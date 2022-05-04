오류, 버그, 질문 - 페이지 209 1...202203204205206207208209210211212213214215216...3184 새 코멘트 KSE 2010.11.26 23:22 #2081 어드바이저 다운로드 방법을 알려주세요 [삭제] 2010.11.27 05:27 #2082 KSE : 어드바이저 다운로드 방법을 알려주세요 Expert Advisors는 Editor(Tools -> Code Base) 또는 이 포털의 Code Base 섹션에서 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 Expert Advisors는 \MQL5\Experts 디렉토리에 있어야 합니다. 표시기는 여기에 있습니다 - \MQL5\Indicators 여기 라이브러리 - \MQL5\Libraries 여기에 있는 스크립트 - \MQL5\Scripts 추신 어드바이저(어드바이저 뿐만 아니라)가 에디터에서 로드되는 경우, 그 자체가 올바른 디렉토리에 있어야 합니다. Voodoo_King 2010.11.27 11:08 #2083 개발자 여러분! 음, 테스터/옵티마이저의 최적화 작업을 하고 있습니다. 작동이 불가능하도록 브레이크!!! MT5의 개선과 새로운 기능을 간절히 바랐지만, 현실은 그런 기능이 있는 것 같지만(소수지만) 사용할 수 없습니다. 게다가, 결함과 끔찍한 브레이크의 결함 ... 플랫폼에 대한 진정한 실망과 내가 유일한 사람이 아니라고 생각합니다 ... Build 360: Run Single Test 메뉴 항목은 최적화가 완료된 후 활성화되지 않습니다(그림 참조). 펜으로 실행 매개 변수를 운전하는 것만으로는 충분하지 않았습니다))) Renat Fatkhullin 2010.11.27 13:50 #2084 Voodoo_King : 개발자 여러분! 음, 테스터/옵티마이저의 최적화 작업을 하고 있습니다. 작동이 불가능하도록 브레이크!!! MT5의 개선과 새로운 기능을 간절히 바랐지만, 현실은 그 기능이 있는 것 같지만(적지만) 사용할 수 없습니다. 속도를 평가할 수 있도록 테스트의 세부 정보를 제공하십시오. 계산 된 틱 수를 나타내는 로그의 계산량에주의하십시오. 일반적으로 수천만 개의 진드기가 있습니다. Expert Advisor의 코드를 작성하는 동안 "이 줄은 10-20-50-100백만 번 호출될 것"이라고 확실히 생각하고 그에 따라 코드를 최적화해야 합니다. 기적은 일어나지 않습니다. 엄청난 양의 데이터에는 적절한 리소스가 필요합니다. MetaTrader 5에서는 로컬 및 원격 테스트 에이전트를 통해 거래 전략 테스터 역량의 수평 확장을 가능하게 했습니다. 빌드할 때마다 테스터의 속도가 빨라집니다. 성능을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 게다가, 결함과 끔찍한 브레이크의 결함 ... 플랫폼에 대한 진정한 실망과 내가 유일한 사람이 아니라고 생각합니다 ... Build 360: Run Single Test 메뉴 항목은 최적화가 완료된 후 활성화되지 않습니다(그림 참조). 펜으로 실행 매개 변수를 운전하는 것만으로는 충분하지 않았습니다))) 최적화가 아직 완료되지 않았기 때문에 단일 테스트를 실행하는 명령이 여전히 차단되었을 수 있습니다. 다시 확인 해주세요. 방금 직접 확인했습니다. 테스트가 완료되는 즉시 단일 테스트 팀이 잠금 해제됩니다. MetaTrader 5 거래 전략 야심찬 아이디어!!! 성공적인 자동 거래 시스템을 Renat Fatkhullin 2010.11.27 16:24 #2085 Ashes : 빌드 360. 테스터에 "테스터 에이전트가 실패했습니다"라는 메시지가 여러 번 표시되었습니다. 실수로 3000에서 일반 포트에 서비스로 로컬 에이전트를 설치했습니까? 로컬 컴퓨터에 로컬 에이전트를 수동으로 설치할 필요가 없습니다. 에이전트 목록의 스크린샷을 제공하십시오. Renat Fatkhullin 2010.11.27 16:29 #2086 Ashes : "되기"처럼! 다음에 테스터를 사용하면 이력을 수정할 수 있습니다(특히 지금은 완전한 부재에서 비뚤어진 데이터에 이르기까지 서로 다른 DC에 대해 많은 단점이 있는 경우). 사용자는 그에게 떨어진 행복을 이해하지 못합니다! 설정에서 "I DON'T WANT, I want only at the request of user or Expert/script/indicator" 확인란을 추가합니다. 그리고 "나는 MT5 자동 업데이트를 강제하고 싶지 않습니다"도 마찬가지입니다. 10년 동안 거래 플랫폼을 개발하지 않았다면 우리는 그런 틱을 할 수 있었습니다. 