"피보나치 미터"와 같은 도구가 부족합니다. 제 생각 에는 피보나치 확장 과 유사해야 하며 처음 두 중단점의 수준에서는 0% 및 100% 수준만 고정되어야 하며 세 번째 중단점의 위치는 세 번째 줄과 계산된 백분율을 표시해야 합니다. 이 점은 0.1%의 정확도로 측정됩니다.

그리고 "레벨" 탭의 피보나치 악기 그룹에 대해 "저장" 및 "로드"라는 두 개의 버튼이 더 필요합니다. 가끔 30레벨 fibo를 살펴봐야 하지만 항상 사용하기에는 불편합니다. 차트를 어지럽히고 32레벨을 모두 다시 입력하는 것은 피곤합니다.

 

내가 알기로는 MT5를 사용하면 두 창 중 하나에만 표시기를 그릴 수 있습니다. indicator_separate_window 또는 indicator_chart_window. 틀 렸으면 고쳐줘. 그러나 나는 정말로 동시에 두 가지를 그리고 싶습니다. 예를 들어, 별도의 창에 구축될 표시기의 판독값에 따라 다른 색상 으로 막대 를 색칠하고 싶습니다. 각 버퍼가 구축될 창을 서문에서 어떻게든 지정할 수 있습니까? 이와 같이

 #property indicator_buffers 2
 #property indicator_plots   2
 //--- indicator

 #property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
 #property indicator_label1   "Indicator"
 #property indicator_type1   DRAW_LINE
 #property indicator_color1  Blue
 #property indicator_style1  STYLE_SOLID
 #property indicator_width1   1
 //--- moving average

 #property indicator_window2 CHART_WINDOW
 #property indicator_label2   "my MA"
 #property indicator_type2   DRAW_LINE
 #property indicator_color2  Red
 #property indicator_style2  STYLE_SOLID
 #property indicator_width2   1

새 매개변수가 도입되는 위치:

Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다.

매우 귀중한 제안입니다. 메인 윈도우와 서브 윈도우에 동시에 인디케이터를 구축해야 하는 경우가 두 번 이상 있었습니다. 물론 두 개의 지표가 함께 작동하여 문제가 해결되지만 이것은 불편합니다.
 
gpwr :

Indicator_window - 이 표시기가 빌드될 창을 나타냅니다.

와우 혼자가 아닙니다. 나는 2년 이상 https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261 의 요청에 참여합니다
Prival :
와우 혼자가 아닙니다. 나는 2년 이상 https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261 의 요청에 참여합니다

상위 4개에서 개체가 있는 버퍼를 그릴 수 있어 별도의 차트와 차트 모두에서 동시 표시 문제를 제거할 수 있다면 상위 5개 지표에서 개체를 그리지 않으므로 희망이 객관적으로 익은 것을 지지합니다. .

일반적으로 위협, 때로는 하나의 인덱스가 한 번에 여러 개의 분리를 생성하려는 욕구가 있습니다.

데이터를 확장하고 하나의 차원으로 몰아갈 필요가 없도록 합니다.

 
Urain :
상위 4개에서 개체가 있는 버퍼를 그릴 수 있어 별도의 차트와 차트 모두에서 동시 표시 문제를 제거할 수 있다면 상위 5개 지표에서 개체를 그리지 않으므로 희망이 객관적으로 익은 것을 지지합니다. .
표시기 개체가 그립니다. 이미 그림을 그리고 있습니다.
 

joo :
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

예, 처음부터 그들은 , 그리고 별도의 창에서 그렸습니다 .

 
Alexander :

MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 294

  1. 터미널: 물체 자기의 메커니즘이 다시 작성되었습니다. 이제 포인트의 시간 바인딩은 항상 분 단위로 발생하므로 작은 기간으로 전환할 때 구성을 절약할 수 있습니다.

잘하셨어요! 끄다! 고맙습니다! 생활이 훨씬 쉬워졌습니다!
 

현재 MT5(및 MT4)에서 양초를 칠할 때 그림과 같이 양초 본체가 항상 어둡기 때문에 열림과 닫힘을 구분할 수 없습니다.

양초의 색상이 양초 유형을 변경하지 않도록 할 수 있습니까(열기>닫기 또는 닫기>열기)?

 
ColorCandlesDaily 표시기를 확인하십시오
