 '630031' : 거래 #2107036 1.55387에 0.10 GBPUSD 구매 완료(주문 #2157432 기준) 2010.11.29 18:00:02 '630031' 거래 : 거래 #2106895 1.55341에 0.10 GBPUSD 구매 완료(주문 #2157265 기준) 2010.11.29 17:07:49 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증 2010.11.29 17:07:47 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김 2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': 거래가 비활성화되었습니다 - 투자자 모드 2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': MetaQuotes Software Corp.와 동기화된 단말 2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증 2010.11.29 16:10:45 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김 "터미널이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화됨"이라는 메시지가 없습니다. 17:07:49 이후, 동시에 새로운 거래가 보고되었습니다. Errors, bugs, questions 요새. 실행 질문 Useful features from KimIV Andrey Sharov 2010.11.30 05:36 #2127 Rosh : Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок . Тогда можно сравнивать. 잡고 있다. 테스트 시스템(그것이 무엇인가!): Windows XP SP3, Pentium 4, 3GHz, 1.25Gb 메모리 모든 실행은 정상 모드에서 Alpari-Demo 데이터, GPBUSD M1, 기간 04.10.2010-05.11.2010(1521376 틱, 34194 막대)에서 수행되었습니다. 각 틱, 예치금 10000USD(그런데 1000000USD의 예치금을 어디에서 얻었습니까? ? 내 목록은 100000으로 끝납니다), 1:100을 활용합니다. 설계를 단순화하기 위해 Alpari-Demo 계정의 기능을 사용하는 Expert Advisor가 구축되었습니다. 각 틱에 대해 EA는 매개변수를 통해 지정된 거래 수에 도달할 때까지 한 방향으로 0.1랏 크기의 주문을 열고 나머지 틱은 건너뜁니다. 따라서 거래 횟수의 영향이 최소화됩니다(테스트 데이터에 대한 모든 실행에서 1개의 거래가 획득됨). 그 과정에서 각 실행이 끝날 때 Open XML 형식으로 보고서를 생성하는 대략적인 시간이 기록되었습니다(인내 한계를 초과할 때까지). 테스트 종료 시 테스터가 형성한 거래는 고려되지 않았습니다(실행당 하나). 그래서: 10에서 100까지의 첫 번째 일련의 테스트는 10단계로 거래되며 테스트 시간이 짧기 때문에 특별히 관심이 없습니다. 5359에서 6453까지의 틱 생성 시간. 다음으로, 100에서 1000까지의 시리즈는 100 단계로 거래됩니다(100에 대한 결과는 이전 시리즈에서 가져옴). 거래 시간, ms 총 시간, ms 예상 xlsx 보고서 생성 시간, s 노트 100 6359 6813 5 5초 미만 200 6172 6594 5 300 6875 7375 7 400 5734 6094 십 500 6109 6562 십사 600 6281 6687 17 700 8016 8563 23 800 7281 7719 28 900 9047 9610 35 1000 8453 8812 44 일반적으로 모든 것이 좋지만 보고서 구성에 문제가 나타나기 시작합니다. Errors, bugs, questions 'CopyTicks' 테스트 지그재그 표시기 및 신경망 [삭제] 2010.11.30 06:00 #2128 Ashes : 모든 실행은 정상 모드에서 Alpari-Demo 데이터, GPBUSD M1, 기간 10/04/2010-11/05/2010(1521376 틱, 34194 막대)에서 수행되었습니다. 