그러나 우리의 경험은 업데이트를 비활성화하거나 기록의 수동 다운로드를 설정하는 것이 절대 불가능하다는 것을 분명히 보여줍니다. Sergey Gritsay 2010.11.27 16:39 #2087 Renat : 10년 동안 거래 플랫폼을 개발하지 않았다면 우리는 그런 틱을 할 수 있었습니다. 그러나 우리의 경험은 업데이트를 비활성화하거나 기록의 수동 다운로드를 설정하는 것이 절대 불가능하다는 것을 분명히 보여줍니다. 그리고 이것은 어떻습니까? 어드바이저가 실행 중일 때 이 메시지가 나타나면 수동으로 작업을 선택할 때까지, 그리고 오랫동안 컴퓨터 근처에 있지 않으면 터미널이 작동하지 않습니다. 모든 칸. Andrey Sharov 2010.11.27 16:57 #2088 Renat : 실수로 3000에서 일반 포트에 서비스로 로컬 에이전트를 설치했습니까? 로컬 컴퓨터에 로컬 에이전트를 수동으로 설치할 필요가 없습니다. 에이전트 목록의 스크린샷을 제공하십시오. C:\Program Files\MetaTrader 5\tester 폴더의 내용은 다음과 같습니다. 2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> . 2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> .. 2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> 로그 2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> 에이전트-127.0.0.1-3000 2010년 10월 30일 오후 5시 55분 <DIR> 관리자 2010년 10월 30일 오후 5시 55분 <DIR> 에이전트-0.0.0.0-2000 2010년 11월 8일 11시 13분 454 MACD Sample.set 2010년 11월 16일 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set 2010년 11월 12일 04:20 422 is7n_trend.set 2010년 11월 26일 01:36 <DIR> 라이브 업데이트 이전에는 이전 빌드 중 하나에서 테스터의 작동 불능을 처리하기 위해 로컬 에이전트를 설치하려는 시도가 있었습니다. 이것은 귀하의 10년 경험의 복제본이며 강제 업데이트를 비활성화하는 것을 절대적으로 거부합니다. ;) Errors, bugs, questions 실수 번호 6 성배가 아니라 그냥 평범한 Yedelkin 2010.11.27 17:07 #2089 sergey1294 : 그리고 이것은 어떻습니까? 어드바이저가 실행 중일 때 이 메시지가 나타나면 수동으로 작업을 선택할 때까지, 그리고 오랫동안 컴퓨터 근처에 있지 않으면 터미널이 작동하지 않습니다. 모든 칸. 그런 것을 본 적이 없습니다. 업데이트 도착에 대한 메시지가 표시되면 터미널 과 테스터는 정상 모드에서 계속 작동했습니다. 때로는 몇 시간 동안. Renat Fatkhullin 2010.11.27 17:08 #2090 sergey1294 : 그리고 이것은 어떻습니까? 어드바이저가 실행 중일 때 이 메시지가 나타나면 수동으로 작업을 선택할 때까지, 그리고 오랫동안 컴퓨터 근처에 있지 않으면 터미널이 작동하지 않습니다. 모든 칸. 이 창은 정보 제공용이며 비모달이며 GUI를 차단하지 않습니다. 표시되면 프로그램의 다른 창을 제어하고 다른 대화 상자(예: 거래)를 호출하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 물론 이 창은 Expert Advisors 또는 스크립트의 작업을 어떤 식으로든 차단하지 않습니다. 그들은 터미널의 모든 기능을 사용하여 계속 작동합니다. 1...202203204205206207208209210211212213214215216...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어드바이저 다운로드 방법을 알려주세요
Expert Advisors는 Editor(Tools -> Code Base) 또는 이 포털의 Code Base 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
그런 다음 Expert Advisors는 \MQL5\Experts 디렉토리에 있어야 합니다.
표시기는 여기에 있습니다 - \MQL5\Indicators
여기 라이브러리 - \MQL5\Libraries
여기에 있는 스크립트 - \MQL5\Scripts
추신
어드바이저(어드바이저 뿐만 아니라)가 에디터에서 로드되는 경우, 그 자체가 올바른 디렉토리에 있어야 합니다.
개발자 여러분!
음, 테스터/옵티마이저의 최적화 작업을 하고 있습니다. 작동이 불가능하도록 브레이크!!!
