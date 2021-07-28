MT5에 대한 소원 - 페이지 33 1...262728293031323334353637383940...117 새 코멘트 Vitaly Murlenko 2010.07.09 09:30 #321 Interesting : 주제는 이미 나왔습니다. 내가 기억하는 한, 개발자들은 지금까지 그러한 일을 거부했습니다(누구든지 필요하다면 타사 IDE를 쉽게 사용할 수 있다는 사실 참조). 그리고 변한건 없습니다... 메타에디터는 어떤 언어로 작성되어 있습니까? 예, 대부분 C++입니다. 줄 번호 매기기, 괄호 일치 강조 표시 등을 추가하는 것이 어렵습니까? 이렇게하려면 기성품 라이브러리를 모든 텍스트 편집기 개발자가 연결하는 프로그램 모듈에 연결하기 만하면됩니다. 그들은 몇 년 동안 연결해 왔습니다 ... 그래서 나는 메타 인용문이 "클라이언트를 위한 모든 것"이 아니라 "나 자신을 위한 모든 것과 클라이언트를 위한 일부만"이 있다고 말합니다. Prival 2010.07.09 09:37 #322 그래픽 인터페이스를 원합니다. 한 번에 여러 개의 그래프를 배치할 때 세로로 빨간색 화살표로 표시된 창 테두리는 필요한 공간을 차지하며 이미 너무 작습니다. 그것들을 제거하고 부족하게 만드는 것이 가능합니까? 셀 유형 탭이 있으면 좋을 것입니다.이제, 예, MT4에서 탭은 다음과 같이 보입니다. 하지만 나는 그것들을 커스터마이즈할 수 있고, 필요한 차트(차트와 관련된 지표)를 검은 점 자리에 배치하고, 탭을 JPY라고 합시다, 빠르고 편리하고 직관적으로 호출할 수 있기를 원합니다. 셀 템플릿은 1*1에서 4*4까지 다를 수 있습니다. Express 탭이 있는 Opera의 프로토타입. Z.Y. 이것이 주부들에게 좋은 해결책이 될 것 같습니다 :-) , 프로필의 존재에 대해 알고 있지만 편안하지 않고 미완성입니다. MT4에 대한 몇 가지 오류, 버그, 질문 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Валентин 2010.07.09 21:49 #323 아마도 나는 나 자신을 반복 할 것이지만 MT5에서 터미널이 특정 날짜와 시간에 컴퓨터 자체를 끌 수있는 기회가 (설정에서) 있었으면 좋겠다. 예를 들어, 경매가 끝나는 금요일. 이 기능을 사용하면 컴퓨터를 수동으로 끌 필요가 없습니다. 금요일 저녁(야간)은 더욱 쾌적한 환경에서 보내실 수 있습니다. (워킹 어드바이저용) [삭제] 2010.07.09 22:01 #324 rensbit : 아마도 나는 나 자신을 반복 할 것이지만 MT5에서 터미널이 특정 날짜와 시간에 컴퓨터 자체를 끌 수있는 기회가 (설정에서) 있었으면 좋겠다. 예를 들어, 경매가 끝나는 금요일. 이 기능을 사용하면 컴퓨터를 수동으로 끌 필요가 없습니다. 금요일 저녁(야간)은 더욱 쾌적한 환경에서 보내실 수 있습니다. (워킹 어드바이저용) 이것은 타이머를 통해 MQL5 + WinAPI 레벨에서 쉽게 구현됩니다. 내가 틀리지 않았다면 MQL5 만 사용하여 Expert Advisor 또는 터미널 자체를 비활성화 할 수 있습니다 ... Renat Fatkhullin 2010.07.10 00:41 #325 drknn : 그래서 나는 메타 인용문이 "클라이언트를 위한 모든 것"이 아니라 "나 자신을 위한 모든 것과 클라이언트를 위한 일부만"이 있다고 말합니다. 우리 앞에는 할 일이 너무 많기 때문에 우선순위를 정해야 합니다. 이제 우리의 주요 노력은 메인 터미널과 테스터에 집중됩니다. 바로 오늘 그들은 64비트 버전의 터미널을 출시했습니다. 단계별로 편집기를 업그레이드합니다. Vladimir 2010.07.10 20:01 #326 히스토리 EA가 실행되는 동안 테스터의 로그에 거래 시간을 보고할 수 있습니까? 이미 있는현재 시간 이 아니라 과거의 거래 시간을 의미합니다. 예를 들어 2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간 : 주문 수행 1.00 구매 ... 