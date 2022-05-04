오류, 버그, 질문 - 페이지 103

새 코멘트
 
Dmitriy2 :

툴바 메뉴의 µl 편집기에 "실행 취소" "다시 실행" 버튼을 추가하는 방법을 알려주세요.

이것에 대해 이야기하고 있습니까?

 
alexvd :

이것에 대해 이야기하고 있습니까?

네 감사합니다

몇 번을 찾아봐도 안나오더라구요...

 
Rosh :
문제 OrderCalcMargin () 함수가 주어진 거래량으로 포지션을 여는 https://www.mql5.com/en/docs/trading 거래 기능 그룹에 포함되어 있다는 것입니다.
그리고 SymbolInfoDouble 함수( _Symbol ,SYMBOL_MARGIN_INITIAL)가 0 을 반환하는 이유는 무엇입니까?
 
EvgeTrofi :
그리고 SymbolInfoDouble 함수( _Symbol , SYMBOL_MARGIN_INITIAL )가 0 을 반환하는 이유는 무엇입니까?
이 함수는 교환 상품을 위한 것이고 외환의 경우 0을 반환하기 때문입니다.
 

lifebdate는 업데이트가 안되고 마지막 인스톨러 다운 후 설치가 안되어 306빌드로 앉아있습니다. :에 대한(

Shl, 그건 그렇고, 306 빌드는 최고의 액세스 포인트 Access Point 4 USA를 결정하고 (아마도 도움이 될 것입니다) 아시아 서버는 목록에 없습니다.

 
Urain :

lifebdate는 업데이트가 안되고 마지막 인스톨러 다운 후 설치가 안되어 306빌드로 앉아있습니다. :에 대한(

업데이트를 확인하도록 강제하려면 터미널을 닫고 /config/terminal.ini 구성 파일의 [LiveUpdate] 블록에서 LastTime 줄을 삭제하고 터미널을 시작합니다 . 파일은 유니코드이며 메모장에서 편집할 수 있습니다.


Shl, 그건 그렇고, 306 빌드는 최고의 액세스 포인트 Access Point 4 USA를 결정하고 (아마도 도움이 될 것입니다) 아시아 서버는 목록에 없습니다.


설치 프로그램을 언제 다운로드 했습니까?

최신 설치 프로그램을 다운로드하고 다시 시도하십시오. 방금 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다.

또한 미국, 유럽, 아시아의 CDN 서버 통계를 확인했습니다. 모두 작동하고 중단 없이 매일 수백 개의 배포판을 발행합니다.

 
Renat :

설치 프로그램을 언제 다운로드 했습니까?

최신 설치 프로그램을 다운로드하고 다시 시도하십시오. 방금 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다.

또한 미국, 유럽, 아시아의 CDN 서버 통계를 확인했습니다. 모두 작동하고 중단 없이 매일 수백 개의 배포판을 발행합니다.

설치 프로그램은 오늘 약 17시간(포럼 시간) 동안 다운로드되었습니다. 그건 그렇고, 당신은 64 비트 버전을 가지고 있고 저는 32 비트 시스템을 가지고 있습니다.
 
Urain :
설치 프로그램은 오늘 약 17시간(포럼 시간) 동안 다운로드되었습니다. 그건 그렇고, 당신은 64 비트 버전을 가지고 있고 저는 32 비트 시스템을 가지고 있습니다.

당신의 연결 속도는 무엇입니까? 모든 것이 통신 품질에 심각한 문제가 있는 것처럼 보입니다.

명령 결과를 게시하십시오. 

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

다음과 같이 출력해야 합니다. 

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ]
с максимальным числом прыжков 30 :

   1     < 1 мс    < 1 мс    < 1 мс  xxxxx
   2      12 ms     12 ms     17 ms  xxxxx
   3      14 ms     12 ms     12 ms  xxxxx
   4      14 ms     12 ms     12 ms  xxxxx
   5      98 ms     99 ms   102 ms  lnn11-ge500. 501 .transtelecom.net [ 195.66 . 224.212 ]
   6      93 ms   104 ms     97 ms   10 gigabitethernet1- 1 .core1.lon1.he.net [ 195.66 . 224.21 ]
   7    166 ms   177 ms   174 ms   10 gigabitethernet4- 4 .core1.nyc4.he.net [ 72.52 . 92.241 ]
   8    225 ms   224 ms   236 ms   10 gigabitethernet5- 3 .core1.lax1.he.net [ 72.52 . 92.226 ]
   9    235 ms   237 ms   242 ms  pacnet. 10 gigabitethernet2- 3 .core1.lax1.he.net [ 216.218 . 223.206 ]
 10    327 ms   329 ms   329 ms  gi6- 0 - 0 .cr1.nrt1.asianetcom.net [ 202.147 . 61.166 ]
 11    389 ms   392 ms   389 ms  po2- 0 - 1 .cr3.hkg3.asianetcom.net [ 202.147 . 0.42 ]
 12    393 ms   398 ms   402 ms  te2- 2 .gw1.hkg4.asianetcom.net [ 202.147 . 16.202 ]
 13    460 ms   378 ms   379 ms  PNT- 0079 .asianetcom.net [ 202.147 . 17.94 ]
 14    396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [ 116.92 . 191.1 ]
 15    401 ms   407 ms   399 ms   202.64 . 5.113
 16      *       385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [ 202.64 . 154.54 ]
 17    398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [ 202.64 . 77.59 ]

Трассировка завершена.
첫 번째 경로 주소는 지울 수 있습니다.
 

다시 시도했지만 작동하지 않았습니다.

지난 번 usa.cdn에서 다운로드 단계를 통과한 다음 asia.cdn에서 다운로드 단계에서 떨어뜨렸습니다.

이제 usa.cdn asia.cdn이 europe.cdn을 우연히 발견했습니다.

다시 해볼게 (신은 삼위일체를 사랑해)

 
Renat :

연결 속도는 얼마입니까? 모든 것이 통신 품질에 심각한 문제가 있는 것처럼 보입니다.

명령 결과를 게시하십시오.

다음과 같이 출력해야 합니다.

첫 번째 경로 주소는 지울 수 있습니다.

소리, 어떤 프로그램에 이러한 명령을 내려야 합니까? 

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
1...96979899100101102103104105106107108109110...3184
새 코멘트