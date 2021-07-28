MT5에 대한 소원 - 페이지 117 1...110111112113114115116117 새 코멘트 Nikolay Kuznetsov 2021.07.27 16:45 #1161 탭 색상 작업을 위한 API를 추가하여 Expert Advisors 및 표시기에서 관리하여 가시성을 높일 수 있다는 제안이 있습니다. 또한 이러한 탭을 세로로 배치하는 제안 사항이 있으므로 작은 화면에서도 더 많은 탭을 열고 탭 간에 편리하게 전환할 수 있습니다. Igor_Gagarin 2021.07.28 07:42 #1162 https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate 전략 테스터에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 전략 테스터에서 이 기능을 작동시킬 계획이 있습니까? Документация по MQL5: Сетевые функции / SocketCreate www.mql5.com SocketCreate - Сетевые функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
탭 색상 작업을 위한 API를 추가하여 Expert Advisors 및 표시기에서 관리하여 가시성을 높일 수 있다는 제안이 있습니다. 또한 이러한 탭을 세로로 배치하는 제안 사항이 있으므로 작은 화면에서도 더 많은 탭을 열고 탭 간에 편리하게 전환할 수 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate
전략 테스터에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
전략 테스터에서 이 기능을 작동시킬 계획이 있습니까?