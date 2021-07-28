MT5에 대한 소원 - 페이지 117

탭 색상 작업을 위한 API를 추가하여 Expert Advisors 및 표시기에서 관리하여 가시성을 높일 수 있다는 제안이 있습니다. 또한 이러한 탭을 세로로 배치하는 제안 사항이 있으므로 작은 화면에서도 더 많은 탭을 열고 탭 간에 편리하게 전환할 수 있습니다.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

전략 테스터에서 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

전략 테스터에서 이 기능을 작동시킬 계획이 있습니까?

