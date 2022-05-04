오류, 버그, 질문 - 페이지 103 1...96979899100101102103104105106107108109110...3184 새 코멘트 Test Account 2010.08.20 13:53 #1021 Dmitriy2 : 툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요. 이것에 대해 이야기하고 있습니까? Дмитрий 2010.08.20 14:14 #1022 alexvd : 이것에 대해 이야기하고 있습니까? 네 감사합니다 몇 번을 찾아봐도 안나오더라구요... Evgeniy Trofimov 2010.08.20 17:29 #1023 Rosh : 문제 는 OrderCalcMargin () 함수가 주어진 거래량으로 포지션을 여는 https://www.mql5.com/en/docs/trading 거래 기능 그룹에 포함되어 있다는 것입니다. 그리고 SymbolInfoDouble 함수( _Symbol ,SYMBOL_MARGIN_INITIAL)가 0 을 반환하는 이유는 무엇입니까? Sergey Gritsay 2010.08.20 17:34 #1024 EvgeTrofi : 그리고 SymbolInfoDouble 함수( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL )가 0 을 반환하는 이유는 무엇입니까? 이 함수는 교환 상품을 위한 것이고 외환의 경우 0을 반환하기 때문입니다. Mykola Demko 2010.08.20 17:38 #1025 lifebdate는 업데이트가 안되고 마지막 인스톨러 다운 후 설치가 안되어 306빌드로 앉아있습니다. :에 대한( Shl, 그건 그렇고, 306 빌드는 최고의 액세스 포인트 Access Point 4 USA를 결정하고 (아마도 도움이 될 것입니다) 아시아 서버는 목록에 없습니다. Renat Fatkhullin 2010.08.20 18:44 #1026 Urain : lifebdate는 업데이트가 안되고 마지막 인스톨러 다운 후 설치가 안되어 306빌드로 앉아있습니다. :에 대한( 업데이트를 확인하도록 강제하려면 터미널을 닫고 /config/terminal.ini 구성 파일의 [LiveUpdate] 블록에서 LastTime 줄을 삭제하고 터미널을 시작합니다 . 파일은 유니코드이며 메모장에서 편집할 수 있습니다. Shl, 그건 그렇고, 306 빌드는 최고의 액세스 포인트 Access Point 4 USA를 결정하고 (아마도 도움이 될 것입니다) 아시아 서버는 목록에 없습니다. 설치 프로그램을 언제 다운로드 했습니까? 최신 설치 프로그램을 다운로드하고 다시 시도하십시오. 방금 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다. 또한 미국, 유럽, 아시아의 CDN 서버 통계를 확인했습니다. 모두 작동하고 중단 없이 매일 수백 개의 배포판을 발행합니다. Mykola Demko 2010.08.20 18:50 #1027 Renat : 설치 프로그램을 언제 다운로드 했습니까? 최신 설치 프로그램을 다운로드하고 다시 시도하십시오. 방금 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다. 또한 미국, 유럽, 아시아의 CDN 서버 통계를 확인했습니다. 모두 작동하고 중단 없이 매일 수백 개의 배포판을 발행합니다. 설치 프로그램은 오늘 약 17시간(포럼 시간) 동안 다운로드되었습니다. 그건 그렇고, 당신은 64 비트 버전을 가지고 있고 저는 32 비트 시스템을 가지고 있습니다. Renat Fatkhullin 2010.08.20 18:56 #1028 Urain : 설치 프로그램은 오늘 약 17시간(포럼 시간) 동안 다운로드되었습니다. 그건 그렇고, 당신은 64 비트 버전을 가지고 있고 저는 32 비트 시스템을 가지고 있습니다. 당신의 연결 속도는 무엇입니까? 모든 것이 통신 품질에 심각한 문제가 있는 것처럼 보입니다. 명령 결과를 게시하십시오. tracert europe.cdn.metaquotes.net tracert usa.cdn.metaquotes.net tracert asia.cdn.metaquotes.net 다음과 같이 출력해야 합니다. С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ] с максимальным числом прыжков 30 : 1 < 1 мс < 1 мс < 1 мс xxxxx 2 12 ms 12 ms 17 ms xxxxx 3 14 ms 12 ms 12 ms xxxxx 4 14 ms 12 ms 12 ms xxxxx 5 98 ms 99 ms 102 ms lnn11-ge500. 501 .transtelecom.net [ 195.66 . 224.212 ] 6 93 ms 104 ms 97 ms 10 gigabitethernet1- 1 .core1.lon1.he.net [ 195.66 . 