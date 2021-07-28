MT5에 대한 소원 - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...117 새 코멘트 ПавелИванович 2010.07.16 20:42 #331 "피보나치 미터"와 같은 도구가 부족합니다. 제 생각 에는 피보나치 확장 과 유사해야 하며 처음 두 중단점의 수준에서는 0% 및 100% 수준만 고정되어야 하며 세 번째 중단점의 위치는 세 번째 줄과 계산된 백분율을 표시해야 합니다. 이 점은 0.1%의 정확도로 측정됩니다. 그리고 "레벨" 탭의 피보나치 악기 그룹에 대해 "저장" 및 "로드"라는 두 개의 버튼이 더 필요합니다. 가끔 30레벨 fibo를 살펴봐야 하지만 항상 사용하기에는 불편합니다. 차트를 어지럽히고 32레벨을 모두 다시 입력하는 것은 피곤합니다. 연습, 반성, 토론을 통한 얼마나 필요한지.... 기술적 분석 - 초보자를 Vladimir 2010.07.18 20:33 #332 내가 알기로는 MT5를 사용하면 두 창 중 하나에만 표시기를 그릴 수 있습니다. indicator_separate_window 또는 indicator_chart_window. 틀 렸으면 고쳐줘. 그러나 나는 정말로 동시에 두 가지를 그리고 싶습니다. 예를 들어, 별도의 창에 구축될 표시기의 판독값에 따라 다른 색상 으로 막대 를 색칠하고 싶습니다. 각 버퍼가 구축될 창을 서문에서 어떻게든 지정할 수 있습니까? 이와 같이 #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- indicator #property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW #property indicator_label1 "Indicator" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- moving average #property indicator_window2 CHART_WINDOW #property indicator_label2 "my MA" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 새 매개변수가 도입되는 위치: Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 Andrey Dik 2010.07.18 21:13 #333 gpwr : 내가 알기로는 MT5를 사용하면 두 창 중 하나에만 표시기를 그릴 수 있습니다. indicator_separate_window 또는 indicator_chart_window. 틀 렸으면 고쳐줘. 그러나 나는 정말로 동시에 두 가지를 그리고 싶습니다. 예를 들어, 별도의 창에 구축될 표시기의 판독값에 따라 다른 색상으로 막대를 색칠하고 싶습니다. 각 버퍼가 구축될 창을 서문에서 어떻게든 지정할 수 있습니까? 이와 같이 새 매개변수가 도입되는 위치: Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다. 매우 귀중한 제안입니다. 메인 윈도우와 서브 윈도우에 동시에 인디케이터를 구축해야 하는 경우가 두 번 이상 있었습니다. 물론 두 개의 지표가 함께 작동하여 문제가 해결되지만 이것은 불편합니다. Prival 2010.07.18 22:23 #334 gpwr : .... Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다. 와우 혼자가 아닙니다. 나는 2년 이상 https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261 의 요청에 참여합니다 Пожелания к MQL5 - MQL4 форум www.mql5.com Пожелания к MQL5 - MQL4 форум Mykola Demko 2010.07.18 22:44 #335 Prival : 와우 혼자가 아닙니다. 나는 2년 이상 https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261 의 요청에 참여합니다 상위 4개에서 개체가 있는 버퍼를 그릴 수 있어 별도의 차트와 차트 모두에서 동시 표시 문제를 제거할 수 있다면 상위 5개 지표에서 개체를 그리지 않으므로 희망이 객관적으로 익은 것을 지지합니다. . 일반적으로 위협, 때로는 하나의 인덱스가 한 번에 여러 개의 분리를 생성하려는 욕구가 있습니다. 데이터를 확장하고 하나의 차원으로 몰아갈 필요가 없도록 합니다. Andrey Dik 2010.07.18 22:48 #336 Urain : 상위 4개에서 개체가 있는 버퍼를 그릴 수 있어 별도의 차트와 차트 모두에서 동시 표시 문제를 제거할 수 있다면 상위 5개 지표에서 개체를 그리지 않으므로 희망이 객관적으로 익은 것을 지지합니다. . 표시기 개체가 그립니다. 이미 그림을 그리고 있습니다. Николай 2010.07.18 23:43 #337 joo : Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют. 예, 처음부터 그들은 , 그리고 별도의 창에서 그렸습니다 . x572intraday 2010.07.20 15:54 #338 Alexander : MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 294 터미널: 물체 자기의 메커니즘이 다시 작성되었습니다. 이제 포인트의 시간 바인딩은 항상 분 단위로 발생하므로 작은 기간으로 전환할 때 구성을 절약할 수 있습니다. 잘하셨어요! 끄다! 고맙습니다! 생활이 훨씬 쉬워졌습니다! Vladimir 2010.07.21 21:59 #339 현재 MT5(및 MT4)에서 양초를 칠할 때 그림과 같이 양초 본체가 항상 어둡기 때문에 열림과 닫힘을 구분할 수 없습니다. 양초의 색상이 양초 유형을 변경하지 않도록 할 수 있습니까(열기>닫기 또는 닫기>열기)? Rashid Umarov 2010.07.21 23:08 #340 ColorCandlesDaily 표시기를 확인하십시오 1...272829303132333435363738394041...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"피보나치 미터"와 같은 도구가 부족합니다. 제 생각 에는 피보나치 확장 과 유사해야 하며 처음 두 중단점의 수준에서는 0% 및 100% 수준만 고정되어야 하며 세 번째 중단점의 위치는 세 번째 줄과 계산된 백분율을 표시해야 합니다. 이 점은 0.1%의 정확도로 측정됩니다.
그리고 "레벨" 탭의 피보나치 악기 그룹에 대해 "저장" 및 "로드"라는 두 개의 버튼이 더 필요합니다. 가끔 30레벨 fibo를 살펴봐야 하지만 항상 사용하기에는 불편합니다. 차트를 어지럽히고 32레벨을 모두 다시 입력하는 것은 피곤합니다.
내가 알기로는 MT5를 사용하면 두 창 중 하나에만 표시기를 그릴 수 있습니다. indicator_separate_window 또는 indicator_chart_window. 틀 렸으면 고쳐줘. 그러나 나는 정말로 동시에 두 가지를 그리고 싶습니다. 예를 들어, 별도의 창에 구축될 표시기의 판독값에 따라 다른 색상 으로 막대 를 색칠하고 싶습니다. 각 버퍼가 구축될 창을 서문에서 어떻게든 지정할 수 있습니까? 이와 같이
새 매개변수가 도입되는 위치:
Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다.
와우 혼자가 아닙니다. 나는 2년 이상 https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261 의 요청에 참여합니다
상위 4개에서 개체가 있는 버퍼를 그릴 수 있어 별도의 차트와 차트 모두에서 동시 표시 문제를 제거할 수 있다면 상위 5개 지표에서 개체를 그리지 않으므로 희망이 객관적으로 익은 것을 지지합니다. .
일반적으로 위협, 때로는 하나의 인덱스가 한 번에 여러 개의 분리를 생성하려는 욕구가 있습니다.
데이터를 확장하고 하나의 차원으로 몰아갈 필요가 없도록 합니다.
예, 처음부터 그들은 , 그리고 별도의 창에서 그렸습니다 .
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 294
잘하셨어요! 끄다! 고맙습니다! 생활이 훨씬 쉬워졌습니다!
현재 MT5(및 MT4)에서 양초를 칠할 때 그림과 같이 양초 본체가 항상 어둡기 때문에 열림과 닫힘을 구분할 수 없습니다.
양초의 색상이 양초 유형을 변경하지 않도록 할 수 있습니까(열기>닫기 또는 닫기>열기)?