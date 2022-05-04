오류, 버그, 질문 - 페이지 206 1...199200201202203204205206207208209210211212213...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.11.25 16:27 #2051 Ashes : 유죄, 테스터를 의미했습니다. 그는 그런 행동을 개의치 않을 것입니다. 테스터는 추가 히스토리를 다운로드하지 않고 사용하는 히스토리만 다운로드하며 지난번에 새 실행에서 이미 다운로드한 경우 다운로드하지 않습니다. [삭제] 2010.11.25 16:31 #2052 Olegts : 그렇다면 DC는 2010년 8월부터 과거 데이터를 시간별 및 일별 막대로 압축하는 이유는 무엇입니까? 이것은 MT5 광고 방지이며, 클라이언트의 사람을 다운로드하고, 기록을 업로드하고, 테스터에서 전략을 테스트하기로 결정하고, 8월까지 한 가지를 보여줍니다. 2010년, 그리고 완전히 다른 시간과 설정하지 않은 기간 이후 - 아무 것도 변경되지 않습니다. 그리고 친구는 귀하의 메타 트레이더에서 거래하는 것이 불가능하다고 결정할 것입니다. 생각할 가치가... 히스토리 형성은 MT5 문제가 아닙니까(아니면 제가 틀렸나요)? 정확히는 특정 DC나 은행의 문제이자 과제... Oleg Tsarkov 2010.11.25 16:37 #2053 Interesting : 히스토리 형성은 MT5 문제가 아닙니까(아니면 제가 틀렸나요)? 정확히는 특정 DC나 은행의 문제이자 과제... 나는 Foma에 대해 이야기하고 있고 당신은 Yerema에 대해 이야기합니다. 예, 이것은 MT5 문제가 아니지만 이해하지 않고 그들은 다른 결정을 내릴 것입니다. 책에서 한 가지를 말하고 있기 때문입니다(분 시간 프레임이 나머지 형성의 기초 ) 그러나 실제로는 쓰레기로 판명되었습니다. 그렇군요 지루하지 않게 닥치고 있습니다... 홍수에 대해 사과드립니다... Renat Fatkhullin 2010.11.25 16:43 #2054 차트 기록을 다운로드하는 것은 전적으로 브로커의 몫입니다. 우리는 다른 사람의 서버에 있는 기록의 양과 질에 대해 책임을 질 수 없습니다. 우리 측에서는 기록 동기화를 위한 모든 기능(최대 원버튼 솔루션)이 있습니다. 모든 브로커는 무료이며 데모 서버에서 스토리를 동기화할 수 있습니다. Renat Fatkhullin 2010.11.25 16:49 #2055 Ashes : 유죄, 테스터를 의미했습니다. 그는 그런 행동을 개의치 않을 것입니다. 테스터는 Expert Advisor에서 명시적으로 사용되는 경우에만 자체 기호 및 기타 기호를 업로드합니다. 테스트 거래 전략을 사용하는 경우 트래픽에 대한 질문이 없어야 합니다. 정보 - 10년 동안의 EURUSD 네트워크 트래픽 기록은 10~13MB가 소요됩니다. 전송하는 동안 히스토리는 동일한 데이터의 1:3 ZIP 압축보다 훨씬 높은 1:13의 압축 비율로 특수 알고리즘에 의해 압축됩니다. 10년 동안 10개의 외환 기호를 네트워크를 통해 다운로드하려면 약 130MB의 압축 기록이 필요합니다. 펌핑량은 터미널의 트래픽 카운터에서 쉽게 제어할 수 있습니다. 그 결과 압축된 기록은 액세스 속도를 높이기 위해 클라이언트 측에서 압축이 풀립니다. 압축을 푼 데이터의 양을 두려워할 필요가 없습니다. 이는 네트워크를 통해 전송되는 데이터와 결코 같지 않습니다. "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history" 폴더에서 모든 기호를 삭제합니다. 나는 Alpari-Demo에 연결합니다(5개의 차트가 터미널에 열려 있습니다: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1). 몇 분 후 나는 그림을 관찰합니다(스토리 다운로드는 여전히 진행 중입니다). 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> AUDCAD 2010년 11월 25일 08:29 PM <DIR> AUDCHF 2010년 11월 25일 08:29 PM <DIR> AUDJPY 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> AUDNZD 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> AUDUSD 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> EURAUD 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> EURGBP 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> EURJPY 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> EURUSD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> GBPJPY 2010년 11월 25일 20:36 <DIR> GBPUSD 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> USDCAD 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> USDCHF 2010년 11월 25일 20:35 <DIR> USDJPY 0 파일 0 바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1개 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1개 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> .. 