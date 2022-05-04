오류, 버그, 질문 - 페이지 219

안녕하세요, 저는 기본 작업을 수행할 수 없습니다. 포지션이 아직 열려 있는 주문의 손절매를 변경하는 것입니다(손익분기점으로 이전). 검색하면 결과가 나올 거라 생각했지만 소용이 없었습니다.

요청은 전역 변수 이며 위치를 연 다음 손절매를 이동하려고 합니다.

bool UpdateOrderSL(double sl) {
   request.order = P_order;
   request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
   request.sl = sl;
   OrderSend(request, result);
   if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
      Alert("Перенос SL");
      return true;
   } else {
      Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
      return false;
   }

}  


작업 결과

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는?

Ais :

여기를 클릭해보시면 어떨까요?

열 이름의 경우.

스크린샷에서 "Profit"이라는 인접한 열을 마우스로 클릭한 것을 볼 수 있습니다. "마우스 클릭 정보" 다시 - 말이 안 됩니다.
 
SergiusD :

작업 결과

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


왜요? 구조가 올바른 데이터로 채워져 있기 때문에 필요한 데이터를 변경하지만 그러한 결과는?

오류 코드 와 "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" 줄에서 오류는 처음 두 값의 일치에 있을 수 있습니다. 볼륨 - 0 등
 
Yedelkin :
오류 코드 와 "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" 줄에서 오류는 처음 두 값의 일치에 있을 수 있습니다. 볼륨 - 0 등

유죄, 문서를 읽지 않았습니다. 레벨을 변경하려면 TRADE_ACTION_SLTP를 사용해야 합니다....

 
Yedelkin :

에이스 :

여기를 클릭해보시면 어떨까요?

열 이름의 경우.

스크린샷에서 "Profit"이라는 인접한 열을 마우스로 클릭한 것을 볼 수 있습니다. "마우스 클릭 정보" 다시 - 말이 안 됩니다.

"다시"가 아니라 화살표로 표시된 열에 정확히 다음과 같은 이유가 있습니다.

우크라이나 :
예델킨 :
정확히 어디에서 마우스를 클릭해야 합니까? 열 이름이나 계산 결과에?
열을 클릭하면 모든 데이터가 이 열의 오름차순으로 정렬되므로 아래 어딘가에 있지만 결과에서 가까운 패스가 다음에 정렬된 버전이 됩니다.

산점도는 "클릭"하도록 제안된 정확히 열의 데이터를 표시합니다.

힌트: "Balance max" 척도 값을 참조하십시오.

 
Ais :

그 이유는 다음과 같습니다.

헛소리에 대해 논쟁하지 맙시다. 이 두 개의 인접한 열은 "결과" = "이익" + "초기 잔액"만 다릅니다. 따라서 "이익" 표시기를 클릭하여 테이블의 데이터가 이미 정렬된 경우 "결과" 열을 다시 클릭하는 것은 의미가 없습니다. 호기심 많은 연구원은 추가 클릭으로 새로운 정보를 받지 못할 것입니다.

힌트: "기초 잔액" 표시기는 고정된 값을 가지며 계산하는 동안 변경되지 않습니다.

 

산점도의 수직 눈금 은 "결과" 열의 데이터를 표시하므로 다음을 수행합니다.

1. 지정된 테이블은 동일한 열 "결과"를 기준으로 정렬되어야 합니다.

2. 더 작은 값과 더 큰 값이 동시에 보이도록 지정된 값은 테이블 창의 중간에 있어야 합니다.

이러한 조건이 충족되어야만 결론을 도출할 수 있습니다.

 

예 예 예. 그리고 산점도의 수평 눈금 은 "통과" 열의 데이터를 반영하기 때문에 지정된 테이블도 동일한 "통과" 열을 기준으로 정렬되어야 합니다. :) 시리즈에서: "Click on health!" :)

 

센티미터.:

sultanm :

기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있고 결과에는 하나만 있습니다.

우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다.

힌트, 빨간색 직사각형으로 동그라미 친 점 참조:

 
Ais :

우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다.

물론 :) 동그라미 친 힌트 덕분에 "지정된 값은 테이블 창 중간에 있어야 더 작은 값과 더 큰 값을 동시에 볼 수 있습니다."

sultanm, 재미를 위해 테이블(이번에는 "결과" 열)을 다시 클릭하여 수신된 데이터의 ID를 동료에게 확신시키십시오.