2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time : 거래 성사 [#2 매수 ... 2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간: 거래 #2 1.00 구매 ... 2010.07.10 08:54:16 코어1 시간 : 즉석구매 1.00 ... 그리고 또 하나의 메모. 거래 번호가 항상 2로 시작하는 이유는 무엇입니까? Wishes for MT5 오류, 버그, 질문 초보자의 질문 MQL5 MT5 Валерий 2010.07.11 04:19 #327 gpwr : 그리고 또 하나의 메모. 거래 번호가 항상 2로 시작하는 이유는 무엇입니까? 거래 1은 계정에 예금이 발생하기 때문입니다. Igor Chemodanov 2010.07.11 09:53 #328 때때로 MT4에서는 히스토리 센터에서 데이터를 가져올 수 없습니다. MT5에는 그런 문제가 없습니다. 따라서 MT5에서 기록을 가져와 유니코드에서 텍스트로 변환하고 MT4로 가져옵니다 . MT5에서 텍스트 형식으로 작성하거나 MT4에서 유니코드로 가져올 수 있다면 더 좋을 것입니다. Slava 2010.07.12 10:57 #329 gpwr : 히스토리 EA가 실행되는 동안 테스터의 로그에 거래 시간을 보고할 수 있습니까? 이미 있는현재 시간 이 아니라 과거의 거래 시간을 의미합니다. 예를 들어 2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간 : 주문 수행 1.00 구매 ... 2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time : 거래 성사 [#2 매수 ... 2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간: 거래 #2 1.00 구매 ... 2010.07.10 08:54:16 코어1 시간 : 즉석구매 1.00 ... 우리는 확실히 할 것입니다. Vladimir 2010.07.15 04:57 #330 MQL5는 다차원 배열을 위한 동적 메모리 할당이라는 한 가지만 빼고 모든 것을 갖춘 멋진 제품입니다. 클래스와 구조 외에도 개발자가 다음과 같은 것을 추가하기를 바랐습니다. int **mat = 새로운 int * [행]; for (int i = 0, i < ROWS, i++) mat[i] = new int [COLS]; 그러면 C++ DLL 라이브러리에서 심각한 수학적 모델을 인코딩할 필요가 없을 것입니다. 어떤 이유로 MT4에서 터미널이 잘리는 경우가 많습니다. 나는 프로그래밍 전문가는 아니지만 MQL5 언어의 구조가 실제로 그러한 구성을 추가하는 것을 허용하지 않습니까? 기존 ArrayResize 메서드는 하나의 배열 차원을 따라 동적 할당만 허용합니다. 물론 MQL4에서 했던 것처럼 1차원 배열(arr[i][j] = arr[i*COLS+j])을 통해 정교하게 모든다차원 배열 을 인코딩할 수 있지만 이것은 왠지 보기 흉합니다. 개발자의 딜레마를 이해합니다. 프로그래머가 아닌 사람들은 언어가 복잡해졌다고 불평하고 저와 같은 세미 프로그래머는 MQL5를 C++에 더 가깝게 만들 수 있는 더 많은 기능이 부족하다고 불평합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные - Документация по MQL5 Wishes for MT5 계량경제학: 한 발 앞서 포럼을 어지럽히 지 않도록 1...262728293031323334353637383940...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주제는 이미 나왔습니다. 내가 기억하는 한, 개발자들은 지금까지 그러한 일을 거부했습니다(누구든지 필요하다면 타사 IDE를 쉽게 사용할 수 있다는 사실 참조).
그리고 변한건 없습니다...
메타에디터는 어떤 언어로 작성되어 있습니까? 예, 대부분 C++입니다. 줄 번호 매기기, 괄호 일치 강조 표시 등을 추가하는 것이 어렵습니까? 이렇게하려면 기성품 라이브러리를 모든 텍스트 편집기 개발자가 연결하는 프로그램 모듈에 연결하기 만하면됩니다. 그들은 몇 년 동안 연결해 왔습니다 ...
