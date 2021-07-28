MT5에 대한 소원 - 페이지 28 1...212223242526272829303132333435...117 새 코멘트 Павел 2010.05.05 23:44 #271 다시 오래된 문제. 프로필을 전환할 때 MT5 CAM 정렬 창이 다시 나타납니다! 필요에 따라 그래프 창을 정렬하고 다른 프로필로 전환한 다음 창을 세로 또는 가로로 계속해서 정렬합니다. 완전한 혼돈입니다! 얘들아 더 이상 이렇게 살면 안 돼! Aleksandr Gavrilov 2010.05.06 00:22 #272 아마도 나는 나 자신을 반복할 것이지만(누군가 이미 작성했다면), 로트 선택의 오른쪽에 있는 주문을 열 때 자유 마진의 백분율로 선택할 수 있는 창이 치명적으로 부족합니다. 또한 둘 다 서로 의존하고 수동으로 변경할 항목에 따라 각각이 자동으로 변경됩니다(명확하게 표시하기를 바랍니다). x572intraday 2010.05.06 13:29 #273 Renat писал(а) # : 매수 제한을 0.7263으로 설정하면 매도호가가 0.7263 이하가 되면 이 주문이 발동됩니다. 틱 차트는 매도 가격이 0.7264에 도달했음을 보여주고 트리거하기 전에 정확히 1핍이 누락되었습니다. 상황은 매우 간단합니다. BUY 지정가 주문의 트리거 가격에 대해 차트의 가격(매도가 아닌 입찰가 있음)을 사용하여 Bid 및 Ask 트리거 가격을 혼합했습니다. 여기에는 화학이 없습니다. ASK 가격은 틱 차트에 명확하게 표시되며 메인 차트에서는 사용된 스케일로 인해 활성화 가격 라인 뒤에 숨겨져 있을 수 있습니다(활성화된 경우). 하나를 제외하고는 실수가 없습니다. 당신은 wattle 울타리에 그림자를 드리웁니다. 그 효과를 극대화하기 위해 실질 가격을 보지 말고 월간 차트를 열어 이 차트에서 +-pip을 잡는 것이 좋습니다. x572intraday 2010.05.06 13:53 #275 Renat писал(а) # : 틱 차트 입찰가가 차트와 일치하고 활성화 가격이 동일하며 63 BUY LIMIT의 활성화 가격이 64 ASK의 가격보다 낮습니다. ASK 가격은 틱 차트에 명확하게 표시되며 메인 차트에서는 사용된 스케일로 인해 활성화 가격 라인 뒤에 숨겨져 있을 수 있습니다(활성화된 경우). 하나를 제외하고는 실수가 없습니다. 당신은 wattle 울타리에 그림자를 드리웁니다. 그 효과를 극대화하기 위해 실질 가격을 보지 말고 월간 차트를 열어 이 차트에서 +-pip을 잡는 것이 좋습니다. 그렇다면 왜 도입된 용어와 오랜 기간 확립된 용어가 지금 내가 보고 있는 것과 일치하지 않는 것일까요? 활성화 가격이 틱 차트와 일반 차트에 모두 있다고 주장하지만 활성화 가격이 일치하지 않을 수 있기 때문에 활성화 가격이 정확히 활성화 가격이 아닌 갑자기 Ask라고 불리는 이유는 무엇입니까? Ask 가격을 활성화 가격으로 간주하지 않고 일반적으로 이것이 다른 가격이라는 것을 알고 있지 않습니까? 아니면 우리 중 많은 사람이 있습니까? 여기 흥미로운 것이 있습니다 ... 어떤 의미에서 우리는 규모에 대해 이야기하고 있습니까? 이해할 수 없습니다. TF의 의미에서 이미 가장 정확하다면 M1, Ask와 Bid가 병합 된 것을 제외하고는 더 높은 TF에서 오류를 관찰하지 않았지만 오류를 짜낼 곳이 없습니다. 그러나 이것은 그것에 관한 것이 아닙니다. 우리가 그림의 왼쪽에있는 스케일 설정에 대해 이야기하고 있다면 나는 그것을 가지고 놀지 않았으므로 논쟁하지 않을 것입니다. 틱 차트의 Ask 가격이 활성화 가격과 일치하면 구매 주문이 트리거되지만 (63 & 63) 일반 차트에서는 트리거 시점에 빨간색 선이 이미 at 62. 