보증금 1000000USD? 이것은 문제가 되지 않으며, 필요한 양은 손으로 운전할 수 있습니다. Andrey Sharov 2010.11.30 06:09 #2129 최종 시리즈(이 하드웨어에서 추가 확인은 나에게 너무 가혹합니다.) 1000에서 10000까지 1000씩 증가: Rosh 가 의심했던 브레이크가 여기에서 모든 영광으로 나타납니다. 거래 시간, ms 총 시간, ms 예상 xlsx 보고서 생성 시간, s 노트 1000 8453 8812 442000년 26750 27266 1593000 60782 61141 355 ** 4000 125469 171391 480 480초 이상 ** 5000 414609 459281 데이터가 없습니다 4,000개 이상의 거래 실행에 대한 보고서 생성이 수행되지 않았습니다. 6000 600610 601094 데이터가 없습니다7000 648234 675576 데이터가 없습니다 ** 8000 1082437 1082796 데이터가 없습니다9000 1465203 1508359 데이터가 없습니다10000 1988031 2012500 데이터가 없습니다 Rosh 를 바꾸어 말하면 다이어그램에서 볼 수 있듯이 TRADS 수에 대한 테스트 시간의 의존성은 엄격하게 선형적이지 않습니다. 오히려 선형적이지 않습니다. 5000과 6000에서의 결과는 다소 과대평가될 가능성이 있지만 추세는 가시적입니다. 결과는 실제로 분석에 시간을 소비하지 않고 지표를 사용하지 않는 가장 단순한 Expert Advisor에서 얻은 것임을 상기시켜 드리겠습니다. 비교하려고: Windows 7 시스템에서 10,000번의 거래로 이 테스트를 실행한 Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz, 2038MB(PR111)는 472866ms가 걸렸습니다. 위와 같은 점을 감안할 때 15분의 장벽과 테스터의 특성(딜이 충분했다면)으로 인해 2010년 우승 후보 중 일부가 부당하게 탈락했을 가능성이 있다. ** - 테스트 완료 후 여러 번 테스트를 진행했을 때 거래내역이 표시된 심볼 차트가 출력되지 않았습니다. 그림에서 알 수 있듯이 3개의 코어만 작동하고 테스트 과정에서 작업에 참여하는 코어의 수가 점차적으로 0으로 떨어지는 상황을 두 번 이상 접한 적이 있으며 그 후 모두 한 번에 작동하기 시작했습니다. , 즉. 작업에 다운타임이 있는데 해제된 코어가 즉시 작동을 시작하지 않는 이유는 무엇입니까?
다음 세대 계산을 시작하려면 먼저 현재 세대를 처리해야 합니다. 현재 세대의 모든 실행은 최상의 것을 선택하고 최상의 유전 작업 사이에서 실행하기 위해 완료되어야 합니다. 그래야만 다음 세대가 작동할 수 있습니다.
현재 생성을 처리하기 전에 계산해야 할 누락된 결과가 여러 개 남아 있는 경우 해제된 테스트 에이전트가 작동하지 않습니다.
EventSetTimer( )에서 설정할 수 있는 최대 시간은 얼마입니까?
INT_MAX ? 제 생각에는 아닙니다. 스스로 탐색하고 싶지 않지만 도움이 없습니다.
최대 2,147,483초(35,791분, 596시간 또는 24일에 해당)를 설정할 수 있습니다. 테스터에서 타이머는 다르게 처리됩니다.
반론. 타이머를 24일로 설정한 이유는 무엇입니까?
거기에 따라 1초에서 10년 정도의 시간이 지나면 오픈 후 포지션을 닫고 싶습니다.
이렇게 해봤다.
request.type_time= ORDER_TIME_SPECIFIED ; // 주문은 만료일까지 유효합니다.
요청.만료=1; //또는 TimeCurrent()+시간; (정수 시간=1;)
초와 함께 작동하지 않습니다.
EventSetTimer( )를 통해 이 문제를 우회했습니다. 24일 제한도 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 타이머에서 그런 더러운 트릭을 기대하지 않았다는 것입니다. 경고해야 합니다. 확인.
그건 그렇고, 타이머의 시간은 실제 달력 시간입니까 아니면 거래 시간입니까? 즉, 타이머에 주말이 지난 직후에 얼마나 똑딱거리는가?