그래서 나는 메타 인용문이 "클라이언트를 위한 모든 것"이 아니라 "나 자신을 위한 모든 것과 클라이언트를 위한 일부만"이 있다고 말합니다.
그래픽 인터페이스를 원합니다.
한 번에 여러 개의 그래프를 배치할 때 세로로
빨간색 화살표로 표시된 창 테두리는 필요한 공간을 차지하며 이미 너무 작습니다. 그것들을 제거하고 부족하게 만드는 것이 가능합니까?
셀 유형 탭이 있으면 좋을 것입니다.
이제, 예, MT4에서 탭은 다음과 같이 보입니다.
하지만 나는 그것들을 커스터마이즈할 수 있고, 필요한 차트(차트와 관련된 지표)를 검은 점 자리에 배치하고, 탭을 JPY라고 합시다, 빠르고 편리하고 직관적으로 호출할 수 있기를 원합니다. 셀 템플릿은 1*1에서 4*4까지 다를 수 있습니다. Express 탭이 있는 Opera의 프로토타입.
Z.Y. 이것이 주부들에게 좋은 해결책이 될 것 같습니다 :-) , 프로필의 존재에 대해 알고 있지만 편안하지 않고 미완성입니다.
아마도 나는 나 자신을 반복 할 것이지만 MT5에서 터미널이 특정 날짜와 시간에 컴퓨터 자체를 끌 수있는 기회가 (설정에서) 있었으면 좋겠다. 예를 들어, 경매가 끝나는 금요일. 이 기능을 사용하면 컴퓨터를 수동으로 끌 필요가 없습니다. 금요일 저녁(야간)은 더욱 쾌적한 환경에서 보내실 수 있습니다. (워킹 어드바이저용)
우리 앞에는 할 일이 너무 많기 때문에 우선순위를 정해야 합니다.
이제 우리의 주요 노력은 메인 터미널과 테스터에 집중됩니다. 바로 오늘 그들은 64비트 버전의 터미널을 출시했습니다.
단계별로 편집기를 업그레이드합니다.
히스토리 EA가 실행되는 동안 테스터의 로그에 거래 시간을 보고할 수 있습니까? 이미 있는현재 시간 이 아니라 과거의 거래 시간을 의미합니다. 예를 들어
2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간 : 주문 수행 1.00 구매 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time : 거래 성사 [#2 매수 ...
2010.07.10 08:54:16 코어 1 시간: 거래 #2 1.00 구매 ...
2010.07.10 08:54:16 코어1 시간 : 즉석구매 1.00 ...
그리고 또 하나의 메모. 거래 번호가 항상 2로 시작하는 이유는 무엇입니까?
MQL5는 다차원 배열을 위한 동적 메모리 할당이라는 한 가지만 빼고 모든 것을 갖춘 멋진 제품입니다. 클래스와 구조 외에도 개발자가 다음과 같은 것을 추가하기를 바랐습니다.
int **mat = 새로운 int * [행];
for (int i = 0, i < ROWS, i++) mat[i] = new int [COLS];
그러면 C++ DLL 라이브러리에서 심각한 수학적 모델을 인코딩할 필요가 없을 것입니다. 어떤 이유로 MT4에서 터미널이 잘리는 경우가 많습니다. 나는 프로그래밍 전문가는 아니지만 MQL5 언어의 구조가 실제로 그러한 구성을 추가하는 것을 허용하지 않습니까? 기존 ArrayResize 메서드는 하나의 배열 차원을 따라 동적 할당만 허용합니다. 물론 MQL4에서 했던 것처럼 1차원 배열(arr[i][j] = arr[i*COLS+j])을 통해 정교하게 모든다차원 배열 을 인코딩할 수 있지만 이것은 왠지 보기 흉합니다. 개발자의 딜레마를 이해합니다. 프로그래머가 아닌 사람들은 언어가 복잡해졌다고 불평하고 저와 같은 세미 프로그래머는 MQL5를 C++에 더 가깝게 만들 수 있는 더 많은 기능이 부족하다고 불평합니다.