용어상 이 가격을 활성화 가격이라고 부르지만 수치적으로 일반 차트에 따르면 검색 시 초과 활성화 가격이 됩니다. 입찰 및 요청 및 이론부터 실습까지 x축을 따라 비선형 왜곡이 Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 00:15 #276 누가 왜 두 개의 MT5 작업 폴더를 생각해 냈는지 말해 줄 수 있습니까? 모든 것이 설치된 자리에 하나 ... 그리고 두 번째 "클론"은 지리의 다른 쪽 끝에 숨겨진 디렉토리에 있으며 이름이 유사하지 않은 긴 이름을 가지고 있습니다 ... 정말 편안하고 이 멋진 아이디어에 정말 기뻐하고 흥분하는 사람이 있습니까? Renat Fatkhullin 2010.05.13 00:47 #277 Shurik740 : 정말 편안하고 이 멋진 아이디어에 정말 기뻐하고 흥분하는 사람이 있습니까? 이를 위해서는 Microsoft와 Vista 이상의 보안 시스템 강화에 감사해야 합니다. 터미널이 이전 버전의 운영 체제(Vista 미만) 또는 전체 관리자 권한(UAC 비활성화)에서 실행을 감지하면 모든 데이터를 디렉터리에 저장합니다. 터미널과 편집기를 시작할 때 /portable 키로 이 모드를 강제로 활성화할 수도 있습니다. 터미널이 액세스 권한이 제한된 시스템에서 실행을 감지하면 데이터 폴더를 사용자 디렉터리로 전송합니다(그렇지 않으면 해당 디렉터리에 아무 것도 쓸 수 없음). Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 00:57 #278 Renat : 터미널이 액세스 권한이 제한된 시스템에서 실행을 감지하면 데이터 폴더를 사용자 디렉터리로 전송합니다(그렇지 않으면 해당 디렉터리에 아무 것도 쓸 수 없음). 그렇다면 MT4에서 이 문제가 누락된 이유는 무엇입니까? 같은 방법이 있습니까? 아니면 그냥 언인스톨 하고 별도의 폴더에 설치하면 다 해결되겠죠...? Bars 2010.05.16 01:02 #279 MT4 및 MT5 터미널 개발자에게. 다른 PC 사용자와 마찬가지로 트레이더는 매트릭스 크기가 19"에서 32" 이상인 새로운 와이드스크린 LCD 모니터로 전환하고 있습니다. 나는 끊임없이 악기 차트의 창을 포맷하는 문제에 직면해 있습니다. 문제는 MQ 터미널에서도 발생하지만 와이드스크린 모니터의 경우 특히 관련성이 높습니다. 터미널에서 창 배열은 "Cascade"로만 올바르게 수행됩니다. "Vertical" 및 "Horizontal" 창의 위치는 2개 및 3개의 창이 열려 있을 때만 정확합니다. 더 많은 수의 창이 있으면 "격자"모드에만 있습니다. "Vertical" 모드에서는 5-6개의 창으로 작업해야 하기 때문에 지속적으로 수동으로 정렬하고 정렬해야 합니다. 특히 최소화된 창도 MT5에서는 포맷이 되었는데, MT4에는 없었고, 그럴 필요가 없다는 사실에 특히 놀랐습니다. 터미널 개발자에게 추가 "그리드" 모드를 도입하고 MT4 및 MT5에 대한 "수직" 및 "수평" 모드를 수정하도록 요청합니다. 또한 MT5에서 최소화된 창의 서식을 제외합니다. [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 Wishes for MT5 MQL로 작성된 UI 갤러리 [삭제] 2010.05.16 03:03 #280 Renat : 틱 차트 입찰가가 차트와 일치하고 활성화 가격이 동일하며 63 BUY LIMIT의 활성화 가격이 64 ASK의 가격보다 낮습니다. ASK 가격은 틱 차트에 명확하게 표시되며 메인 차트에서는 사용된 스케일로 인해 활성화 가격 라인 뒤에 숨겨져 있을 수 있습니다(활성화된 경우). 하나를 제외하고는 실수가 없습니다. 당신은 wattle 울타리에 그림자를 드리웁니다. 그 효과를 극대화하기 위해 실질 가격을 보지 말고 월간 차트를 열어 이 차트에서 +-pip을 잡는 것이 좋습니다. 다시 오래된 문제. 프로필을 전환할 때 MT5 CAM 정렬 창이 다시 나타납니다!