다시 말하지만, 터미널과 서버 간의 연결이 부분적으로 끊어지는 경우가 수정되었습니다. Build 360. 견적이 들어오지 않지만 거래 시간과 거래량이 업데이트됩니다. 연결 상태 표시기는 회색 섹터가 있는 회전하는 원이 있습니다. 메시지 로그에서:
2010.11.29 18:03:03 거래 '630031' : 거래 #2107036 1.55387에 0.10 GBPUSD 구매 완료(주문 #2157432 기준)
2010.11.29 18:00:02 '630031' 거래 : 거래 #2106895 1.55341에 0.10 GBPUSD 구매 완료(주문 #2157265 기준)
2010.11.29 17:07:49 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증
2010.11.29 17:07:47 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김
2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': 거래가 비활성화되었습니다 - 투자자 모드
2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': MetaQuotes Software Corp.와 동기화된 단말
2010.11.29 16:10:47 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증
2010.11.29 16:10:45 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김
"터미널이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화됨"이라는 메시지가 없습니다. 17:07:49 이후, 동시에 새로운 거래가 보고되었습니다.
Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок . Тогда можно сравнивать.
테스트 시스템(그것이 무엇인가!): Windows XP SP3, Pentium 4, 3GHz, 1.25Gb 메모리
모든 실행은 정상 모드에서 Alpari-Demo 데이터, GPBUSD M1, 기간 04.10.2010-05.11.2010(1521376 틱, 34194 막대)에서 수행되었습니다. 각 틱, 예치금 10000USD(그런데 1000000USD의 예치금을 어디에서 얻었습니까? ? 내 목록은 100000으로 끝납니다), 1:100을 활용합니다. 설계를 단순화하기 위해 Alpari-Demo 계정의 기능을 사용하는 Expert Advisor가 구축되었습니다. 각 틱에 대해 EA는 매개변수를 통해 지정된 거래 수에 도달할 때까지 한 방향으로 0.1랏 크기의 주문을 열고 나머지 틱은 건너뜁니다. 따라서 거래 횟수의 영향이 최소화됩니다(테스트 데이터에 대한 모든 실행에서 1개의 거래가 획득됨). 그 과정에서 각 실행이 끝날 때 Open XML 형식으로 보고서를 생성하는 대략적인 시간이 기록되었습니다(인내 한계를 초과할 때까지). 테스트 종료 시 테스터가 형성한 거래는 고려되지 않았습니다(실행당 하나).
10에서 100까지의 첫 번째 일련의 테스트는 10단계로 거래되며 테스트 시간이 짧기 때문에 특별히 관심이 없습니다. 5359에서 6453까지의 틱 생성 시간.
다음으로, 100에서 1000까지의 시리즈는 100 단계로 거래됩니다(100에 대한 결과는 이전 시리즈에서 가져옴).
일반적으로 모든 것이 좋지만 보고서 구성에 문제가 나타나기 시작합니다.
모든 실행은 정상 모드에서 Alpari-Demo 데이터, GPBUSD M1, 기간 10/04/2010-11/05/2010(1521376 틱, 34194 막대)에서 수행되었습니다. 보증금 1000000USD?
최종 시리즈(이 하드웨어에서 추가 확인은 나에게 너무 가혹합니다.) 1000에서 10000까지 1000씩 증가:
Rosh 가 의심했던 브레이크가 여기에서 모든 영광으로 나타납니다.
Rosh 를 바꾸어 말하면 다이어그램에서 볼 수 있듯이 TRADS 수에 대한 테스트 시간의 의존성은 엄격하게 선형적이지 않습니다. 오히려 선형적이지 않습니다.
5000과 6000에서의 결과는 다소 과대평가될 가능성이 있지만 추세는 가시적입니다.
결과는 실제로 분석에 시간을 소비하지 않고 지표를 사용하지 않는 가장 단순한 Expert Advisor에서 얻은 것임을 상기시켜 드리겠습니다.
Windows 7 시스템에서 10,000번의 거래로 이 테스트를 실행한 Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz, 2038MB(PR111)는 472866ms가 걸렸습니다.
위와 같은 점을 감안할 때 15분의 장벽과 테스터의 특성(딜이 충분했다면)으로 인해 2010년 우승 후보 중 일부가 부당하게 탈락했을 가능성이 있다.
** - 테스트 완료 후 여러 번 테스트를 진행했을 때 거래내역이 표시된 심볼 차트가 출력되지 않았습니다.
Это не проблема, нужная сумма может быть вбита руками.