25.11.2010 20:45 7 744 650 2004.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:45 27 994 074 2005.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:43 28 467 924 2006.hcc !!! ???? 25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!! ???? 25.11.2010 20:40 31 124 996 2008.hcc !!! ???? 25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:45 19 009 829 2010.hcc 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 8개 파일 174,238,003바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD 2010년 11월 25일 오후 8시 36분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:36 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 11 643 999 1999.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:30 14 114 994 2000.hcc 2010년 11월 25일 20:31 15 196 758 2001.hcc 2010년 11월 25일 20:31 15 674 883 2002.hcc 2010년 11월 25일 20:32 16 044 558 2003.hcc 2010년 11월 25일 20:32 15 658 379 2004.hcc 2010년 11월 25일 20:33 14 047 001 2005.hcc 2010년 11월 25일 20:34 14 095 095 2006.hcc 2010년 11월 25일 20:34 13 653 648 2007.hcc 2010년 11월 25일 20:35 14 949 519 2008.hcc 2010년 11월 25일 20:37 16 436 447 2009.hcc 2010년 11월 25일 20:39 15 137 497 2010.hcc 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 13개 파일 176 653 210바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD 2010년 11월 25일 오후 8시 29분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:29 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 1 파일 432바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:45 <DIR> .. 25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:45 29 284 854 2005.hcc 2010년 11월 25일 20:43 27 118 986 2006.hcc 2010년 11월 25일 20:41 25 807 886 2007.hcc 2010년 11월 25일 20:40 30 017 634 2008.hcc 2010년 11월 25일 20:36 40 722 197 2009.hcc 2010년 11월 25일 20:45 19 052 764 2010.hcc 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 8개 파일 181,576,673바이트 폴더 내용 C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY 2010년 11월 25일 오후 8시 35분 <DIR> . 2010년 11월 25일 20:35 <DIR> .. 2010년 11월 25일 20:30 13 321 824 1999.hcc !!! ???? 2010년 11월 25일 20:30 14 870 679 2000.hcc 2010년 11월 25일 20:31 15 988 083 2001.hcc 2010년 11월 25일 20:32 16 183 428 2002.hcc 2010년 11월 25일 20:32 16 278 648 2003.hcc 2010년 11월 25일 20:33 15 826 002 2004.hcc 2010년 11월 25일 20:33 14 135 874 2005.hcc 2010년 11월 25일 20:34 14 415 090 2006.hcc 2010년 11월 25일 20:34 14 566 246 2007.hcc 2010년 11월 25일 20:35 15 742 735 2008.hcc 2010년 11월 25일 20:36 16 502 892 2009.hcc 2010년 11월 25일 20:36 15 130 653 2010.hcc 2010년 11월 25일 20:29 432 ticks.dat 13개 파일 182,962,586바이트 총 파일: 52개 파일 715 434 792바이트 44개 폴더 2 857 349 120바이트 여유 공간 귀하의 진술이 현실과 일치하지 않는 것(일부는 일부일지라도). Errors, bugs, questions 눈사태 Strategic foresight systems Andrey Sharov 2010.11.25 20:55 #2059 MQ의 누군가가 스크린샷을 요청했습니다(작업 표시줄에 MT5 없음). 