필요에 따라 그래프 창을 정렬하고 다른 프로필로 전환한 다음 창을 세로 또는 가로로 계속해서 정렬합니다. 완전한 혼돈입니다!
얘들아 더 이상 이렇게 살면 안 돼!
매수 제한을 0.7263으로 설정하면 매도호가가 0.7263 이하가 되면 이 주문이 발동됩니다. 틱 차트는 매도 가격이 0.7264에 도달했음을 보여주고 트리거하기 전에 정확히 1핍이 누락되었습니다.
상황은 매우 간단합니다. BUY 지정가 주문의 트리거 가격에 대해 차트의 가격(매도가 아닌 입찰가 있음)을 사용하여 Bid 및 Ask 트리거 가격을 혼합했습니다.
그럼 다시 설명드리겠습니다. 다른 DC에는 이러한 부족이 없습니다. 틱 차트의 Bid 및 Ask는 차트의 Bid 및 Ask와 정면으로 일치합니다. 이것이 한 가지입니다. 그리고 두 번째 - 나는 Bid와 Ask를 어떤 식으로든 혼동할 수 없습니다. 차, 저는 몇 년 동안 MT를 사용해 왔습니다. 가능성은 적지만 차트에서 매수 제한선 뒤에 숨겨진 Ask 라인을 보지 못했을 가능성이 있습니다. 아마도 이것이 귀하의 생각에 "모든 것이 너무 간단"한 곳입니까?
매수호가와 매도호가의 표시가 틱 차트의 표시와 일치하지 않는 시점부터 설명해 주시겠습니까? 차트 차트는 한 부엌에서, 티크 나무는 다른 부엌에서 가져온 것 같은 느낌이 듭니다. 일부는 숲으로, 일부는 장작을 위해 갑니다.
일반적으로 이 DC에서 이 쌍의 스프레드는 Market Watch 창의 표시로 판단하여 6pp로 선언됩니다. 따라서 거짓말하는 것은 틱 차트가 아니라 차트 1이라는 결론은 Bid와 Ask의 차이가 겨우 5p.p.이고 그들의 왕국에 왜 그런 혼란이 있기 때문에 그들 중 하나 또는 .. .
그렇다면 왜 도입된 용어와 오랜 기간 확립된 용어가 지금 내가 보고 있는 것과 일치하지 않는 것일까요? 활성화 가격이 틱 차트와 일반 차트에 모두 있다고 주장하지만 활성화 가격이 일치하지 않을 수 있기 때문에 활성화 가격이 정확히 활성화 가격이 아닌 갑자기 Ask라고 불리는 이유는 무엇입니까?
Ask 가격을 활성화 가격으로 간주하지 않고 일반적으로 이것이 다른 가격이라는 것을 알고 있지 않습니까? 아니면 우리 중 많은 사람이 있습니까? 여기 흥미로운 것이 있습니다 ...
어떤 의미에서 우리는 규모에 대해 이야기하고 있습니까? 이해할 수 없습니다. TF의 의미에서 이미 가장 정확하다면 M1, Ask와 Bid가 병합 된 것을 제외하고는 더 높은 TF에서 오류를 관찰하지 않았지만 오류를 짜낼 곳이 없습니다. 그러나 이것은 그것에 관한 것이 아닙니다. 우리가 그림의 왼쪽에있는 스케일 설정에 대해 이야기하고 있다면 나는 그것을 가지고 놀지 않았으므로 논쟁하지 않을 것입니다.
