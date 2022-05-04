오류, 버그, 질문 - 페이지 219 1...212213214215216217218219220221222223224225226...3184 새 코멘트 SergiusD 2010.12.05 13:40 #2181 안녕하세요, 저는 기본 작업을 수행할 수 없습니다. 포지션이 아직 열려 있는 주문의 손절매를 변경하는 것입니다(손익분기점으로 이전). 검색하면 결과가 나올 거라 생각했지만 소용이 없었습니다. 요청은 전역 변수 이며 위치를 연 다음 손절매를 이동하려고 합니다. bool UpdateOrderSL(double sl) { request.order = P_order; request.action = TRADE_ACTION_MODIFY; request.sl = sl; OrderSend(request, result); if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) { Alert("Перенос SL"); return true; } else { Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError()); return false; } } 작업 결과 2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 47562010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request] 2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8 왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는? Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions Experiments with MetaTrader 5 The EA I wrote Yedelkin 2010.12.05 13:51 #2182 Ais : 여기를 클릭해보시면 어떨까요? 열 이름의 경우. 스크린샷에서 "Profit"이라는 인접한 열을 마우스로 클릭한 것을 볼 수 있습니다. "마우스 클릭 정보" 다시 - 말이 안 됩니다. Yedelkin 2010.12.05 14:25 #2183 SergiusD : 작업 결과 2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 47562010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request] 2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8 왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는? 오류 코드 와 "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" 줄에서 오류는 처음 두 값의 일치에 있을 수 있습니다. 볼륨 - 0 등 SergiusD 2010.12.05 14:45 #2184 Yedelkin : 오류 코드 와 "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" 줄에서 오류는 처음 두 값의 일치에 있을 수 있습니다. 볼륨 - 0 등 유죄, 문서를 읽지 않았습니다. 레벨을 변경하려면 TRADE_ACTION_SLTP를 사용해야 합니다.... AIRAT SAFIN 2010.12.05 15:35 #2185 Yedelkin : 에이스 : 여기를 클릭해보시면 어떨까요? 열 이름의 경우. 스크린샷에서 "Profit"이라는 인접한 열을 마우스로 클릭한 것을 볼 수 있습니다. "마우스 클릭 정보" 다시 - 말이 안 됩니다. "다시"가 아니라 화살표로 표시된 열에 정확히 다음과 같은 이유가 있습니다. 우크라이나 : 예델킨 : 정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에? 열을 클릭하면 모든 데이터가 이 열의 오름차순으로 정렬되므로 아래 어딘가에 있지만 결과에서 가까운 패스가 다음에 정렬된 버전이 됩니다. 산점도는 "클릭"하도록 제안된 정확히 열의 데이터를 표시합니다. 힌트: "Balance max" 척도 값을 참조하십시오. Yedelkin 2010.12.05 15:42 #2186 Ais : 그 이유는 다음과 같습니다. 헛소리에 대해 논쟁하지 맙시다. 이 두 개의 인접한 열은 "결과" = "이익" + "초기 잔액"만 다릅니다. 따라서 "이익" 표시기를 클릭하여 테이블의 데이터가 이미 정렬된 경우 "결과" 열을 다시 클릭하는 것은 의미가 없습니다. 호기심 많은 연구원은 추가 클릭으로 새로운 정보를 받지 못할 것입니다. 