224.21 ] 7 166 ms 177 ms 174 ms 10 gigabitethernet4- 4 .core1.nyc4.he.net [ 72.52 . 92.241 ] 8 225 ms 224 ms 236 ms 10 gigabitethernet5- 3 .core1.lax1.he.net [ 72.52 . 92.226 ] 9 235 ms 237 ms 242 ms pacnet. 10 gigabitethernet2- 3 .core1.lax1.he.net [ 216.218 . 223.206 ] 10 327 ms 329 ms 329 ms gi6- 0 - 0 .cr1.nrt1.asianetcom.net [ 202.147 . 61.166 ] 11 389 ms 392 ms 389 ms po2- 0 - 1 .cr3.hkg3.asianetcom.net [ 202.147 . 0.42 ] 12 393 ms 398 ms 402 ms te2- 2 .gw1.hkg4.asianetcom.net [ 202.147 . 16.202 ] 13 460 ms 378 ms 379 ms PNT- 0079 .asianetcom.net [ 202.147 . 17.94 ] 14 396 ms 399 ms 396 ms vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [ 116.92 . 191.1 ] 15 401 ms 407 ms 399 ms 202.64 . 5.113 16 * 385 ms 384 ms v201.tmhs3501.pacific.net.hk [ 202.64 . 154.54 ] 17 398 ms 404 ms 402 ms asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ] Трассировка завершена. 첫 번째 경로 주소는 지울 수 있습니다. Mykola Demko 2010.08.20 19:13 #1029 다시 시도했지만 작동하지 않았습니다. 지난 번 usa.cdn에서 다운로드 단계를 통과한 다음 asia.cdn에서 다운로드 단계에서 떨어뜨렸습니다. 이제 usa.cdn asia.cdn이 europe.cdn을 우연히 발견했습니다. 다시 해볼게 (신은 삼위일체를 사랑해) Mykola Demko 2010.08.20 19:19 #1030 Renat : 연결 속도는 얼마입니까? 모든 것이 통신 품질에 심각한 문제가 있는 것처럼 보입니다. 명령 결과를 게시하십시오. 다음과 같이 출력해야 합니다. 첫 번째 경로 주소는 지울 수 있습니다. 소리, 어떤 프로그램에 이러한 명령을 내려야 합니까? tracert europe.cdn.metaquotes.net tracert usa.cdn.metaquotes.net tracert asia.cdn.metaquotes.net 1...96979899100101102103104105106107108109110...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요.
이것에 대해 이야기하고 있습니까?
이것에 대해 이야기하고 있습니까?
네 감사합니다
몇 번을 찾아봐도 안나오더라구요...
문제 는 OrderCalcMargin () 함수가 주어진 거래량으로 포지션을 여는 https://www.mql5.com/en/docs/trading 거래 기능 그룹에 포함되어 있다는 것입니다.
그리고 SymbolInfoDouble 함수( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL )가 0 을 반환하는 이유는 무엇입니까?
lifebdate는 업데이트가 안되고 마지막 인스톨러 다운 후 설치가 안되어 306빌드로 앉아있습니다. :에 대한(
Shl, 그건 그렇고, 306 빌드는 최고의 액세스 포인트 Access Point 4 USA를 결정하고 (아마도 도움이 될 것입니다) 아시아 서버는 목록에 없습니다.
설치 프로그램을 언제 다운로드 했습니까?
최신 설치 프로그램을 다운로드하고 다시 시도하십시오. 방금 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다.
또한 미국, 유럽, 아시아의 CDN 서버 통계를 확인했습니다. 모두 작동하고 중단 없이 매일 수백 개의 배포판을 발행합니다.
설치 프로그램은 오늘 약 17시간(포럼 시간) 동안 다운로드되었습니다. 그건 그렇고, 당신은 64 비트 버전을 가지고 있고 저는 32 비트 시스템을 가지고 있습니다.
당신의 연결 속도는 무엇입니까? 모든 것이 통신 품질에 심각한 문제가 있는 것처럼 보입니다.
명령 결과를 게시하십시오.
다음과 같이 출력해야 합니다.첫 번째 경로 주소는 지울 수 있습니다.
다시 시도했지만 작동하지 않았습니다.
지난 번 usa.cdn에서 다운로드 단계를 통과한 다음 asia.cdn에서 다운로드 단계에서 떨어뜨렸습니다.
이제 usa.cdn asia.cdn이 europe.cdn을 우연히 발견했습니다.
다시 해볼게 (신은 삼위일체를 사랑해)
소리, 어떤 프로그램에 이러한 명령을 내려야 합니까?