틱 차트의 Ask 가격이 활성화 가격과 일치하면 구매 주문이 트리거되지만 (63 & 63) 일반 차트에서는 트리거 시점에 빨간색 선이 이미 at 62. 용어상 이 가격을 활성화 가격이라고 부르지만 수치적으로 일반 차트에 따르면 검색 시 초과 활성화 가격이 됩니다.
모든 것이 설치된 자리에 하나 ...
그리고 두 번째 "클론"은 지리의 다른 쪽 끝에 숨겨진 디렉토리에 있으며 이름이 유사하지 않은 긴 이름을 가지고 있습니다 ...
정말 편안하고 이 멋진 아이디어에 정말 기뻐하고 흥분하는 사람이 있습니까?
이를 위해서는 Microsoft와 Vista 이상의 보안 시스템 강화에 감사해야 합니다.
터미널이 이전 버전의 운영 체제(Vista 미만) 또는 전체 관리자 권한(UAC 비활성화)에서 실행을 감지하면 모든 데이터를 디렉터리에 저장합니다. 터미널과 편집기를 시작할 때 /portable 키로 이 모드를 강제로 활성화할 수도 있습니다.
터미널이 액세스 권한이 제한된 시스템에서 실행을 감지하면 데이터 폴더를 사용자 디렉터리로 전송합니다(그렇지 않으면 해당 디렉터리에 아무 것도 쓸 수 없음).
아니면 그냥 언인스톨 하고 별도의 폴더에 설치하면 다 해결되겠죠...?
MT4 및 MT5 터미널 개발자에게.
다른 PC 사용자와 마찬가지로 트레이더는 매트릭스 크기가 19"에서 32" 이상인 새로운 와이드스크린 LCD 모니터로 전환하고 있습니다. 나는 끊임없이 악기 차트의 창을 포맷하는 문제에 직면해 있습니다. 문제는 MQ 터미널에서도 발생하지만 와이드스크린 모니터의 경우 특히 관련성이 높습니다. 터미널에서 창 배열은 "Cascade"로만 올바르게 수행됩니다. "Vertical" 및 "Horizontal" 창의 위치는 2개 및 3개의 창이 열려 있을 때만 정확합니다. 더 많은 수의 창이 있으면 "격자"모드에만 있습니다. "Vertical" 모드에서는 5-6개의 창으로 작업해야 하기 때문에 지속적으로 수동으로 정렬하고 정렬해야 합니다. 특히 최소화된 창도 MT5에서는 포맷이 되었는데, MT4에는 없었고, 그럴 필요가 없다는 사실에 특히 놀랐습니다.
터미널 개발자에게 추가 "그리드" 모드를 도입하고 MT4 및 MT5에 대한 "수직" 및 "수평" 모드를 수정하도록 요청합니다. 또한 MT5에서 최소화된 창의 서식을 제외합니다.
답변에 원본 스크린샷을 사용할 때 의도적으로 "거래" 창을 숨겼습니까?
현재 가격이 얼마인지 확인하십시오. 즉 - 65. 따라서 차트 - 63에서 이의를 제기하지만 눈금 차트 - 64에서 더 이상 이의를 제기하지 않으며 "무역"창에서 - 65.
그리고 우리 중 누가 욋가지 울타리에 그림자를 드리우고 있습니까?
여기에서 비교를 위해 세 곳(빨간색 밑줄) 모두에서 가격이 동일해야 하는 것과 같은 스크린샷입니다. 사실, 보류 중인 제한 매수가 아니라 트리거된 시장 매수가 있기 때문에 가격은 매도가 아니라 매도입니다.
그러나 이 경우에는 가격이 세 곳 모두에서 엄격하게 동일해야 한다는 사실에 대해 이야기하고 있기 때문에 중요하지 않습니다. 하지만 원본 스크린샷으로 판단하면 적어도 두 곳에서는 다르다.