유지하다: Dmitriy Skub 2010.11.25 20:57 #2060 여기에서는 거의 아무 것도 하지 않는 간단한 표시기입니다. #property indicator_chart_window //--------------------------------------------------------------------- //===================================================================== // Внешние задаваемые параметры: //===================================================================== input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER ; input int UpDownBorderShift = 1 ; input int LeftRightBorderShift = 1 ; input color TitlesColor = LightCyan ; //--------------------------------------------------------------------- int OnInit ( ) { Print ( "OnInit( ) -> Создание..." ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[ ] ) { return ( rates_total ); } void OnDeinit ( const int _reason ) { Print ( "OnDeinit( ) -> Удаление..." ); } //--------------------------------------------------------------------- 질문은 다음과 같습니다. 이것이 의도한 방식입니다. 입력 매개변수를 변경하기 위해 창을 호출하고 아무 것도 변경하지 않고 OK 버튼 을 누르면 OnDeInit 는 호출되지 않지만 OnInit 는 ??? 동시에 OnInit 는 긴 지연(최대 20초)으로 호출됩니다. 속도가 느려지 는 것은 Print 함수 의 출력일 뿐입니까, 아니면 OnInit 호출 시 실제 지연인가요 ??? 입력 매개변수를 변경하기 위해 창을 호출하고 아무 것도 변경하지 않고 탭을 전환한 다음 확인 버튼 을 클릭하면 OnDeInit 가 호출됩니다. 왜 ??? 입력 매개변수의 변경 사항 추적을 구현하려고 시도한 것 같습니다 ... 그렇다면 DC는 2010년 8월부터 과거 데이터를 시간별 및 일별 막대로 압축하는 이유는 무엇입니까? 이것은 MT5 광고 방지이며, 클라이언트의 사람을 다운로드하고, 기록을 업로드하고, 테스터에서 전략을 테스트하기로 결정하고, 8월까지 한 가지를 보여줍니다. 2010년, 그리고 완전히 다른 시간과 설정하지 않은 기간 이후 - 아무 것도 변경되지 않습니다. 그리고 친구는 귀하의 메타 트레이더에서 거래하는 것이 불가능하다고 결정할 것입니다. 생각할 가치가...
차트 기록을 다운로드하는 것은 전적으로 브로커의 몫입니다. 우리는 다른 사람의 서버에 있는 기록의 양과 질에 대해 책임을 질 수 없습니다.
우리 측에서는 기록 동기화를 위한 모든 기능(최대 원버튼 솔루션)이 있습니다. 모든 브로커는 무료이며 데모 서버에서 스토리를 동기화할 수 있습니다.
테스터는 Expert Advisor에서 명시적으로 사용되는 경우에만 자체 기호 및 기타 기호를 업로드합니다.
테스트 거래 전략을 사용하는 경우 트래픽에 대한 질문이 없어야 합니다. 정보 - 10년 동안의 EURUSD 네트워크 트래픽 기록은 10~13MB가 소요됩니다. 전송하는 동안 히스토리는 동일한 데이터의 1:3 ZIP 압축보다 훨씬 높은 1:13의 압축 비율로 특수 알고리즘에 의해 압축됩니다. 10년 동안 10개의 외환 기호를 네트워크를 통해 다운로드하려면 약 130MB의 압축 기록이 필요합니다. 펌핑량은 터미널의 트래픽 카운터에서 쉽게 제어할 수 있습니다.
그 결과 압축된 기록은 액세스 속도를 높이기 위해 클라이언트 측에서 압축이 풀립니다. 압축을 푼 데이터의 양을 두려워할 필요가 없습니다. 이는 네트워크를 통해 전송되는 데이터와 결코 같지 않습니다.
나는 Foma에 대해 이야기하고 있고 당신은 Yerema에 대해 이야기합니다. 예, 이것은 MT5 문제가 아니지만 이해하지 않고 그들은 다른 결정을 내릴 것입니다. 책에서 한 가지를 말하고 있기 때문입니다(분 시간 프레임이 나머지 형성의 기초 ), 그러나 실제로는 쓰레기로 판명되었습니다. 그럼요, 지루하지 않게 닥치고 있어요... 홍수에 대해 사과드립니다...
그런 의도였을 수도 있겠지만... 저는 본격적인 실험(빌드 358)을 하고 있습니다.
MQ의 누군가가 스크린샷을 요청했습니다(작업 표시줄에 MT5 없음). 유지하다:
질문은 다음과 같습니다.
입력 매개변수의 변경 사항 추적을 구현하려고 시도한 것 같습니다 ...
IMHO, 사용자가 입력 매개변수를 변경했는지 여부에 관계없이 OnDeInit - OnInit 쌍을 호출하거나 항상 호출해야 합니다. 프로그래머의 임무는 이것을 이해하는 것입니다.
또는 사용자가 탭에서 아무 것도 변경하지 않은 경우 하나 또는 다른 함수를 호출하지 마십시오. 그런 다음 변경 사항이 있는지 정성적으로 모니터링해야 합니다.