MT5의 개선과 새로운 기능을 간절히 바랐지만, 현실은 그런 기능이 있는 것 같지만(소수지만) 사용할 수 없습니다.
게다가, 결함과 끔찍한 브레이크의 결함 ... 플랫폼에 대한 진정한 실망과 내가 유일한 사람이 아니라고 생각합니다 ...
Build 360: Run Single Test 메뉴 항목은 최적화가 완료된 후 활성화되지 않습니다(그림 참조). 펜으로 실행 매개 변수를 운전하는 것만으로는 충분하지 않았습니다)))
속도를 평가할 수 있도록 테스트의 세부 정보를 제공하십시오.
계산 된 틱 수를 나타내는 로그의 계산량에주의하십시오. 일반적으로 수천만 개의 진드기가 있습니다.
Expert Advisor의 코드를 작성하는 동안 "이 줄은 10-20-50-100백만 번 호출될 것"이라고 확실히 생각하고 그에 따라 코드를 최적화해야 합니다.
기적은 일어나지 않습니다. 엄청난 양의 데이터에는 적절한 리소스가 필요합니다. MetaTrader 5에서는 로컬 및 원격 테스트 에이전트를 통해 거래 전략 테스터 역량의 수평 확장을 가능하게 했습니다.
빌드할 때마다 테스터의 속도가 빨라집니다. 성능을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
최적화가 아직 완료되지 않았기 때문에 단일 테스트를 실행하는 명령이 여전히 차단되었을 수 있습니다. 다시 확인 해주세요.
방금 직접 확인했습니다. 테스트가 완료되는 즉시 단일 테스트 팀이 잠금 해제됩니다.
빌드 360. 테스터에 "테스터 에이전트가 실패했습니다"라는 메시지가 여러 번 표시되었습니다.
실수로 3000에서 일반 포트에 서비스로 로컬 에이전트를 설치했습니까? 로컬 컴퓨터에 로컬 에이전트를 수동으로 설치할 필요가 없습니다.
에이전트 목록의 스크린샷을 제공하십시오.
"되기"처럼! 다음에 테스터를 사용하면 이력을 수정할 수 있습니다(특히 지금은 완전한 부재에서 비뚤어진 데이터에 이르기까지 서로 다른 DC에 대해 많은 단점이 있는 경우).
사용자는 그에게 떨어진 행복을 이해하지 못합니다! 설정에서 "I DON'T WANT, I want only at the request of user or Expert/script/indicator" 확인란을 추가합니다. 그리고 "나는 MT5 자동 업데이트를 강제하고 싶지 않습니다"도 마찬가지입니다.
10년 동안 거래 플랫폼을 개발하지 않았다면 우리는 그런 틱을 할 수 있었습니다.
그러나 우리의 경험은 업데이트를 비활성화하거나 기록의 수동 다운로드를 설정하는 것이 절대 불가능하다는 것을 분명히 보여줍니다.
실수로 3000에서 일반 포트에 서비스로 로컬 에이전트를 설치했습니까? 로컬 컴퓨터에 로컬 에이전트를 수동으로 설치할 필요가 없습니다.
에이전트 목록의 스크린샷을 제공하십시오.
C:\Program Files\MetaTrader 5\tester 폴더의 내용은 다음과 같습니다.
2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> .
2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> ..
2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> 로그
2010년 10월 30일 오후 2시 35분 <DIR> 에이전트-127.0.0.1-3000
2010년 10월 30일 오후 5시 55분 <DIR> 관리자
2010년 10월 30일 오후 5시 55분 <DIR> 에이전트-0.0.0.0-2000
2010년 11월 8일 11시 13분 454 MACD Sample.set
2010년 11월 16일 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
2010년 11월 12일 04:20 422 is7n_trend.set
2010년 11월 26일 01:36 <DIR> 라이브 업데이트
이전에는 이전 빌드 중 하나에서 테스터의 작동 불능을 처리하기 위해 로컬 에이전트를 설치하려는 시도가 있었습니다. 이것은 귀하의 10년 경험의 복제본이며 강제 업데이트를 비활성화하는 것을 절대적으로 거부합니다. ;)
이 창은 정보 제공용이며 비모달이며 GUI를 차단하지 않습니다.
표시되면 프로그램의 다른 창을 제어하고 다른 대화 상자(예: 거래)를 호출하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
물론 이 창은 Expert Advisors 또는 스크립트의 작업을 어떤 식으로든 차단하지 않습니다. 그들은 터미널의 모든 기능을 사용하여 계속 작동합니다.