힌트: "기초 잔액" 표시기는 고정된 값을 가지며 계산하는 동안 변경되지 않습니다. AIRAT SAFIN 2010.12.05 15:54 #2187 산점도의 수직 눈금 은 "결과" 열의 데이터를 표시하므로 다음을 수행합니다. 1. 지정된 테이블은 동일한 열 "결과"를 기준으로 정렬되어야 합니다. 2. 더 작은 값과 더 큰 값이 동시에 보이도록 지정된 값은 테이블 창의 중간에 있어야 합니다. 이러한 조건이 충족되어야만 결론을 도출할 수 있습니다. Yedelkin 2010.12.05 16:09 #2188 예 예 예. 그리고 산점도의 수평 눈금 은 "통과" 열의 데이터를 반영하기 때문에 지정된 테이블도 동일한 "통과" 열을 기준으로 정렬되어야 합니다. :) 시리즈에서: "Click on health!" :) AIRAT SAFIN 2010.12.05 16:10 #2189 센티미터.: sultanm : 기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다. 우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다. 힌트, 빨간색 직사각형으로 동그라미 친 점 참조: Yedelkin 2010.12.05 16:25 #2190 Ais : 우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다. 물론 :) 동그라미 친 힌트 덕분에 "지정된 값은 테이블 창 중간에 있어야 더 작은 값과 더 큰 값을 동시에 볼 수 있습니다." sultanm, 재미를 위해 테이블(이번에는 "결과" 열)을 다시 클릭하여 수신된 데이터의 ID를 동료에게 확신시키십시오. 1...212213214215216217218219220221222223224225226...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, 저는 기본 작업을 수행할 수 없습니다. 포지션이 아직 열려 있는 주문의 손절매를 변경하는 것입니다(손익분기점으로 이전). 검색하면 결과가 나올 거라 생각했지만 소용이 없었습니다.
요청은 전역 변수 이며 위치를 연 다음 손절매를 이동하려고 합니다.
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
작업 결과
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는?
Ais :
여기를 클릭해보시면 어떨까요?
열 이름의 경우.
작업 결과
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는?
오류 코드 와 "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" 줄에서 오류는 처음 두 값의 일치에 있을 수 있습니다. 볼륨 - 0 등
유죄, 문서를 읽지 않았습니다. 레벨을 변경하려면 TRADE_ACTION_SLTP를 사용해야 합니다....
에이스 :
여기를 클릭해보시면 어떨까요?
열 이름의 경우.
"다시"가 아니라 화살표로 표시된 열에 정확히 다음과 같은 이유가 있습니다.
정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에?
산점도는 "클릭"하도록 제안된 정확히 열의 데이터를 표시합니다.
힌트: "Balance max" 척도 값을 참조하십시오.
그 이유는 다음과 같습니다.
헛소리에 대해 논쟁하지 맙시다. 이 두 개의 인접한 열은 "결과" = "이익" + "초기 잔액"만 다릅니다. 따라서 "이익" 표시기를 클릭하여 테이블의 데이터가 이미 정렬된 경우 "결과" 열을 다시 클릭하는 것은 의미가 없습니다. 호기심 많은 연구원은 추가 클릭으로 새로운 정보를 받지 못할 것입니다.
힌트: "기초 잔액" 표시기는 고정된 값을 가지며 계산하는 동안 변경되지 않습니다.
산점도의 수직 눈금 은 "결과" 열의 데이터를 표시하므로 다음을 수행합니다.
1. 지정된 테이블은 동일한 열 "결과"를 기준으로 정렬되어야 합니다.
2. 더 작은 값과 더 큰 값이 동시에 보이도록 지정된 값은 테이블 창의 중간에 있어야 합니다.
이러한 조건이 충족되어야만 결론을 도출할 수 있습니다.
예 예 예. 그리고 산점도의 수평 눈금 은 "통과" 열의 데이터를 반영하기 때문에 지정된 테이블도 동일한 "통과" 열을 기준으로 정렬되어야 합니다. :) 시리즈에서: "Click on health!" :)
센티미터.:
sultanm :기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다.
우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다.
힌트, 빨간색 직사각형으로 동그라미 친 점 참조:
우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다.
물론 :) 동그라미 친 힌트 덕분에 "지정된 값은 테이블 창 중간에 있어야 더 작은 값과 더 큰 값을 동시에 볼 수 있습니다."
sultanm, 재미를 위해 테이블(이번에는 "결과" 열)을 다시 클릭하여 수신된 데이터의 ID를 동료에게 확신시키십시오.